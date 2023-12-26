Update deed sommige Google Home- en Google Home Mini-apparaten crashen

Het is maar de vraag of dat wettelijk zo maar kan. Je "krijgt" een update waardoor je aankoop het vervolgens niet meer doet. Volgens mij zijn ze verplicht om dit op te lossen. Garantie of niet, dat maakt in dit geval niet uit.
Stel dat dit bij een auto zou gebeuren. Na een software update is de auto gebrickt. Vervolgens zegt de garage namens de fabrikant: "sorry, maar er zit geen garantie meer op". Dat gaat ze direct veel klanten kosten.
Zo zou het hier ook moeten. Google lost het niet op? Alle Google (of hoe die toko zich ook mag noemen) de deur uit. Dat is de enige manier waarop het gaat werken voor onze toekomst qua vrije keuze en fatsoenlijke behandeling door fabrikanten en verkopers.
Ze doen het net als veel automerken: door een productiefout of software update wordt de boel gesloopt. Als je op dat moment al uit de garantie bent, dan mag jij aantonen dat het daardoor is veroorzaakt. Er zijn best wat dealers die je na de garantie grif voor het uitvoeren van een software update laten betalen, ook als het iets moet oplossen wat door een eerdere software update onder garantie is veroorzaakt. Bij veel met name electrische auto's is het vaak de hardware die iets niet doet of kan, wat door software moet worden weggepoetst. Als de hardware het dan nog niet kan, dan is de interesse van importeurs en dealers vaak snel weg. Ook dan moet je helaas in best wat gevallen alsnog gaan procederen om je gelijk te gaan krijgen. Dus slecht voorbeeld omdat juist autofabrikanten graag verkopen en daarna mag je geen geld meer kosten aan de importeur.
Google is fijn als het werkt, maar heb je problemen: dan moet je op de forums gaan zoeken en zijn ze verder niet thuis.
Ook de nieuwe Google speakers zijn overigens met tussen fasen soms een paar uur of een paar dagen de weg kwijt of kunnen je smart home niet vinden. Momenteel gaat bij mij de verlichting als ik 70% zeg bijvoorbeeld op 30%, terwijl dit bij 80% roepen ook gewoon 80% wordt.
Gremlins en die horen er bij. Samen met het niet goed overweg kunnen met dualband WiFi etc.
Een tech vlogger zei laatst dat hij verwacht dat Google wel eens zou kunnen gaan stoppen met slimme speakers met als Amazon. Er moet veel geld in om het goed werkend te maken en te houden. En ze zien zo langzamerhand geen verdienmodel meer terug komen hieruit. Het snel marktaandeel krijgen was eerst nummer 1, dus goedkope hardware in grote aantallen met veel acties en aanbiedingen. Maar nu het blijkt dat het weinig oplevert verandert blijkbaar de interesse.
[Reactie gewijzigd door ucsdcom op 22 juli 2024 17:18]