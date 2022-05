WireGuard is opgenomen in OpenBSD

Ontwikkelaars hebben de in-kernel driver voor WireGuard geïmplementeerd in OpenBSD. De verwachting is dat het opensourceplatform voor vpn zijn debuut maakt in versie 6.8 van het besturingssysteem.

De integratie van WireGuard in OpenBSD is bekendgemaakt op de mailinglijsten van WireGuard en OpenBSD. Het gaat om de WG-kerneldriver in het besturingssysteem, waaraan WireGuard-ontwikkelaars Matt Dunwoodie en Jason Donenfeld het nodige werk hebben gehad.

Ze verklaren dat het upstreamen van de code een prettige ervaring was en dat ze veel hebben gehad aan de feedback op de drie patchrevisies die nodig waren. Ook spreken ze de verwachting uit dat de WireGuard-implementatie in de uiteindelijke release van OpenBSD 6.8 verschijnt.

De integratie volgt op de komst van WireGuard naar de Linux-kernel 5.6. WireGuard is een opensourceapplicatie en -protocol, en heeft in korte tijd sterk aan populariteit gewonnen door zijn beperkte codebase. De software moet het instellen van vpn gemakkelijk maken en snelle, veilige verbindingen opleveren. Door de beperkte codeomvang is de software snel door te lichten op beveiligingsproblemen.