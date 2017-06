Door Arnoud Wokke, donderdag 15 juni 2017 15:48, 35 reacties • Feedback

Vivendi, tot enkele jaren geleden eigenaar van Activision Blizzard, is van plan met een vijandige overname controle te krijgen over Ubisoft. Momenteel heeft Vivendi al een belang van 25 procent in de game-uitgever. Met Ubisoft wil Vivendi weer een grotere rol spelen in de game-industrie.

Mediabedrijf Vivendi wil voor het einde van het jaar genoeg aandelen hebben om de controle te krijgen over Ubisoft, meldt financieel persbureau Bloomberg op basis van diverse anonieme bronnen. Vivendi heeft het bericht niet bevestigd of ontkend. Het deel van Ubisoft dat nog niet in het bezit is van Vivendi, zou ongeveer 4,2 miljard euro waard zijn.

Vivendi had tot 2013 een meerderheidsbelang in Activision Blizzard, maar die uitgever kocht zichzelf uit. Vivendi is op zichzelf geen grote game-uitgever en richt zich naast games op veel andere activiteiten. Zo nam het Franse mediabedrijf in de afgelopen jaren DailyMotion en het Belgische bedrijf achter Winamp over.