Renders tonen mogelijk ontwerp volgende iPhone met horizontale camerasetup

Er zijn renders verschenen van wat wellicht het ontwerp wordt van de nieuwe generatie iPhones. De renders tonen op de achterkant drie camera's die horizontaal geplaatst zijn. Dat wijkt af van renders die vorige week uitkwamen, waarbij sprake is van een 'camera-eiland'

De renders, die OnLeaks maakte voor de Indiase site Compareraja.in, tonen niet alleen de achterkant in een donkere uitvoering, maar ook de voorkant. Op basis van deze renders zou de nieuwe generatie iPhones in grote lijnen het ontwerp van de huidige generatie behouden. Op de voorkant is aan de bovenkant van het scherm een inkeping te zien. Deze notch zou iets kleiner zijn dan bij de huidige iPhones en datzelfde zou gelden voor de schermranden.

Op de achterkant is te zien dat bovenaan de behuizing in het midden drie camera's horizontaal naast elkaar zijn geplaatst, waarbij de witte cirkel om de middelste camera de ledflitser is. Het is onbekend waar de diverse camera's voor dienen. Direct onder de middelste camera zit de microfoon. De knop om het volume aan te passen zit aan de linkerkant van de telefoon, terwijl de aan/uit-knop aan de rechterkant zit.

Vorige week kwam OnLeaks ook al met renders van wat wellicht de nieuwe iPhone gaat worden. Bij deze renders, waarop alleen de achterkant was te zien, was een wat meer afwijkende ontwerpkeuze zichtbaar in de vorm van een 'camera-eiland'. Dit eiland is links bovenin de behuizing geplaatst, waar de drie camera's en de ledflitser te zien zijn. Dit lijkt enigszins op de wijze waarop Huawei de camera's heeft geplaatst bij de Mate 20 Pro-smartphone.

Bij deze eerder uitgebracht renders gaf OnLeaks al aan dat het relatief vroeg was om renders online te zetten, mede omdat de nieuwe modellen zich volgens hem in de Engineering Verification Testing-fase bevinden, een paar fases voor massaproductie. Dat betekent dat er nog zaken kunnen veranderen. Datzelfde benadrukt hij ook voor de huidige renders. OnLeaks stelt dat de twee verschillende ontwerpen geheel legitieme prototypes zijn en dat het wellicht gaat om twee verschillende edities van de nieuwe iPhone-generatie. Maar het kan ook dat een van de twee ontwerpen uiteindelijk in de prullenbak belandt.

OnLeaks staat bekend als een betrouwbare bron voor renders van onaangekondigde smartphones. Hij baseert zich vaak op cad-tekeningen uit fabrieken bij bijvoorbeeld hoesjesmakers. Het is echter onbekend waar zijn informatie voor de renders van de laatste twee iPhone-ontwerpen vandaan komt.