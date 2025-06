Vliegmaatschappijen EU gaan akkoord met voorgestelde aanpassingen Google Search

Airlines for Europe, een lobbygroep voor Europese luchtvaartmaatschappijen, is tevreden met de door Google voorgestelde wijzigingen voor Search. De wijzigingen moeten ervoor zorgen dat de zoekmachine sneller doorverwijst naar de sites van vliegmaatschappijen.

De lobbygroep, waar onder andere Air France-KLM lid van is, schrijft in een brief aan de Europese Commissie dat het akkoord gaat met Googles voorgestelde aanpassingen, aldus Reuters. Zo heeft de techgigant voorgesteld om aparte, uitgelichte vakken met vluchtinformatie en prijzen van de luchtvaartmaatschappijen in de zoekmachine te tonen. Deze krijgen dezelfde grootte als die van prijsvergelijkingssites en een blauwe kleur zodat gebruikers de verschillende vakken van elkaar kunnen onderscheiden.

Toch heeft Airlines for Europe nog een paar verzoeken. Zo wil het dat Google ervoor zorgt dat de prijzen in de zoekresultaten overeenkomen met die in de uitgelichte vakken. Ook uitte de lobbygroep zijn zorgen over het voorstel van Google voor een puur indicatieve datum in plaats van specifieke data voor consumenten die vluchten willen boeken. "Kenmerken zoals datums vormen een belangrijk onderdeel van het zoekproces van consumenten die zoeken naar informatie over vliegreizen. Het enkel tonen van een indicatieve datum komt de zoekervaring niet ten goede”, aldus de groep.

Google heeft de afgelopen maanden meerdere aanpassingen aan Search voorgesteld om binnen de Europese Unie te kunnen voldoen aan de Digital Markets Act, ofwel DMA. Volgens die wet mag Google niet zijn eigen diensten en producten op zijn platforms voortrekken. Google zegt dat als zijn concurrenten het niet eens kunnen worden over de voorgestelde wijzigingen, dat het bedrijf dan overweegt om weer individuele links naar websites zonder de extra functies te tonen. Google heeft hier eerder deze maand een test mee gedaan in Duitsland, België en Estland.