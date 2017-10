Lenovo kondigt 'retrolaptop' aan ter gelegenheid van 25ste verjaardag ThinkPad

Ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van ThinkPad heeft Lenovo een laptop uitgebracht die over enkele eigenschappen van de klassieke modellen beschikt, zoals een toetsenbord met zeven rijen toetsen en het gekleurde logo.

De ThinkPad Anniversary Edition 25 is gebaseerd op de ThinkPad T470, maar aangepast met functies van klassieke modellen in de zakelijke laptoplijn. Zo is er een toetsenbord met zeven rijen toetsen, waaronder een klassiek blauwe entertoets en speciale knoppen voor de volumeregeling. Ook prijkt het gekleurde ThinkPad-logo op het systeem.

Onder de motorkap zit moderne hardware zoals een Core i7-7500U en een Nvidia GeForce 940MX. Het 14"-scherm heeft een resolutie van 1920x1080 pixels. Lenovo levert de laptop in gelimiteerde aantallen in een beperkt aantal landen voor een bedrag van 1899 dollar, omgerekend en met btw is dat 1959 euro. Dat is aanzienlijk meer dan waar de ThinkPad T470 voor te krijgen is. Niet bekend is in welke aantallen Lenovo de speciale versie maakt en of deze in de Benelux beschikbaar komt. De introductie is onderdeel van de marketingcampagne bij de 25ste verjaardag van ThinkPad.

IBM introduceerde op 5 oktober 1992 de eerste ThinkPads. Het bedrijf liet ze in Japan fabriceren. Met name de 700C onderscheidde zich, met zijn 10,4"-tft-scherm met 256 kleuren en resolutie van 480x640 pixels. Een opvallend model in de ThinkPad-serie was de W700ds uit 2009, met een 17"-scherm en additioneel uitschuifbaar 10,6"-paneel. Ook de dunne X1 Carbon-ultrabook met koolstofbehuizing was een markante laptop in de serie. Deze eerste versie verscheen in 2012. In 2004 nam Lenovo de ThinkPad-lijn van IBM over. Volgens het bedrijf zijn er in totaal meer dan 130 miljoen stuks verkocht.