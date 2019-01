Apple trekt onder meer certificaat in voor datavergarende Facebook-app - update

Apple laat weten dat het onder meer het zakelijke certificaat heeft ingetrokken voor de zogenoemde Facebook Research App, waarmee Facebook veel data van smartphonegebruikers verzamelt. Daarmee laat Apple deze en andere apps niet langer distribueren voor iOS.

Een woordvoerder van Apple laat aan Recode weten dat het Enterprise Developer Program alleen bedoeld is voor distributies van apps binnen een organisatie. De woordvoerder stelt vast dat Facebook 'zijn lidmaatschap van dit programma gebruikte om een dataverzamelende app onder consumenten te distribueren'. Het bedrijf uit Cupertino omschrijft dit als een 'duidelijke schending van de overeenkomst met Apple'. Apple zegt dat het op basis hiervan het certificaat voor de bewuste Facebook-app heeft ingetrokken 'om onze gebruikers en hun data te beschermen'. Het is onbekend of Apple nog meer stappen gaat ondernemen. Facebook heeft inmiddels bevestigd dat het de iOS-versie van de Research-app gaat sluiten.

Deze stap van Apple komt niet geheel onverwacht, omdat op voorhand al duidelijk was dat de voorwaarden van het Enterprise Developer Program een dergelijke distributie aan consumenten niet toestaan. De Facebook Research-app is in feite te beschouwen als een omgekatte versie van Onavo Protect, een vpn-app die Facebook op last van Apple vorig jaar uit de App Store heeft verwijderd, omdat hij in strijd was met de voorwaarden van Apples winkel. Facebook gebruikte deze vpn-app naar verluidt om apps op smartphones van gebruikers in kaart te brengen. Onavo Project is sindsdien wel nog gewoon beschikbaar in Play Store. Dit soort apps zijn in strijd met Apples privacyrichtlijnen, waardoor ze niet in de App Store mogen verschijnen. Waarschijnlijk koos Facebook daarom voor het Enterprise Developer Program om de app alsnog te kunnen distribueren.

Dinsdag bleek dat Facebook sinds 2016 een zogeheten Research-app levert aan consumenten in de leeftijd van 13 tot 35 jaar. Als zij de app installeren op hun smartphone, betaalt Facebook hen daar tot twintig dollar per maand voor. In ruil daarvoor kan Facebook een veelheid aan data verzamelen, waaronder privéberichten, e-mails, locatiedata en de browseactiviteit. Een woordvoerder van Facebook verdedigde het gebruik van de app en stelde dat slechts vijf procent van de gebruikers tieners waren en dat zij allemaal toestemming van hun ouders hadden gekregen.

Update, 17:15 uur: The Verge meldt, op basis van een persoon die op de hoogte van de situatie is, dat Apple de mogelijkheid voor Facebook om zijn interne iOS-apps te distribueren heeft afgesloten. Naar verluidt werken vroege versies van apps zoals Facebook, Instagram en Messenger niet meer op de smartphones van Facebook-medewerkers. Het lijkt er dus op dat Apple alle certificaten heeft ingetrokken die Facebook heeft in het kader van het Enterprise Developer Program. Dat komt overeen met de officiële verklaring van Apple waarin het bedrijf aangeeft dat een bedrijf dat zijn certificaten gebruikt om apps aan consumenten te leveren, zijn certificaten zal verliezen. Facebook zou dit intern als een serieus probleem beschouwen.