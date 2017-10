Politieke adverteerders moeten zich op Facebook gaan identificeren

Facebook heeft nieuwe eisen voor adverteerders bekendgemaakt. Zo moeten politieke adverteerders zich identificeren tegenover het sociale netwerk. Er loopt een onderzoek naar politieke be´nvloeding via Facebook-advertenties in de VS.

Facebook meldt dat de eis ingaat voor de federale verkiezingen in de VS. Daarna wil het bedrijf de eis uitbreiden naar andere landen. Politieke advertenties krijgen een vermelding waaruit gebruikers kunnen opmaken wie ervoor heeft betaald. Ook krijgen ze inzicht in de reden waarom ze een specifieke advertentie te zien hebben gekregen, net als bij andere advertenties. Verder komt er een archief waarin advertenties en hun resultaten worden bijgehouden en wordt per pagina duidelijk welke advertenties deze gebruikt.

Als onderdeel van de identificatie-eis moeten adverteerders duidelijk maken wie ze zijn en waar ze vandaan komen. Facebook zegt dat het adverteerders die dit niet doen met behulp van machine learning wil opsporen. Volgens Recode moet het sociale netwerk zich op 1 november verantwoorden voor twee onderzoekscommissies van het Amerikaanse Congres. Dat onderzoek richt zich op mogelijke beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen via vanuit Rusland betaalde Facebook-advertenties.

Ook Twitter en Google moeten zich verantwoorden. Twitter maakte donderdag bekend dat het geen advertenties meer toelaat van Russia Today en Sputnik vanwege beïnvloedingspogingen tijdens de presidentsverkiezingen.