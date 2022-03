Minisforum brengt mini-pc uit met Intel Core i5-11320H-processor

Het Chinese bedrijf Minisforum heeft een nieuwe versie van zijn EliteMini-pc uitgebracht, de TH50, die is voorzien van een Intel Core i5-11320H-processor, 16GB ram en optioneel een 256GB- of 512GB-ssd. De pc gaat 599 euro kosten, maar is tijdelijk te koop voor 479 euro.

De nieuwe mini-pc heeft afmetingen van 149,6x149,6x55,5mm, weegt 820g en is intern voorzien van een elfdegeneratie-Intel Core i5-11320H-cpu, een Intel Iris Xe-gpu met een kloksnelheid van 1,35GHz en 16GB Lpddr4-geheugen. Er is ruimte voor een M.2-ssd en voor een meerprijs van 40 of 70 euro wordt er respectievelijk een 256GB- of 512GB-ssd meegeleverd, met Windows 10 voorgeïnstalleerd.

Volgens het Chinese bedrijf is de pc bedoeld voor net iets hogere rekentaken dan zijn voorganger, die in mei werd aangekondigd en die Tweakers in juni in een Nuc-vergelijking meenam, en kan er ook licht mee gegamed worden. De pc is voorzien van een Thunderbolt 4-poort waarmee 8k-video-output op 60Hz mogelijk moet zijn, twee 2,5Gbit-ethernetpoorten, twee USB 2.0- en vier USB 3.1-poorten. Als alternatief op de Thunderbolt 4-poort is het kastje ook voorzien van DisplayPort voor 8k en HDMI voor 4k.

Aan de pc kunnen drie monitors tegelijk aangesloten worden en de pc wordt geleverd met een VESA-muurbracket. Onlangs bracht Minisforum ook een mini-pc uit die is voorzien van een AMD 4700S-cpu en een Radeon RX 500-gpu. De TH50 gaat 599 euro kosten voor de barebonesversie, 639 euro voor de 256GB-versie en 669 euro voor de 512GB-versie. Daar komen nog wel btw en invoerkosten bij, omdat de pc uit China komt. Minisforum geeft een tijdelijke 'earlybird'-korting van 120 euro.