'Nintendo maakt twintig procent minder Switch-consoles door chiptekorten'

Nintendo zou in het boekjaar 2021 twintig procent minder Switch-consoles gaan produceren dan aanvankelijk de bedoeling was. Door het wereldwijde tekort aan chips zullen er slechts 24 miljoen exemplaren gemaakt worden, zegt zakenkrant Nikkei.

Ondanks de hoge vraag worden er door een tekort van onder meer halfgeleiders minder Switch-consoles geproduceerd dan Nintendo had gewild, meldt Nikkei. Volgens de zakenkrant was het begin dit jaar de bedoeling om in het huidige boekjaar, dat tot eind maart 2022 loopt, dertig miljoen consoles te gaan leveren.

In de lente kreeg Nintendo al met productieproblemen te maken. Dit kwam door een tekort aan 'cruciale onderdelen', aldus Nikkei. Toen besloot het bedrijf al dat er minder consoles gemaakt konden worden en werd een streven van 25,5 miljoen consoles genoemd. Ook dit aantal gaat het bedrijf volgens de Nikkei-bronnen echter niet halen; nu is de verwachting 24 miljoen consoles.

Hoeveel Switch-consoles er in dit boekjaar tot dusver zijn geproduceerd, is niet bekend. Nintendo heeft het nieuws niet bevestigd. Een woordvoerder van het gamebedrijf erkent wel dat het bedrijf getroffen is door het tekort aan onderdelen en dat de impact op de productie nog wordt 'beoordeeld'.

In boekjaar 2020 heeft Nintendo 28,8 miljoen Switch-consoles geleverd, het hoogste aantal dat het bedrijf tot dusver in een boekjaar heeft verscheept. In totaal heeft Nintendo sinds eind juni 89,04 miljoen Switches geleverd.