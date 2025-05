De ultieme NUC-concurrent met AMD

Een pc? Dat moet natuurlijk ambachtelijke zelfbouw zijn, in een mooie grote ATX-kast en stoer zonder antistatisch polsbandje. Zet dat stereotype beeld van een tweaker maar uit je hoofd, want onze review van Minisforums HX90G-mini-pc met een AMD-cpu en -gpu werd eind vorig jaar zeer goed gelezen. De Hongkongse fabrikant heeft nu een nieuw model dat een stuk compacter is en bovendien uitgerust is met een nieuwere Ryzen 6000-processor. Bevalt deze Minisforum Venus UM690 net zo goed?

Hoewel de UM690 van dezelfde fabrikant afkomstig is als de eerder geteste HX90G, is het een veel kleiner pc'tje. De Venus UM690 is 3,6 keer zo klein als de Neptune HX90G, niet helemaal de factor 67 die het scheelt tussen de echte planeten, maar toch een stuk compacter.

Door die kleinere behuizing is er minder ruimte voor koeling, maar het belangrijkste verschil is dat er dit keer geen losse videokaart aanwezig is. Waar de HX90G nog van een RX 6600M-gpu was voorzien, moet de UM690 het doen met de geïntegreerde gpu. Daarom is het fijn dat er dit keer een Ryzen 6000-cpu is gebruikt, die op het gebied van de processorkernen weinig verschilt van de Ryzen 5000-chips, maar wel een compleet vernieuwde RDNA2-igpu heeft. Voorgaande laptop-cpu's van AMD maakten nog altijd gebruik van de verouderde Vega-architectuur.

De Ryzen 6000-processor werkt uitsluitend met DDR5-geheugen. Daarvan heeft Minisforum in ons 719 euro kostende testmodel twee 8GB-modules geïnstalleerd. De PCIe 4.0-ssd is 512GB groot. Je kunt de UM690 naar wens ook als barebone kopen, voor 559 euro, of juist laten uitrusten met meer geheugen en een grotere ssd. Hoewel de UM690 op het moment van schrijven nog niet op voorraad is in Minisforums Europese magazijn, handelt het merk zendingen uit Hongkong tegenwoordig wel eenvoudiger af. Die gaan allemaal eerst langs het Duitse warehouse, waardoor je misschien wat langer moet wachten, maar in geen geval geconfronteerd wordt met onverwachte douanekosten.