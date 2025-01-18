Google maakt JavaScript verplicht in Google Search

Google maakt JavaScript verplicht bij het gebruik van Google Search. De Amerikaanse techgigant wil met de verplichting de zoekfunctie beter beschermen tegen bots en spam en de algemene gebruikerservaring van de zoekfunctionaliteit helpen bewaken.

Google heeft de maatregel aan TechCrunch bevestigd, maar zegt niet waarom de regel precies nu ingaat. De techwebsite claimt dat de zoekgigant de toegang van derde partijen tot data van Google Search zou willen tegengaan. Sommige gebruikers die JavaScript hebben uitgeschakeld, melden volgens WebProNews dat ze bij het gebruik van Google Search sinds kort een melding te zien krijgen met de vraag om JavaScript te activeren. JavaScript is een programmeertaal die door heel wat ontwikkelaars gebruikt wordt om onder andere interactieve elementen in websites in te bouwen.