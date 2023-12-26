Update deed sommige Google Home- en Google Home Mini-apparaten crashen

Google heeft een update voor Google Home en Google Home Mini uitgebracht die enkele van deze apparaten heeft laten crashen. Het bedrijf erkent de problemen, heeft ze naar eigen zeggen opgelost en verwijst getroffen gebruikers naar de klantendienst voor verdere ondersteuning.

Volgens enkele Reddit-gebruikers doen de problemen zich voor bij de allereerste Google Home-toestellen uit 2016. Er zijn op de ondersteuningspagina’s van de Amerikaanse zoekgigant echter ook meldingen terug te vinden van gebruikers met een Google Home Mini uit 2017. Sommige van deze gebruikers menen dat het apparaat een update heeft gekregen en daarna niet meer correct functioneert. Een reset zou ook geen soelaas bieden.

Google heeft aan 9to5Google verteld dat de problemen aan een software-update te wijten zijn en dat een klein percentage van de gebruikers getroffen is. De bug zou inmiddels verholpen zijn en gebruikers die nog steeds problemen ondervinden, kunnen contact opnemen met de klantendienst van het bedrijf om ondersteuning te krijgen.

Nest Home Mini 2-PACK
Nest Home Mini

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 26-12-2023 09:23 55

26-12-2023 • 09:23

55

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Google Home Mini

geen prijs bekend

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Speakers Google Bugs Update

Reacties (55)

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Mavamaarten 26 december 2023 09:30
Er zijn gebruikers die melden dat de klantendienst zegt dat ze niets doen omdat het toestel buiten garantie is. Mooi dan, bricken ze op afstand je oude toestel en moet je maar een nieuwe kopen.
Oon @Mavamaarten26 december 2023 09:39
Helemaal mooi als het om de Google Home gaat. De Google Home Mini kun je nog vervangen door een Nest Home Mini; die zijn nagenoeg hetzelfde. De Google Home bestaat gewoon niet meer, dan moet je meteen of naar de kleinere Nest Mini of naar de grotere Nest Audio.

Je kunt dus ook geen nieuwe kopen als je Google Home gebrickt wordt.
Slungelkmurf @Oon26 december 2023 12:28
Was/ben ook blij met (stereo paar) Google Home in de slaapkamer. Sinds een paar weken alleen wel elke dag power cyclen. Zegt anders 'kan geen verbinding maken met WiFi' als ik er tegen praat. Het gekke is dat hij Spotify spelen ervoor onderbreekt en daarna er weer mee door gaat. Ook met de app op de telefoon opnieuw op te starten, maar het is juist de bedoeling om die te laten liggen.
Oon @Slungelkmurf26 december 2023 12:31
Hier ook allerlei gedoe met onze Google spullen. Zo kunnen we de TV niet meer aan/uit zetten ermee, lampen schakelen werkt niet meer, en bij vragen om muziek krijg je 2/3 keer de vraag op welk scherm je de video wil spelen. Apparaten schakelen werkt wel op het schermpje van de Nest Hub, maar de stemcommando's zijn waardeloos geworden.

Jammer dat Google achteraf zoveel blijft rommelen in het functioneren van apparaten die het eerder gewoon helemaal deden.
TV_NERD @Oon26 december 2023 14:49
Het klinkt rigoreus want dan is het ook, maar alles (echt alles, ook de zigbee hubs enzo) factory resetten en compleet opnieuw inrichten werkt.

Als je teveel met je apparaten speelt raakt Google (vermoedelijk) op de achtergrond soms in de war met id's. Ik heb er een zondagmiddag voor uitgetrokken en raad je aan hetzelfde te doen. Je moet ook echt overal al je apparaten uit alle Google software verwijderen, liefst nog voordat je factory reset.

In het allerergste geval een nieuw Google account maken voor je smarthome (heb ik sowieso gedaan uit privacy overwegingen).
tdhoor @Slungelkmurf26 december 2023 14:01
Ik heb ook exact dit, al maanden... Nog geen work-around gevonden, dus als er mensen zijn met tips... Uiteindelijk overgestapt op een speaker van een andere Vender met de google spraakassistent.
TechSupreme @Mavamaarten26 december 2023 10:52
Hebben deze mensen ook screenshots van de email thread of een link naar een forum?

Is kwestie van een harde reset dan haalt het apparaat de laatste software op waarmee het probleem is opgelost.
jomas @TechSupreme26 december 2023 11:45
Dat werkt niet. Door de update is de mini gebricked en kan niet meer verbonden worden met het internet.
Tr1pke @Mavamaarten26 december 2023 11:20
Kan je dat staven?
Er zijn ook mensen dat zeggen dat ze een ufo gezien hebben.
jomas @Tr1pke26 december 2023 11:42
Zie hier:

https://www.googlenestcom...-stuck-problem/m-p/558790

Bijna 800 mensen bij wie de "mini" rond 6 dec, na de update gebricked is. Op dit forum nog vele andere subtopics met hetzelfde probleem.

