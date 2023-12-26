Update deed sommige Google Home- en Google Home Mini-apparaten crashen

Google heeft een update voor Google Home en Google Home Mini uitgebracht die enkele van deze apparaten heeft laten crashen. Het bedrijf erkent de problemen, heeft ze naar eigen zeggen opgelost en verwijst getroffen gebruikers naar de klantendienst voor verdere ondersteuning.

Volgens enkele Reddit-gebruikers doen de problemen zich voor bij de allereerste Google Home-toestellen uit 2016. Er zijn op de ondersteuningspagina’s van de Amerikaanse zoekgigant echter ook meldingen terug te vinden van gebruikers met een Google Home Mini uit 2017. Sommige van deze gebruikers menen dat het apparaat een update heeft gekregen en daarna niet meer correct functioneert. Een reset zou ook geen soelaas bieden.

Google heeft aan 9to5Google verteld dat de problemen aan een software-update te wijten zijn en dat een klein percentage van de gebruikers getroffen is. De bug zou inmiddels verholpen zijn en gebruikers die nog steeds problemen ondervinden, kunnen contact opnemen met de klantendienst van het bedrijf om ondersteuning te krijgen.