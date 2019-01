Tesla verkoopt goedkopere Model S en X met softwarematig beperkte accucapaciteit

Tesla biedt in de Verenigde Staten goedkopere versies van de Model S en X aan waarbij de te gebruiken energiecapaciteit van de 100kWh-standaardaccu softwarematig wordt beperkt. De goedkopere versies hebben daardoor een minder groot bereik.

Op de Amerikaanse website van Tesla is te zien dat er bij de Model S en X kan worden gekozen voor de reguliere Model S/X of de Performance-versie. Bij de reguliere, goedkopere versie kunnen kopers een optie voor een 'vergroot bereik' aanvinken. Daarmee wordt volgens Tesla het bereik met 8 procent vergroot, wat 8000 dollar extra kost.

Door het aanvinken van deze optie gaat het opgegeven bereik van 499 naar 539km, op basis van schattingen van de EPA. De 8000 dollar levert een extra bereik van 40km op. Tesla meldt daarbij niet op welke capaciteit de accu wordt vergrendeld op het moment dat er niet wordt gekozen voor het vergrote bereik. Electrek meldt dat bezitters van de reguliere versie via een over-the-air-update alsnog het vergrote bereik kunnen krijgen, mits de gebruiker ervoor betaalt.

Dit aanbod is vooralsnog niet te vinden op de Nederlandse Tesla-website, waar de P100D-aanduidingen zijn te vinden bij de Model S en X; deze aanduiding is in de VS vervangen door de aanduiding 'Performance'. Of dit vernieuwde aanbod ook in Nederland en België uitkomt is onbekend.

Vermoedelijk is dit aanbod, waarbij twee versies van Model S en X worden verkocht rondom dezelfde accu, de vervanging voor het verdwijnen van de goedkoopste 75kWh-varianten van de Model S en X. Elon Musk meldde twee weken geleden dat deze versies met de 75kWh-accu's gaan verdwijnen, waardoor alleen nog de duurdere versie met de 100kWh-accu overblijft. Tesla heeft dit al eens eerder gedaan, waarbij het bedrijf 75kWh-modellen verkocht die softwarematig beperkt waren tot 60kWh.

Waarschijnlijk betekent dit nieuwe aanbod van Tesla dat het niet volledig overstapt op 2170-accucellen, die al zijn doorgevoerd bij de Model 3. De Model S en X maken gebruik van de 18650-cellen, die een minder hoge energiedichtheid hebben.