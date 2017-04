Door Paul Hulsebosch, dinsdag 11 april 2017 13:33, 8 reacties • Feedback

Remedy Entertainment maakt bekend dat het de eigen Northlight-engine geschikt gaat maken voor de PlayStation 4. De Finse studio werkt aan een nieuwe game en wil die op meer platformen uitbrengen dan Windows en Xbox One. Over de game is verder niets bekend.

In een persbericht maakt Remedy bekend dat het de horizon wil verbreden. De studio wil toekomstige games niet enkel uitbrengen op platformen van Microsoft en gaat daarom ondersteuning voor de PlayStation 4 toevoegen aan de eigen Northlight-engine. De aangepaste engine wordt gebruikt voor de volgende game van de studio. Daar laat Remedy in het persbericht weinig meer over los dan de codenaam waaronder de game intern bekend staat; P7. Wanneer P7 op de markt komt, is niet bekend, Of Remedy een uitgever bij het project wil betrekken is ook niet bekend.

P7 is niet het enige project waaraan de studio werkt. Remedy kondigde een half jaar geleden aan dat het de campagne maakt voor CrossFire 2, een game van de Koreaanse uitgever Smilegate. CrossFire is in de westerse wereld een onbekende game, maar de shooter, die veel lijkt op Counter-Strike, heeft in Azië ruim 600 miljoen geregistreerde spelers. Smilegate behaalt een omzet van ruim een miljard dollar met de game.