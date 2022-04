Koper van SCO's OpenServer klaagt IBM en Red Hat aan

Xinuos klaagt IBM en Red Hat aan voor het illegaal kopieren van zijn broncode voor besturingssystemen voor servers. Xinuos is het bedrijf dat de Unix-patenten van SCO overkocht. SCO probeerde jarenlang het eigendom van Unix te claimen.

Xinuos stelt in een persbericht dat IBM en Red Hat inbreuk plegen op zijn auteursrecht en mededingingsregels overtreden. "IBM en Red Hat zijn overeengekomen om de relevante markt te verdelen en hun groeiende marktmacht te gebruiken om consumenten, concurrenten en innovatie tot slachtoffer te maken", claimt het bedrijf. Na die 'samenzwering', zoals Xinuos het noemt, zou IBM Red Hat hebben overgenomen. Dat gebeurde in 2018. Verder is de claim dat IBM al sinds 2008 investeerders zou misleiden, door te beweren dat een derde partij die het auteursrecht op Unix en Unixware heeft geen auteursrechtclaims tegen het bedrijf zou indienen.

De topman van Xinuos, Sean Snyder, vindt dat het OS van het bedrijf, het op FreeBSD gebaseerde OpenServer 10, van de markt is gedrukt door de vermeende praktijken van IBM en Red Hat. Hetzelfde zou gebeuren met andere concurrerende, op Unix en Linux gebaseerde besturingssystemen voor servers. Xinuos baseert zich op mededingings- en auteurswetten van de VS en de Maagdeneilanden, waar het bedrijf statutair is gevestigd.

De zaak is terug te voeren tot de rechtszaken die SCO in het verleden voerde over het auteursrecht van Unix en Linux, zo beschrijft ZDNet. SCO was een Unix-bedrijf dat samen met Linux-bedrijf Caldera in 2001 de concurrentie met Red Hat wilde aangaan en in 2003 IBM aanklaagde met de claim dat het bedrijf broncode van Unix gebruikte in zijn Linux-besturingssysteem. Opvallend daarbij was dat Microsoft een licentie op software van SCO nam en miljoenen investeerde. SCO noemde zich daarbij 'de eigenaar van het Unix-besturingssysteem' en dreigde zelfs Linus Torvalds aan te klagen.

In 2007 vonniste de rechtbank echter dat Novell en niet SCO eigenaar was van het desbetreffende auteursrecht op Unix. Daarop verkocht SCO in 2011 zijn besturingssystemen OpenServer en UnixWare aan UnXis, dat later zijn naam veranderde in Xinuos. SCO zelf sloot in 2012 zijn deuren. Aanvankelijk liet UnXis weten niet in de voetsporen te treden van SCO met rechtszaken omtrent auteursrecht, maar daar lijkt het bedrijf nu van terug te komen. Xinuos eist een niet nader genoemd bedrag van IBM en wil dat er een einde komt aan de inbreuk.