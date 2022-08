Gerucht: Intel Sapphire Rapids-serverprocessors komen begin 2023 uit

Intels Sapphire Rapids-server-cpu's komen mogelijk begin volgend jaar uit. Dat claimt techwebsite Igor's Lab, dat toegang heeft verkregen tot interne NDA-Sights-documenten van de chipmaker. De processors zouden tussen week 6 en 9 van 2023 uitkomen.

Intel is daarmee van plan om Sapphire Rapids tussen 6 februari en 3 maart 2023 uit te brengen, schrijft Igor Wallossek van Igor's Lab, dat in het verleden vaker vroegtijdig correcte informatie over onuitgebrachte hardware heeft gedeeld. Volgens Wallossek blijkt dit uit informatie uit NDA-Sights-documenten van Intel. Intel verzamelt daarin problemen en errors met nieuwe processors.

Inmiddels zouden er meer dan 500 entries omtrent Sapphire Rapids zijn, claimt de website. Er zouden inmiddels ook al twaalf steppings, een soort revisies, van de komende server-cpu's zijn. Een release was eind 2021 al gepland en is nu dus opnieuw uitgesteld, naar begin volgend jaar. Intel zou dit jaar nog wel een aantal 'kleine' Sapphire Rapids-cpu's, voor servers met maximaal twee sockets, leveren aan 'een beperkt aantal klanten'.

Vorige week ging Intel tijdens de bekendmaking van zijn kwartaalcijfers al in op een uitstel van Sapphire Rapids. Het bedrijf trof een beveiligingsprobleem aan dat in de hardware verholpen moest worden. Daardoor moest het de chip reviseren. Het bedrijf bevestigde toen al dat dit invloed had op het begin van de massaproductie. Intel zei tijdens de kwartaalcijfers zelf dat de eerste serverchips nog op de roadmap staan voor later dit jaar, maar sprak toen ook al over een grootschaligere release in 2023.

Sapphire Rapids is Intels volgende generatie Xeon-cpu's. Hiermee stapt het bedrijf voor het eerst over op tiles, een soort chiplets. Het bedrijf voorziet iedere tile van 15 cores, voor een totaal van maximaal 60. Die worden onderling met elkaar verbonden via emib, een soort kleine bruggetjes van silicium die worden gebruikt als interconnect. De cpu's worden gemaakt op het Intel 7-procedé, dat voorheen bekendstond als '10nm Enhanced Superfin'. AMD's komende Epyc-cpu's, met de codenaam Genoa, komen later dit jaar uit en krijgen maximaal 96 cores op TSMC's N5-node.