KPN's gemiddelde 4g-snelheid lag in 2018 lager dan in 2017

De gemiddelde 4g-snelheid op het KPN-netwerk lag eind vorig jaar lager dan een jaar eerder. De snelheidsdaling heeft volgens de telecomaanbieder te maken met een focus op de capaciteit. Ook voor dit jaar is KPN niet op verhoging van de snelheid gericht.

De gemiddelde 4g-snelheid lag bij KPN eind 2018 op 53Mbit/s, waar deze eind 2017 58Mbit/s bedroeg. De gemiddelde snelheid op het netwerk is daarmee nog wel sneller dan de jaren ervoor. Eind 2016 lag die op 51Mbit/s en eind 2015 op 50Mbit/s. De reden van de daling is volgens KPN dat het bedrijf zich gericht heeft op het verhogen van de capaciteit, omdat het dataverkeer flink toeneemt, tot 6,5Tbit/s in 2018. Ook in 2019 voert KPN met name hierom verbeteringen in zijn netwerk door. "Meer dan op snelheid, zijn we gericht op het verbeteren van de kwaliteit van onze 4g-verbindingen, met name de belkwaliteit voor voice over 4g."

De cijfers staan in het jaarverslag van KPN. Daarin staat ook dat de gemiddelde downloadsnelheid van zijn vaste netwerk is toegenomen van 202Mbit/s naar 221Mbit/s. KPN meldt daarbij niet wat de verhouding is tussen zijn glasvezel- en zijn dsl-netwerk. Wel meldt het bedrijf dat inmiddels 800.000 adressen in Nederland vplus-dsl kunnen afnemen. KPN begon in 2017 met deze dsl-generatie, die maximale snelheden van in theorie 200Mbit/s en in combinatie met pairbonding 400Mbit/s mogelijk maakt.

Verder meldt KPN dat het inmiddels 27.492 klanten heeft voor zijn Sneller Internet Buitengebied-aanbod. Bij deze dienst combineert KPN dsl en 4g, om buitengebieden met slecht vast internet afdoende internetsnelheden te kunnen bieden.