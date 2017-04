Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 11 april 2017 13:26, 3 reacties • Feedback

Microsoft heeft het bedrijf Deis overgenomen. Deis maakt opensourcesoftware die het makkelijk maakt om apps op grote schaal op het Kubernetes-systeem te distribueren en te beheren. Kubernetes is oorspronkelijk ontwikkeld door Google.

Microsoft heeft Deis overgenomen van Engine Yard, dat Deis zelf in 2015 overnam. Details over de overname zijn niet bekendgemaakt. Microsoft neemt Deis over voor zijn Azure-platform. Met zijn Azure Container Service biedt Microsoft al ondersteuning voor het opensourcesysteem Kubernetes. Het bedrijf speelt met de overname van Deis in op de toegenomen populariteit van dit systeem voor containerized applicaties.

Deis levert platform-as-a-service-diensten op Kubernetes. Het biedt tegen betaling ondersteuning en training van zijn drie opensourcetools voor het distribueren en beheren van containerized applicaties: Workflow, Helm en Steward. Het bedrijf blijft ook onder de Microsoft-vlag aan deze tools werken, zo is de belofte. Deis is te zien als een opensourcekloon van Heroku, dat in 2010 door SalesForce werd overgenomen.