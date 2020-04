WhatsApp beperkt het doorsturen van populaire berichten tot één persoon

WhatsApp gaat het doorsturen van berichten verder beperken. Berichten die al 'vaak' zijn doorgestuurd, kunnen straks per keer nog maar naar één persoon worden doorgestuurd. De limiet was vijf. Hiermee wil WhatsApp onder meer de verspreiding van desinformatie tegengaan.

Volgens WhatsApp wordt de dienst op dit moment veel gebruikt vanwege het coronavirus. Mensen kunnen nu immers in mindere mate fysiek met elkaar communiceren. Dat heeft volgens WhatsApp als bijeffect dat er 'een significante toename' is te zien in het aantal doorgestuurde berichten. WhatsApp-gebruikers zouden dit volgens de dienst 'overrompelend' vinden. Ook kan dit volgens het platform meewerken aan de verspreiding van desinformatie. WhatsApp wil daarom het grootschalig doorsturen van berichten tegengaan, om de berichtendienst 'een plaats voor persoonlijke gesprekken' te laten zijn.

Concreet kunnen berichten die 'vaak' zijn doorgestuurd, nog maar naar één persoon worden doorgestuurd. Wanneer een bericht 'vaak' is doorgestuurd of populair is, maakt WhatsApp in het bericht niet bekend. Wel schrijft de dienst dat deze berichten een icoon met twee pijlen hebben. Volgens de FAQ van WhatsApp krijgen berichten die vaker dan vijf keer zijn doorgestuurd, dit icoontje. Daarmee lijkt het erop dat een bericht vanaf nu vijf keer kan worden doorgestuurd totdat de nieuwe beperking ingaat en het bericht vervolgens nog maar naar één persoon kan worden doorgestuurd.

Het is niet voor het eerst dat WhatsApp beperkingen oplegt aan het doorsturen van berichten. In de zomer van 2018 begon de dienst met een test in India, waarbij berichten naar maximaal vijf chats kunnen worden doorgestuurd. In januari 2019 breidde de dienst deze functionaliteit uit naar de rest van de wereld. Volgens WhatsApp leidde deze beperking tot een kwart minder doorgestuurde berichten.