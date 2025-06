Techjournalist en podcastpresentator Gordon Mah Ung is overleden

Gordon Mah Ung, een Amerikaanse techjournalist en executive editor bij PCWorld, is overleden aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Ung was bij PCWorld verantwoordelijk voor de artikelen over hardware en presentator van The Full Nerd-podcast.

PCWorld schrijft dat Ung het afgelopen weekend is overleden. De journalist had ruim 25 jaar ervaring met het verslaan van hardware en specialiseerde zich in onder andere in pc's. Ung begon in 1997 met schrijven voor ComputerWorld en het boot-magazine, dat een jaar later werd omgedoopt naar Maximum PC. Nathan Edwards, redacteur bij The Verge, noemt hem vanwege zijn prominente rol in de techindustrie een 'legendarische techjournalist'.

"Bij Maximum PC ontwikkelde Gordon zijn bekende stijl, die een mix was van een vurige passie voor pc-technologie, droge humor en uitbarstingen van verontwaardiging", schrijft PCWorld-redacteur John Philips. Ung had tevens een eigen segment bij de Maximum PC-podcast en verzorgde het jaarlijkse Dream Machine-project, waarbij werd gepoogd om 'de buitensporigste, best presterende pc te creëren'. In 2014 werd hij de hoofdredacteur van het blad.

Ung heeft 16 jaar voor Maximum PC geschreven voordat hij overstapte naar PCWorld. In 2016 werd hij de presentator van The Full Nerd-podcast, waarin pc-hardware wordt besproken. Philips schrijft dat Ung tot enkele weken voor zijn dood de podcast bleef presenteren. "Vanaf zijn vroegste dagen bij Maximum PC tot zijn laatste dagen bij PCWorld en The Full Nerd raakte Gordon mensen op een manier die ik nergens anders heb gezien. Hij laat een gat achter in de harten van degenen die van hem hielden, maar wat hij ons heeft gegeven, blijft voor altijd bestaan."

Aanpassing, 10.34 uur: In een eerdere versie van het artikel stond dat Ung was overleden aan de gevolgen van schildklierkanker. Dit moest alvleesklierkanker zijn.