Netflix verhoogt maandprijzen Standaard- en Premium-abonnementen

Netflix heeft de maandprijzen van zijn Standaard- en Premium-abonnementen verhoogd. Het Standaard-pakket wordt 1 euro duurder dan voorheen, het maandtarief voor Premium-pakket gaat met 2 euro omhoog.

Door de wijziging kost Standaard nu 10,99 euro per maand en Premium 13,99 euro per maand. De prijs van het Basic-abonnement blijft ongewijzigd. De prijsstijging geldt voor alle abonnees, niet alleen nieuwe klanten, meldt Associated Press.

De videodienst gaat klanten vanaf 19 oktober mailen over de wijzigingen, die hebben dan een maand de tijd de nieuwe voorwaarden te accepteren of af te wijzen. De prijsverhoging geldt wereldwijd. In 2014 en 2015 verhoogde Netflix ook al zijn prijzen, maar die trof alleen nieuwe klanten van de dienst.

Netflix meldt de nieuwe prijzen al wel op zijn site maar noemt geen reden voor de verhoging. Het bedrijf investeert grote bedragen om exclusieve films en series te kunnen aanbieden. Dit jaar zou dat om een investering van 6 miljard dollar gaan.