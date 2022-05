Intel brengt vanaf 2024 Xeon-varianten met alleen E-cores uit

Intel heeft nieuwe Xeon-processorgeneraties met alleen Performance-cores op zijn roadmap staan, maar komt in aanvulling daarop ook met varianten met alleen Efficient-cores. Een Xeon met zowel P- als E-cores staat niet op de planning.

Intel spreekt van een dual-track roadmap om de splitsing in Xeons met krachtige Performance-cores en zuinige Efficient-cores aan te duiden. Het bedrijf werkt aan een Xeon-generatie met de naam Sierra Forest die in 2024 verschijnt en die dan als eerste generatie alleen uit E-cores bestaat. De focus ligt daarbij op het vergroten van de core density, oftewel het vergroten van de hoeveelheid cores op een chipoppervlak.

Intel maakt Sierra Forrest op zijn Intel 3-node. Dit is de laatste node waarbij Intel nog FinFET's inzet, daarna stapt het bedrijf wat transistors betreft over op RibbonFET's. Er komen na 2024 opvolgers van Sierra Forrest, die eveneens alleen E-cores gaan bevatten. Xeons die zowel P- als E-cores hebben, staan niet op de roadmap. Tegenover AnandTech meldt Intel dat klanten een voorkeur voor uni-coresystemen hebben, dus met identieke cores. Bovendien zouden ze met de huidige strategie in hun datacenters de voor hen ideale verhouding tussen P- en E-cores kunnen samenstellen met systemen.

Met Sierra Forrest speelt Intel in op de behoefte van klanten aan meer threads zonder dat het verbruik meteen flink toeneemt. Deze Xeons zouden zo ingezet kunnen worden voor relatief eenvoudige rekentaken die baat hebben bij een grote mate van parallellisatie. Uit hoeveel cores een Sierra Forest-Xeon maximaal gaat bestaan, is nog onbekend. Sierra Forrest is wat socket betreft compatibel met Granite Rapids, de P-core-variant die ook in 2024 verschijnt. Ze krijgen dezelfde I/O-architectuur; dit is mogelijk door de op 'tegels' gebaseerde aanpak die Intel tegen die tijd toepast. Sierra Forrest en Granite Rapids gaan dezelfde I/O-tegel gebruiken.

De eerstvolgende Xeon-generatie die verschijnt is Sapphire Rapids. Die moet nog in dit kwartaal uitkomen en gaat dan maximaal 56 cores bieden. Volgend jaar verschijnt Emerald Rapids, die wat platform betreft compatibel is met Sapphire Rapids en eveneens op de Intel 7-node gemaakt wordt. Het gaat volgens Intel dan ook om een refresh van Sapphire Rapids.