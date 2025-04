'Samsung begint deze maand productie nandgeheugen met 290 lagen'

Samsung wil deze maand beginnen met de massaproductie van 3d-nandgeheugen met 290 lagen. Dat schrijft The Korea Economic Daily. Het Zuid-Koreaanse bedrijf zou in 2025 ook 3d-nandgeheugen met 430 lagen op de markt willen brengen.

The Korea Economic Daily schrijft dat het om de negende generatie 3d-nandgeheugen van Samsung gaat. Als deze berichtgeving klopt, wil dat zeggen dat het V9-nandgeheugen van Samsung tien lagen meer telt dan de 280 lagen die in januari van dit jaar nog werden vermeld en dus afwijkende specificaties zou hebben.

Samsung heeft nog niet veel details over het V9-nandgeheugen vrijgegeven. Het Zuid-Koreaanse bedrijf liet wel al weten dat de bitdichtheid van deze negende generatie ruim 80 procent hoger zou liggen dan bij het V7-nandgeheugen. Wanneer de eerste ssd's met het V9-nandgeheugen beschikbaar komen, is ook nog niet bekend.

The Korea Economic Daily schrijft ook dat Samsung in 2025 zijn tiende generatie 3d-nandgeheugen wil produceren. Dit geheugen zou 430 lagen bevatten en maakt gebruik van een triple stacking-techniek, waarmee drie nandstapels worden gecombineerd in plaats van twee. Het Zuid-Koreaanse nieuwsmedium zou deze informatie van analistenbureau TechInsights hebben vernomen, maar de geruchten zijn nog niet bevestigd door Samsung zelf. In de zomer van 2023 schreef DigiTimes ook dat Samsung nandgeheugen met 430 lagen wil uitbrengen.

Doorgaans staan meer lagen gelijk aan een hogere capaciteit per geheugenchip. Dat maakt het produceren van ssd's met grotere opslagcapaciteiten mogelijk. Ook gaan de productiekosten per terabyte normaliter omlaag wanneer het aantal lagen toeneemt.