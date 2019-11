Instagram begint met wereldwijde test voor verbergen likes

Instagram is begonnen met een wereldwijde test om de likes te verbergen. Dat heeft het sociale netwerk aangekondigd. Bij de test zien gebruikers alleen van eigen foto's likes, maar niet van andere gebruikers.

Alleen mensen in de test zien geen likes, zegt Instagram. Het is onbekend hoeveel gebruikers in de test zitten. Instagram test het verbergen van likes sinds een paar maanden in zeven landen en breidt nu de test uit.

Door een verbergfunctie hoeven gebruikers zich volgens het sociale netwerk bijvoorbeeld geen zorgen meer te maken over het aantal likes, of over de vraag of ze beter of slechter presteren dan hun vrienden. De functie zou gebruikers ook kunnen motiveren om meer authentieke zaken te publiceren, in plaats van berichtjes publiceren die uitsluitend bedoeld zijn om likes te scoren. Bovendien zouden gebruikers dan geen reden hebben om berichten die weinig likes krijgen te verwijderen, omdat anderen niet langer kunnen zien hoeveel likes het bericht heeft.

Instagram zegt te erkennen dat dit een grote verandering is, zeker voor mensen die geld verdienen met hun posts. Daarom claimt het dochterbedrijf dat het nadenkt over manieren waarop professionele gebruikers 'hun waarde kunnen communiceren aan partnerbedrijven'. Niet alleen Instagram denkt na over het verbergen van likes, ook moederbedrijf Facebook is daarmee bezig.