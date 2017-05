Door Paul Hulsebosch, woensdag 3 mei 2017 15:11, 9 reacties • Feedback

Het Finse Remedy Games gaat in zee met 505 Games. De Italiaanse uitgever gaat de nieuwe game van Remedy op de markt brengen en investeert 7,75 miljoen euro in de ontwikkeling. Het spel, dat nu nog bekendstaat als Project 7, verschijnt voor Windows, de PS4 en de Xbox One.

In ruil voor de investering ontvangt 505 Games 45 procent van de netto-opbrengst van de game die Remedy Games ontwikkelt. De Italiaanse uitgever draagt bovendien de kosten voor marketing en het op de markt brengen van de game, zo maakt Remedy bekend.

Over Project 7 is weinig bekendgemaakt. Het wordt een cinematic third person action game in een door Remedy geschapen universum. De game wordt gemaakt met Remedy's eigen Northlight Engine, dezelfde engine die de Finse studio gebruikte voor Quantum Break. De officiële naam van de nieuwe game is nog niet bekend.

Naast Quantum Break is Remedy bekend van Alan Wake en de eerste twee Max Payne-games. De games rond detective Max Payne verschenen bij uitgever Rockstar Games, die inmiddels ook de rechten op de serie bezit. Alan Wake en Quantum Break werden door Microsoft op de markt gebracht. Wanneer Project 7 op de markt komt, is niet bekend. Naast fysieke releases voor de pc en consoles komt er ook een downloadversie via Steam.