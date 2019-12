Linux 5.6-kernel voegt ondersteuning voor usb 4 en Wireguard toe

Versie 5.6 van de Linux-kernel introduceert onder andere ondersteuning voor usb 4. De nieuwe usb-standaard is gebaseerd op Thunderbolt 3 en heeft een bandbreedte tot 40Gbit/s. Daarnaast krijgt de kernel ondersteuning voor Wireguard. Linux 5.6 wordt begin 2020 verwacht.

Hoewel er nog geen stabiele versie van de Linux 5.5-kernel is, zijn de eerste details over Linux 5.6 al wel bekend, schrijft Phoronix. Zo voegt de update onder andere ondersteuning voor het Wireguard-protocol toe aan de kernel. Wireguard moet onder andere betere prestaties en een simpelere gebruikservaring bieden vergeleken met OpenVPN. Ook Intel Shared Virtual Memory wordt toegevoegd in Linux 5.6. SVM zal gebruikt worden in de aankomende Xe-gpu's van Intel.

De specificaties van usb 4 werden begin september officieel bekendgemaakt door USB-IF , de organisatie achter de aansluiting. Usb 4 is gebaseerd op Intel's Thunderbolt-standaard. Intel maakte die standaard eerder dit jaar royalty free, waardoor iedereen op de Thunderbolt-technologie mag voortborduren, wat USB-IF dus ook doet. Usb 4 biedt een maximale bandbreedte van 40Gbit/s als usb4 gen 3x2. Een variant met 20Gbit/s aan bandbreedte komt ook beschikbaar onder de noemer usb4 gen 2x2. De huidige usb-generatie, usb 3.2 gen 2, biedt ook een bandbreedte van 20Gbit/s, hoewel usb 4 enkele andere voordelen biedt, waaronder dynamische bandbreedteverdeling. De eerste usb 4-apparaten zullen naar verwachting in 2020 uitkomen.

Versie 5.5 van de kernel, die onder andere hdcp-ondersteuning voor AMD-gpu's toevoegt, is momenteel beschikbaar als experimentele build. Eind januari moet hiervan een stabiele versie uitkomen. Naar verwachting zal een stabiele build van versie 5.6 eind maart of begin april uitkomen, schrijft Phoronix.