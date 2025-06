Chimera Linux met BSD-userland en dinit in plaats van systemd komt in maart uit

De makers van Chimera Linux willen eind februari of begin maart een eerste alphabuild van de distro uitbrengen. Chimera Linux is Linux-distro met BSD-userland en geen GNU. Het werkt op alle architecturen en draait dinit in plaats van systemd.

De makers van het besturingssysteem presenteerden hun voortgang tijdens Fosdem 2023, een conferentie voor opensourcesoftware. Daar zegt leadontwikkelaar Daniel Kolesa dat Chimera eind deze maand of begin volgende maand beschikbaar komt als eerste alphabuild. Die alphaperiode duurt een half tot een heel jaar. In die tijd worden nieuwe features toegevoegd en bestaande verder uitgewerkt. Ook willen de makers dan werken aan betere documentatie. Eerder hebben de makers Gnome al werkend gekregen als desktopinterface.

Chimera Linux is een Linux-distributie die gebruikmaakt van tools van FreeBSD en die LLVM als toolchain gebruikt. Chimera werkt op standaard Intel- en AMD-chips, en op Aarch64 en Risc-V-architecturen. Opvallend is dat de distro standaard dinit gebruikt in plaats van systemd , wat bij vrijwel geen andere Linux-distro het geval is.