Politie zegt nog 52,5 miljoen euro nodig te hebben voor ict-vernieuwingen

De Nederlandse politie heeft in de afgelopen zes jaar de ict-systemen voor de bedrijfsvoering redelijk op orde weten te krijgen, maar om hetzelfde te doen voor de systemen voor handhaving en opsporing is nog 52,5 miljoen euro nodig, meldt de politie op basis van onafhankelijk onderzoek.

Het onderzoek naar de resultaten van het zogenaamde Aanvalsprogramma werd uitgevoerd door internationaal onderzoeks- en adviesbureau Gartner. Het programma loopt sinds 2011. Hoewel de politie zeer tevreden is over de resultaten op het gebied van de ict-systemen voor de bedrijfsvoering, was het vanaf het begin al de bedoeling om de systemen voor handhaving en opsporing ook op een hoger niveau te krijgen. De 52,5 miljoen die daar nu voor nodig geacht wordt, wordt bestempeld als onvoorziene kosten.

"Het korps is weliswaar bezig om het Operationeel Politie Platform op te zetten en de eerste toepassingen zijn beschikbaar, maar dit gaat echt te langzaam," stelt Rob den Besten, voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van de politie. Naar verwachting zijn alle wijzigingen en toevoegingen over 3 tot 4 jaar ingevoerd. Naar de mening van de voorzitter is dat te lang en wordt er niet uitgesloten dat het nog langer duurt. De Centrale Ondernemingsraad gaat in gesprek met de korpschef om te kijken of de verbeteringen aan de operationele kant versneld kunnen worden.

Verder benadrukt de Centrale Ondernemingsraad dat er voor veel ict-projecten van de politie geen geld was en die zijn ook niet meegenomen in het Aanvalsprogramma. "Op veel plaatsen in het korps worstelen collega's nog met achterhaalde digitale mogelijkheden. Zolang je bij de politie bijvoorbeeld nog geen filmpjes kan kijken op het netwerk, laat staan een website als Youtube bezoeken, dan lopen we nog ver achter. Er moet nog een slag geslagen worden."

De Raad gaat er vanuit dat de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid en de Tweede Kamer ontvankelijk zullen zijn voor de bevindingen van het onderzoek, maar tegelijk stelt het dat er in het nieuwe regeerakkoord 'onvoldoende ruimte' te zien valt voor de honderden miljoenen die nodig zijn voor verdere ict-vernieuwing.