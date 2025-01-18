Google maakt JavaScript verplicht in Google Search

Hoe vervelend ik het ook vindt, Google blijft significant beter hierin.
Kwestie van situatie.
In heel veel situaties is Google's algoritme juist precies waarom ik dingen niet kan vinden.
Zodra je iets heel specifieks zoekt wat niet bepaald de norm is, krijg je alleen maar 'de norm'. Google corrigeert dan automatisch wat je zoekt naar wat "de meesten zoeken" of "wat je waarschijnlijk bedoelt".
Vaak als ik dan naar DuckDuckGo ga met dezelfde prompts, krijg ik daar dan juist wél wat ik zoek.
Hierbij heb ik uiteraard nog niet de "SEO hoarders" benoemd. Tegenwoordig zijn er via google zelfs websites die zich automatisch aanpassen op wat je zoekt. Ik weet niet hoe dit technisch werkt (hoef me godzijdank niet bezig te houden met SEO) maar als ik bijvoorbeeld zoek op "Eikenhout <stad>", krijg ik meerdere leveranciers zonder dat het ook maar enigszins uitmaakt welke stad je intikt. Vervolgens staat er dan in de site titel wel iets van "eikenhout <stad>" maar dat bedrijf zit dan gewoon enkel in bijvoorbeeld Zwolle ofzo en zo staan er dan een stuk of 8 bovenaan. (Ik weet even niet meer exact wat ik toen googelde, maar dit soort praktijken zie ik steeds vaker en vaker).
Daarnaast is het met Google ook met regelmaat moeilijk om juist oudere zaken terug te vinden omdat je bijna alleen maar de nieuwere zaken en referenties naar said nieuwere zaken krijgt. Ironisch genoeg heb je aan de andere kant vaak juist "bevroren" google resultaten (dit merk ik voornamelijk als ik aan het troubleshooten ben) waarbij je juist eeuwenoude artikelen/posts bovenaan krijgt die al lang niet meer relevant zijn.
Hier kun je dan gelukkig nog filteren op "binnen X periode", maar zelfs dan krijg je vaak zaken welke uit het stenen tijdperk komen waarbij een of andere automatische "update" zit, waardoor Google het ziet als iets nieuws...