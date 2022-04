Linus Torvalds: Linux 5.8 is omvangrijkste kernel-release tot nu toe

Versie 5.8 van de Linux-kernel is 'misschien wel de grootste kernel-release ooit'. Dat zegt Linux-oprichter Linus Torvalds. In de nieuwe kernel is bijna een vijfde van de bestanden veranderd, al zegt Torvalds dat er weinig echt significante dingen opvallen.

"Ik had het niet verwacht, maar 5.8 lijkt een van onze grootste releases ooit te worden", schrijft Torvalds in een bericht naar de kernel-ontwikkelaars. Linux-kernel 5.8 heeft in totaal 800.000 nieuwe regels aan code, 14.000 non-merge commits, en zo'n 20 procent van de bronbestanden is bijgewerkt.

Torvalds vergelijkt de release van de nieuwe kernel met andere grote releases zoals Linux 4.9. Tot voor kort was dat de grootste release, maar dat kwam omdat daar het Greybus-subsysteem in zat waarmee Linux werd klaargestoomd voor Googles Project Ara-telefoons. Ook andere kernel-releases waren op die manier 'kunstmatig groot', zegt hij.

Versie 5.8 is alsnog groot, zonder dergelijke grote releases. "Er is gewoon een hoop ontwikkeling daar", zegt Torvalds. Er is volgens hem dan ook weinig echt unieks aan de kernel. "Kernel 5.8 is een van de beste, zonder dat er een specifiek ding is dat er bovenuit steekt." Wel zijn er enkele grote driververanderingen, waaronder habanalabs en atomisp.

In kernel 5.8 zitten onder andere updates voor Microsofts Hyper-V en voor arm-cpu's, en het exFAT-bestandssysteem. Ondanks de grootte van de nieuwe kernel verwacht Torvalds weinig problemen met de release. "Maar dat klop ik wel af", voegt hij daaraan toe.