Nog steeds geen oplossing en ik betwijfel of die er gaat komen want de mini kan niet meer worden verbonden met het internet. Er is tot op heden geen oplossing om in de fabriekstoestand te komen.

[Reactie gewijzigd door jomas op 22 juli 2024 17:18]

pnxsinned @Tr1pke26 december 2023 22:55
Wat een kinderachtige reactie.
Tr1pke @pnxsinned28 december 2023 00:26
:+
Goldwing1973 @Mavamaarten26 december 2023 12:52
Dat is dan wel een beetje tegenstrijdig, want de problemen doen zich hoofdzakelijk voor met de 1e gen Google Home uit 2016, daarvan is de garantie sowieso al verlopen.
Dan is het onlogisch dat ze in een verklaring voorstellen om bij aanhoudende problemen met de klantendienst van het bedrijf contact op te nemen voor ondersteuning.
blackjack21 @Goldwing197326 december 2023 15:39
Als een update vanuit Google je apparaat bricked dan moeten ze daar ook een oplossing voor vinden. Uit garantie is geen vrijbrief voor een fabrikant om op afstand je apparaat maar te slopen.

Als je auto, na een update buiten de garantie, niets meer doet dan verwacht je toch ook de fabrikant dat oplost en niet dat je dan maar een nieuwe moet kopen?
houwimmie @Mavamaarten26 december 2023 09:36
my god, dat klinkt mij niet bepaald klantvriendelijk.
Lijkt me dan dat de klantendienst dan gewoon nog niet de juiste instructies heeft gekregen van hogerop?
Wouterie @Mavamaarten26 december 2023 09:43
De klantendienst van Google 8)7
Marc-Jan @Mavamaarten26 december 2023 15:16
Achja, ik heb zoiets gehad met een telefoon van Asus, blijkbaar moet dat maar het nieuwe normaal zijn, gebruik maken van een product bij de gratie van de fabrikant.
magician2000 @Mavamaarten26 december 2023 22:07
Het is maar de vraag of dat wettelijk zo maar kan. Je "krijgt" een update waardoor je aankoop het vervolgens niet meer doet. Volgens mij zijn ze verplicht om dit op te lossen. Garantie of niet, dat maakt in dit geval niet uit.

Stel dat dit bij een auto zou gebeuren. Na een software update is de auto gebrickt. Vervolgens zegt de garage namens de fabrikant: "sorry, maar er zit geen garantie meer op". Dat gaat ze direct veel klanten kosten.

Zo zou het hier ook moeten. Google lost het niet op? Alle Google (of hoe die toko zich ook mag noemen) de deur uit. Dat is de enige manier waarop het gaat werken voor onze toekomst qua vrije keuze en fatsoenlijke behandeling door fabrikanten en verkopers.
ucsdcom @magician200027 december 2023 08:27
Het is maar de vraag of dat wettelijk zo maar kan. Je "krijgt" een update waardoor je aankoop het vervolgens niet meer doet. Volgens mij zijn ze verplicht om dit op te lossen. Garantie of niet, dat maakt in dit geval niet uit.

Stel dat dit bij een auto zou gebeuren. Na een software update is de auto gebrickt. Vervolgens zegt de garage namens de fabrikant: "sorry, maar er zit geen garantie meer op". Dat gaat ze direct veel klanten kosten.

Zo zou het hier ook moeten. Google lost het niet op? Alle Google (of hoe die toko zich ook mag noemen) de deur uit. Dat is de enige manier waarop het gaat werken voor onze toekomst qua vrije keuze en fatsoenlijke behandeling door fabrikanten en verkopers.
Ze doen het net als veel automerken: door een productiefout of software update wordt de boel gesloopt. Als je op dat moment al uit de garantie bent, dan mag jij aantonen dat het daardoor is veroorzaakt. Er zijn best wat dealers die je na de garantie grif voor het uitvoeren van een software update laten betalen, ook als het iets moet oplossen wat door een eerdere software update onder garantie is veroorzaakt. Bij veel met name electrische auto's is het vaak de hardware die iets niet doet of kan, wat door software moet worden weggepoetst. Als de hardware het dan nog niet kan, dan is de interesse van importeurs en dealers vaak snel weg. Ook dan moet je helaas in best wat gevallen alsnog gaan procederen om je gelijk te gaan krijgen. Dus slecht voorbeeld omdat juist autofabrikanten graag verkopen en daarna mag je geen geld meer kosten aan de importeur.

