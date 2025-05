Google stelt wijzigingen zoekmachine voor in EU na klachten zoekdiensten

Google heeft voorgesteld om zijn zoekmachine aan te passen om concurrerende zoekdiensten en prijsvergelijkers tegemoet te komen. Naar aanleiding van Googles eerdere wijzigingen in Search zouden die bezoekers zijn misgelopen.

Het bedrijf wil met de nieuwe reeks wijzigingen concurrerende zoekdiensten beter uitlichten in Search, schrijft Google in een blogpost. Zo krijgen gebruikers bij het zoeken naar een product of dienst vakken te zien met verschillende opties. Ze kunnen kiezen tussen zoekresultaten die leiden naar vergelijkingswebsites of links naar leveranciers en webwinkels. Ook heeft Google nieuwe formats beschikbaar gemaakt waarmee de concurrerende zoekdiensten meer informatie kunnen tonen, zoals prijzen en afbeeldingen. Verder zijn er nieuwe advertentieblokken voor vergelijkingssites.

Binnenkort gaat Google een korte test uitvoeren met de zoekmachine in Duitsland, België en Estland. Hierbij worden een aantal features verwijderd, waaronder de kaart die laat zien waar hotels zijn en de gegevens daaronder. In plaats daarvan toont Search een lijst met individuele links naar websites zonder de extra functies, vergelijkbaar met Googles 'tien blauwe links'-format dat jaren geleden werd toegepast.

Google heeft eerder dit jaar meerdere wijzigingen aan zijn zoekmachine doorgevoerd om te kunnen voldoen aan de Digital Markets Act, ofwel DMA. Volgens die wet mag Google niet zijn eigen diensten en producten op zijn platforms bevoordelen. Door de eerdere wijzigingen liepen onder andere hotels, luchtvaartmaatschappijen en kleine bedrijven bezoekers mis, zegt Google. Het aantal directe boekingskliks bij deze bedrijven zou met 30 procent zijn afgenomen. Bloomberg schreef in september dat de EC een formele aanklacht ging voorbereiden naar aanleiding van de manier waarop Googles concurrenten werden getoond in zoekdiensten zoals Google Vluchten en Google Hotels.