Gears Tactics komt op 28 april uit voor pc en Xbox One

Het turn-based strategiespel Gears Tactics, dat gebaseerd is op de wereld van Gears of War, zal op 28 april uitkomen. In eerste instantie leek de release alleen voor de pc te gelden, maar de game verschijnt ook voor de Xbox One.

Microsoft onthulde het spel tijdens de E3 van 2018 en heeft tijdens The Game Awards-show in Los Angeles een trailer vrijgegeven. Oorspronkelijk werd het spel gepresenteerd als een exclusieve pc-titel, maar uit de trailer blijkt dat het strategiespel ook voor de Xbox One en op Steam uitkomt. Dat heeft Rod Fergusson, het hoofd van ontwikkelaar The Coalition, ook bevestigd op Twitter.

Fergusson maakt duidelijk dat Gears Tactics een singleplayergame is en dat het strategiespel geen microtransacties zal bevatten. Ook cosmetische microtransacties zijn volgens hem niet aanwezig; 'alles kan verdiend worden in het spel', meldt hij.

Gears Tactics wijkt sterk af van de gameplay van de huidige titels uit de Gears of War-reeks, in de zin dat het geen third-person shooter is, maar een tactisch turn-based strategiespel dat wat de gameplay betreft wel wat van de X-com-games wegheeft. Het spel wordt overigens ontwikkeld door de Britse studio Splash Damage, die ook betrokken was bij onder meer Gears of War 4 en Gears 5.