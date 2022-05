Minisforum brengt mini-pc DeskMini UM350 uit voor 299 dollar

Minisforum heeft een nieuwe mini-pc uitgebracht. De DeskMini UM350 heeft een startprijs van 299 dollar. Klanten kunnen kiezen voor een model met of zonder ram. De mini-pc bevat een AMD Ryzen 5 3350H-processor en draait Manjaro Linux.

De DeskMini UM350 heeft afmetingen van 127x127x51,3mm en weegt 500g. De mini-pc is bedoeld voor 'thuisgebruik' en onder meer geschikt voor 'entertainment en werk', zegt Minisforum. De processor van de DeskMini is een AMD Ryzen 5 3350H en de geïntegreerde gpu is een Radeon RX Vega 8. Het is mogelijk om drie schermen aan te sluiten, die dan alle drie 4k-beeld op 60Hz kunnen tonen.

Het apparaat heeft twee sodimm-sleuven voor maximaal 16GB aan DDR4-geheugen, een M.2 2280-sleuf en een 2,5"-sleuf voor een ssd of harde schijf. De DeskMini bevat onder meer een HDMI 2.1-poort, een DisplayPort, een USB-C-poort, een RJ45-aansluiting voor gigabitethernet en een audiojack van 3,5mm.

Het instapmodel van 299 dollar wordt geleverd met een 256GB-ssd met Manjaro Plasma Edition-software, maar niet met ram. Het is mogelijk om voor 399 dollar 16GB ram en 512GB opslagruimte te krijgen. Behalve met het Manjaro-besturingssysteem wordt de computer geleverd met een aantal apps, waaronder de Firefox- en Vivaldi-webbrowsers, LibreOffice, VLC Media Player, Steam en Skype.