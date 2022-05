Nintendo brengt onverwachts 2.0-update van Animal Crossing uit

Nintendo heeft onverwachts en eerder dan aangekondigd de 2.0-update uitgebracht van Animal Crossing: New Horizons. De update stond gepland voor komende vrijdag, maar kwam woensdagnacht Nederlandse tijd ineens beschikbaar.

Gebruikers zouden de update vanzelf moeten binnenkrijgen, maar het is ook mogelijk de update te forceren door op het homescreen van de Switch op het plusje te drukken en bij 'software updates' op 'via the internet' te klikken, meldt fansite AnimalCrossingWorld.

De site heeft ook een lijst gepubliceerd met alle gevonden veranderingen. Daaronder zijn de wijzigingen die Nintendo tijdens Direct eerder aankondigde. Zo komt het klassieke Animal Crossing-personage Brewster naar New Horizons, evenals zijn voor meerdere spelers toegankelijke café The Roost. Ook de waarzegster Katrina, de Gyroids en de zingende Kapp'n maken hun rentree in de game.

Dat laatste personage neemt spelers voor 1000 Nook Miles mee naar een willekeurig eiland dat al dan niet in een ander seizoen verkeert. Zo kan men grondstoffen op het betreffende eiland vergaren, ongeacht het seizoen op het thuiseiland. Nintendo brengt met update 2.0 ook nieuwe objecten, kapsels, K. K. Slider-liedjes en de mogelijkheid om eigen groenten en fruit in gerechten te verwerken naar de game.

Ondanks dat de 25 euro kostende Happy Home-dlc tegelijk met de 2.0-update uit zou komen, maakt de site geen melding van dat die beschikbaar is. De releasedatum voor de dlc staat volgens de site van Nintendo nog steeds op vrijdag.