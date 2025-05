Google brengt hub uit die informatie over specifieke adverteerders weergeeft

Google brengt een hub uit waar gebruikers meer achtergrondinformatie kunnen vinden over advertenties die ze zien. Het Ads Transparancy Center is een database met daarin data over welke ads adverteerders tonen.

Gebruikers kunnen het platform vinden via Mijn advertentiecentrum in hun Google-account. Google schrijft in een blogpost dat het Ads Transparancy Center bedoeld is om gebruikers 'meer te leren over de advertenties die ze online zien'. De feature komt voor iedere gebruiker beschikbaar, maar wordt pas in de komende weken uitgerold voor alle gebruikers.

In de hub kunnen gebruikers zien welke advertenties ze eerder te zien hebben gekregen op de Zoeken-pagina en in de apps en op YouTube. Gebruikers kunnen vervolgens ook verder zien welke advertenties een adverteerder nog meer heeft getoond. Ook is er informatie te vinden over waar, wanneer en in welke delen van de wereld de advertentie nog meer heeft gedraaid.

Google geeft verder ook informatie over die adverteerder, bijvoorbeeld of die officieel geverifieerd is. Gebruikers kunnen advertenties blokkeren rapporteren, maar ook kiezen of ze er meer of minder van willen zien. Dat kan voor zowel de specifieke adverteerder als voor het onderwerp. In het hoofdscherm is in het algemeen in te stellen in welke onderwerpen gebruikers wel of niet geïnteresseerd zijn.