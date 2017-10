Politie werkt aan Pokémon Go-achtige app voor opsporing gestolen auto's

De Nederlandse politie werkt aan een Pokemon Go-achtige app genaamd Automon waarmee burgers kentekens kunnen scannen en punten krijgen voor een 'hit'. De politie kan zo inwoners in bepaalde gebieden inzetten om te proberen sneller een gestolen auto op te sporen.

Erik Akerboom, korpschef van de Nationale politie, vertelt kort hierover en over andere ideeën van de politie in een interview met de Telegraaf op zaterdag. Andere concepten van de politie gaan over de zoektocht naar vermiste personen. Een app genaamd Samen Zoeken moet de speurtocht naar vermiste personen met behulp van vrijwilligers in betere banen leiden. Met behulp van de applicatie wordt bijgehouden welke gebieden al door vrijwilligers doorzocht zijn. 'Zo zien burgers ook dat we hun rol serieus nemen,' voegt Akerboom toe.

Verder spreekt Akerboom nog van twee concepten die wat verder in de toekomst lijken te liggen. Ten eerste spreekt hij van een overstap van dna-monsters verzamelen met wattenstaafjes naar datzelfde doen met pleisters met nanotechnologie. De politie onderzoekt deze mogelijkheid samen met de Universiteit Twente en Saxion Hogeschool. Ten tweede werkt de politie aan software die 'opvallend gedrag' van politieagenten op moet merken, wat gebruikt moet worden in de strijd tegen corruptie.

Verder vertelt Akerman dat de landelijke High Tech Crime en cyberteams in capaciteit verdubbeld moeten worden in de komende vier jaar. Ook moet er volgens hem meer geld gestoken worden in de informatiebescherming. De politie zou dagelijks met 'cyberaanvallen' te maken hebben. In de plannen van het demissionaire kabinet worden al miljoenen extra toegekend aan de bestrijding van 'cybercrime', maar de vraag is wel of de nieuwe regering na de kabinetsformatie die lijn door zal zetten.