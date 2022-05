ING heeft storing bij internetbankieren en mobiel bankieren - update

Klanten klagen donderdagochtend over een storing bij ING. De bank zelf erkent de storing op de statuspagina van de bank. Het is onduidelijk wat er aan de hand is en hoe lang de storing nog kan gaan duren.

Inloggen werkt niet en ook de app ligt plat, zo zeggen gebruikers. De website AlleStoringen meldt dat er problemen zijn sinds tien over half zes op donderdagochtend. De meldingen gaan vooral over het inloggen bij mobiel bankieren, zo blijkt uit informatie van die site. Het gaat volgens AlleStoringen om duizenden meldingen.

De status-site meldt de storing. Meer informatie is er vooralsnog niet. Het gebeurt vaker dat een grote bank storing heeft. De laatste keer dat het bij ING gebeurde, was in september.

Update, 7:49: ING erkent inmiddels dat er een storing gaande is. De kop en tekst zijn daarop aangepast.

Update 2: 11:25: Het probleem is opgelost, zegt ING.