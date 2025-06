Google gaat nieuwe Android-ontwikkelaars verplichten om apps eerst te testen

Google gaat nieuwe ontwikkelaars van Android-apps voortaan verplichten om deze te testen alvorens ze in aanmerking komen voor publicatie in de Google Play Store. De app moet minstens twee weken lang door twintig gebruikers worden getest, schrijft Google.

De aanpassing gaat vanaf 13 november in en geldt voor Play Console-accounts die na die datum zijn aangemaakt. Het is vanaf dan niet langer optioneel voor nieuwe ontwikkelaars om de testtools van Google te gebruiken alvorens ze een applicatie ter publicatie indienen. Google stelt dat ontwikkelaars hiermee crashes en bugs kunnen verhelpen, en voor de release al wat feedback van gebruikers kunnen verzamelen. Op die manier wordt de gebruikerservaring verhoogd, en de kans op negatieve reviews verlaagd, aldus Google. Bestaande ontwikkelaars worden voorlopig nog niet verplicht om hun applicaties eerst te testen.

Daarnaast wil Google meer tijd gaan investeren in het beoordelen van applicaties alvorens ze worden toegelaten in de Google Play Store, schrijft TechCrunch. Google wil zo beter kunnen inschatten of apps voldoen aan de richtlijnen en gebruikers niet misleiden of bedriegen, zowel binnen als buiten de Play Store. Google stelt dat het beoordelen van 'een klein aantal' apps hierdoor langer kan duren. Het zou voornamelijk gaan om apps die zich richten op kinderen, of bepaalde machtigingen vereisen.