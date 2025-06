Google Drive-update moet afspelen video's versnellen en zoeken in app verbeteren

Google heeft enkele updates voor Google Drive uitgebracht. Zo wordt er voortaan gebruikgemaakt van een nieuwe transcoderingstechniek waarmee video's sneller afgespeeld moeten worden. Ook maakt het bedrijf het makkelijker om filteropties in te stellen bij het zoeken in de mobiele apps.

Alle nieuwe video's die in Google Drive worden geüpload, gaan gebruikmaken van Dynamic Adaptive Streaming over HTTP, laat de techgigant weten. Dat is een transcoderingstechniek waarbij de bitrate zich automatisch aanpast op basis van de internetverbinding van de gebruiker. De videokwaliteit kan dus hoger of lager zijn dan voorheen het geval was, afhankelijk van de kwaliteit van het internetnetwerk. Dit moet er volgens Google voor zorgen dat video's sneller beginnen met afspelen, en dat ze tussendoor minder hoeven te bufferen.

Daarnaast komt het bedrijf met een aanpassing aan de zoekfunctie van de mobiele Drive-apps. Als gebruikers op de zoekbalk tikken, kunnen ze voortaan makkelijker filters instellen. Door op de knop 'Type' te klikken krijgen ze bijvoorbeeld een lijst met bestandstypes te zien waarop ze kunnen filteren. Er komen soortgelijke knoppen voor 'Gewijzigd' en 'Mensen', waarmee gebruikers alleen bestanden zien die respectievelijk binnen een bepaalde tijdsperiode zijn gewijzigd en door een bepaalde gebruiker zijn geüpload.

Voorheen konden gebruikers ook op deze drie categorieën filteren, maar werden ze onder de zoekbalk allemaal als losstaande opties vertoond. Nu zijn ze dus verzameld onder een enkele knop per categorie, wat het filteren overzichtelijker moet maken. Nadat gebruikers een zoekopdracht invullen, is het voortaan ook mogelijk om een van de filters meteen vanuit de zoekresultatenpagina aan te passen. Deze functie is meteen beschikbaar gemaakt in de iOS-app en moet volgens Google 'binnenkort' ook voor Android-apparaten worden uitgebracht.