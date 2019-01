Tesla: eerste exemplaren Model 3 in maart in handen van Europese klanten

Tesla neemt sinds vrijdag pre-orders aan voor de Model 3 in Europa en China zonder dat klanten daarvoor 1000 euro aan reserveringsgeld moeten inleggen. Iedereen daar kan nu aan de slag met de configurator op de site. Tesla meldt dat de eerste auto's in maart 2019 geleverd worden.

Tesla maakt bekend dat de configurator openstaat voor iedereen middels een e-mail aan klanten. Daarin staat tevens dat klanten die 'vandaag bestellen' de auto in maart kunnen ontvangen. Ook geïnteresseerden in België, en twaalf andere Europese landen kunnen kosteloos aan de slag met de online samensteller van de Amerikaanse automaker.

Niet alle varianten van de Model 3 zijn echter beschikbaar. Klanten kunnen kiezen uit een Long Range-variant, die iets meer bereik heeft, en een Performance-variant, die wat sneller optrekt en een hogere topsnelheid heeft. Deze hebben beiden vierwielaandrijving; de variant van de Model 3 met achterwielaandrijving, die minder bereik heeft maar ook goedkoper is, ontbreekt vooralsnog. Dit model is 7.000 dollar goedkoper in de VS dan de goedkoopste vierwielaangedreven variant.

Ook is er een Standard-model dat ontbreekt, maar die is nog helemaal niet in productie en dus zelfs nog niet in de VS te koop. Dit wordt de goedkoopste Model 3 met een vanafprijs van 35.000 dollar. Dat moet ergens dit jaar gebeuren, maar het is niet bekend wanneer precies.

Tesla merkte het derde kwartaal van 2018 aan als 'historisch', wat te danken geweest was aan de omzet die de Model 3 genereerde. De Model 3 was volgens Tesla in het afgelopen derde kwartaal voor het eerst de bestverkochte auto op gebied van omzet in de Verenigde Staten, mits SUV's en pick-up trucks niet worden meegerekend. Op het gebied van absolute verkopen kwam de Model 3 uit op plek vijf. Het bedrijf boekte toen voor het eerst in twee jaar geen verlies, maar juist een nettowinst van 312 miljoen dollar.