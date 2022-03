Sierra Online-oprichters maken voor het eerst in twintig jaar een nieuwe game

Sierra Online-oprichters Roberta en Ken Williams werken voor het eerst in twintig jaar aan een nieuwe game. Het echtpaar is bezig met het maken van een remake van het text-based-adventurespel Colossal Cave.

Roberta en Ken vertellen in een interview met PC Gamer meer over de remake van Colossal Cave. Het origineel komt uit 1976 en werd gemaakt door Don Woods en Will Crowther toen Sierra Online nog niet bestond. Colossal Cave 3D is daar op gebaseerd, maar bevat in tegenstelling tot het origineel niet alleen maar tekst.

In de game kunnen spelers een grote, ondergrondse grot verkennen die vol zit met dwergen, trollen, draken en monsters. De twee ontwikkelaars willen dat het een game wordt die geschikt is voor de hele familie. Ook moet de game in VR te spelen zijn. Het is nog niet duidelijk wanneer de game verschijnt.

Roberta en Ken begonnen met het maken van een nieuwe game omdat ze zich verveelden tijdens de lockdowns. De twee zijn al ruim twintig jaar niet meer betrokken bij het ontwikkelen van games. Het echtpaar richtte in 1979 de studio Sierra Online op, dat later Sierra Entertainment werd en uiteindelijk opging in Activision Blizzard. Het echtpaar Williams is sinds de jaren 90 al niet meer betrokken bij de studio.