'Defensie en inlichtingendiensten kunnen digitale beïnvloeding niet tegenhouden'

Nederland heeft een centraal orgaan nodig om te verdedigen tegen dreigingen voor de democratie vanuit het buitenland. Defensie en de inlichtingendiensten zouden niet opgewassen zijn tegen dit soort tactieken. Dat zegt brigade-generaal Wilfred Rietdijk in een interview met de Volkskrant.

Rietdijk, die strategisch adviseur Nationale Veiligheid en Cyber is bij het ministerie van Defensie, is van mening dat technieken zoals nepnieuws niet alleen door zijn departement in de gaten kunnen worden gehouden. Daarom zou er een centrale organisatie nodig zijn om dreigingen voor de democratie in kaart te brengen, meldt de Volkskrant.

Dat zou ook kunnen via samenwerking tussen belangrijke media en de overheid. Zo zouden nieuwsberichten moeten vermelden als ze geverifieerd zijn. Het zou dan aan de overheid zijn om desinformatie te weerleggen, aldus Rietdijk. Hij waarschuwt dat landen als Rusland, China en Iran regelmatig hackpogingen ondernemen tegen Nederlandse doelwitten. Hij noemt het een 'hybride conflict dat begin noch einde kent en permanent wordt gevoerd'.