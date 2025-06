Amerikaanse rechtszaak tegen Google over machtspositie op advertentiemarkt start

De rechtszaak die het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft aangespannen tegen Google vanwege diens machtspositie op de advertentiemarkt, start op maandag. Het ministerie beschuldigt Google van misbruik van een monopolie en wil dat het de Ad Manager-suite afstoot.

Het ministerie klaagde Google in januari 2023 aan. Het stelt dat het bedrijf in de loop der jaren een monopoliepositie heeft verworven op de advertentiemarkt en dat het die nu actief misbruikt. Uitgevers en adverteerders zouden door Google worden gestraft als ze concurrenten willen gebruiken, mede waardoor die concurrenten geen voet aan de grond kunnen krijgen. Google moet volgens het ministerie een schadevergoeding betalen en bedrijfsonderdelen afstoten, zoals de uitgeversadvertentieserver en de ad-exchange.

In augustus gaf een Amerikaanse rechter het ministerie nog gelijk in een andere zaak tegen Google. Toen ging het om Googles positie op de zoekmachinemarkt. De rechter zei hierbij dat Google een illegale monopoliepositie heeft. De gevolgen van deze uitspraak zullen gelden in een nieuwe fase. Google heeft ook al aangegeven in beroep te gaan tegen deze uitspraak. Google ontkent ook de aantijgingen van het ministerie in de rechtszaak die maandag begint, schrijft Reuters.