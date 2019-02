Google brengt typen via spraak en Assistant Actions naar featurephones

Google gaat spraakgestuurd typen en third-party actions, oftewel stemcommando's die doorgestuurd worden naar een andere app, introduceren op KaiOS, een besturingssysteem voor featurephones. Ook ondersteunt de Assistant straks Nederlands bij tweetaligheid.

Google stelt dat de functies in de komende maanden naar het besturingssysteem komen. Overal waar de tekstinvoercursor te zien is, kunnen gebruikers straks hun invoer dicteren in plaats van uittypen. Tegelijk komt er op spraakgebied ondersteuning voor zeven verschillende Indo-Arische talen bij. Dat zijn talen die gesproken worden in landen als India, Pakistan, Afghanistan en Bangladesh.

Relevanter voor gebruikers in de Benelux is dat Assistant op KaiOS wat betreft zijn tweetaligheid straks kan schakelen van en naar Nederlands. Assistant kan bijvoorbeeld overschakelen van het spreken en verstaan van Engels naar Nederlands wanneer de gebruiker zelf zo van taal wisselt. Aan het rijtje van tweetalige ondersteuning wordt ook Koreaans, Hindi, Zweeds, Noors en Deens toegevoegd.

Tot slot krijgt Assistant op KaiOS straks ook ondersteuning voor Actions, stemcommando's die gebruikers aan Assistant geven, maar die doorgespeeld worden naar een door derden ontwikkelde app binnen Assistant.

KaiOS is een besturingssysteem voor featurephones, goedkope toestellen die niet als smartphone te beschouwen zijn, en komt voort uit het voormalige Firefox OS. Vorig jaar investeerde Google 22 miljoen dollar in het OS. Google werkte al samen met het bedrijf achter KaiOS om zijn diensten als Assistant, Maps en YouTube beschikbaar te maken voor telefoons.

