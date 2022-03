ING heeft storing bij internetbankieren en app

ING heeft in Nederland een storing waardoor gebruikers niet kunnen inloggen bij internetbankieren of in de app. De webcare op Twitter bevestigt de storing, maar het is nog niet duidelijk wanneer die is opgelost. De storing begon rond 11:00 uur.

Op allestoringen.nl maken duizenden mensen melding van de storing. Inloggen bij de ING Bankieren-app is niet mogelijk en ook via de website inloggen op Mijn ING lukt niet, melden klanten. Volgens de statuspagina van ING zijn er geen storingen, maar de webcare van de bank bevestigt op Twitter dat er problemen zijn.

Ook zijn er 'telefonische problemen', bevestigt ING op Twitter. Klanten kunnen de bank niet bereiken om bijvoorbeeld een verzekering op te zeggen. De webcare verwijst de klant vervolgens door naar de website om dat te doen. Ook de telefonische klantenservice is niet bereikbaar. Technische details over de aard van de storing zijn niet bekend.

Update 15:21: Inmiddels staat ook op de statuspagina van ING dat er problemen zijn. De storing is nog niet opgelost en er zijn geen nieuwe details bekend.