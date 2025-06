Google wil zoekdeals versoepelen om verplichte verkoop van Chrome te voorkomen

Google stelt voor om zijn zoekdeals met partijen als Apple te versoepelen. Het bedrijf hoopt dat het hiermee zijn Chrome-browser niet hoeft af te stoten. Die maatregel heeft de Amerikaanse Justitie voorgesteld omdat Google een illegaal monopolie op de zoekmarkt zou hebben.

Google doet verschillende voorstellen om zijn zoekmachinedeals met platformhouders als Apple of andere Android-fabrikanten flexibeler te maken. Momenteel zijn fabrikanten verplicht om de Google Play Store, Chrome-browser en Search-app te pre-installeren op Android-toestellen, maar Google stelt voor om gedurende drie jaar alleen nog maar de installatie van de Play Store te verplichten. Android-fabrikanten zijn dan vrij om een andere zoekmachine of webbrowser mee te leveren.

Hoewel Google nog steeds wil kunnen betalen om de standaardzoekmachine te leveren voor bijvoorbeeld iPhones, stelt de techreus voor om de maximale contractduur te beperken tot twaalf maanden. Ieder jaar kunnen partijen als Apple dus besluiten om met een andere zoekmachineleverancier in zee te gaan.

Een ander voorstel is om de zoekcontracten niet langer voor meerdere platformen of browsermodi te laten gelden. Apple zou daardoor dus voor zowel iPhones als iPads een aparte overeenkomst moeten sluiten, waardoor beide apparaten van een andere standaardzoekmachine gebruik zouden kunnen maken. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de standaardzoekmachine in de normale en de privémodus van een browser als Firefox. Alle voorgestelde maatregelen zouden alleen voor de Verenigde Staten gelden.

Google benadrukt dat het de eerdere uitspraak van een rechter, waarin werd geoordeeld dat het bedrijf een illegaal monopolie op de zoekmachinemarkt heeft, gaat aanvechten, maar dat zijn voorgestelde maatregelen desondanks voldoende tegemoetkomen aan de bevindingen van het hof. De zoekreus hoopt hiermee niet te hoeven voldoen aan de maatregelen die het Amerikaanse ministerie van Justitie vorige maand voorstelde. Die verplichten onder andere dat Google zijn Chrome-browser afsplitst en, mits dat de concurrentie op de markt niet effectief herstelt, ook Android moet afstoten.

Google vindt deze maatregelen veel te ver gaan. Volgens het bedrijf oordeelde de rechter dat de zoekmachinecontracten van Google concurrentieverstorend zijn, maar werd er niets gezegd over zijn investeringen in Chrome. De techreus vindt het afsplitsen daarvan dan ook geen goede oplossing om het vastgestelde probleem aan te pakken, maar stelt dat Justitie zich moet richten op de zoekdeals.