Google is fijn als het werkt, maar heb je problemen: dan moet je op de forums gaan zoeken en zijn ze verder niet thuis.

Ook de nieuwe Google speakers zijn overigens met tussen fasen soms een paar uur of een paar dagen de weg kwijt of kunnen je smart home niet vinden. Momenteel gaat bij mij de verlichting als ik 70% zeg bijvoorbeeld op 30%, terwijl dit bij 80% roepen ook gewoon 80% wordt.

Gremlins en die horen er bij. Samen met het niet goed overweg kunnen met dualband WiFi etc.

Een tech vlogger zei laatst dat hij verwacht dat Google wel eens zou kunnen gaan stoppen met slimme speakers met als Amazon. Er moet veel geld in om het goed werkend te maken en te houden. En ze zien zo langzamerhand geen verdienmodel meer terug komen hieruit. Het snel marktaandeel krijgen was eerst nummer 1, dus goedkope hardware in grote aantallen met veel acties en aanbiedingen. Maar nu het blijkt dat het weinig oplevert verandert blijkbaar de interesse.

[Reactie gewijzigd door ucsdcom op 22 juli 2024 17:18]

Shoarma4Life @ucsdcom27 december 2023 09:06
Momenteel gaat bij mij de verlichting als ik 70% zeg bijvoorbeeld op 30%, terwijl dit bij 80% roepen ook 8-% wordt.Momenteel gaat bij mij de verlichting als ik 70% zeg bijvoorbeeld op 30%, terwijl dit bij 80% roepen ook 8-% wordt.
Hear, hear, probeer eens 81%. Dan werkt het bij mij thuis wel, combo van home assist en Google Nest.
ucsdcom @Shoarma4Life27 december 2023 10:07
[...]


Hear, hear, probeer eens 81%. Dan werkt het bij mij thuis wel, combo van home assist en Google Nest.
Thanks, ik zal eens 71% proberen. De 80% was een typfout van mij. Daarbij wordt 80% ook gewoon de lampen op 80%.
magician2000 @ucsdcom27 december 2023 21:51
Dank voor je reactie.

Lijkt mij dat hier op Europees gebied dus ook gerust wetgeving voor mag komen. Nee, ik ben niet zozeer voor "bemoeienis" van de overheid, maar keer op keer blijkt dat het niet anders kan.

Het is natuurlijk belachelijk dat bij defecten na een update de bewijslast (buiten garantie) bij de "eigenaar" ligt. Dan moeten ze al die rotzooi er niet instoppen en dit (waar mogelijk, maar bij een auto is dat het geval) buiten de normale werkende delen houden.

Uiteraard is zoiets bij home automation een stuk lastiger.
DutchBee 26 december 2023 09:34
Ik heb zo'n gebricked apparaat. 4 lampjes die constant blijven oplichten. Van alles geprobeerd om te resetten.

Maar blijft een baksteen...
WeZZeY @DutchBee26 december 2023 09:44
Same, en klantenservice zegt dan dt je hem 11x 10 seconden van de stroom moet halen... Hielp bij mij ook niet.

Nu zeggen ze dat ik moet wachten op de volgende update, maar hij crashes zo snel bij het booten dat ik me afvraag of hij überhaupt wel verbinding maakt voordat hij vastloopt
Coolstart @WeZZeY26 december 2023 10:46
Same, en klantenservice zegt dan dt je hem 11x 10 seconden van de stroom moet halen... Hielp bij mij ook niet.
Dat heb ik nu nog nooit niet gehoord. Het enige wat ik zelf nog doe is even de stekker-pinnetjes kortsluiten zodat de condensatoren zijn leeggelopen maar zo 10x 11s uittrekken.

Toch gevonden:) https://www.googlenestcom...eset-not-helped/m-p/22125
jomas @Coolstart26 december 2023 11:54
Die (oude) link heeft niets te maken met het huidige probleem. Zie mijn reactie 11:42 hieronder.

[Reactie gewijzigd door jomas op 22 juli 2024 17:18]

bons @WeZZeY26 december 2023 11:51
Ik vraag me af of het device nog uberhaupt verbinding maakt met het internet?
Als dit niet geval is, dan kan je wellicht resetten tot je een ons weegt en zal het device never nooit meer de goede firmware op kunnen halen. Hopelijk hebben ze dan een soort van nood recovery via USB, al weet ik niet of de USB poort op het device puur een laad mogelijk is of dat daar ook Data overheen kan gaan.
ilaurensnl @WeZZeY26 december 2023 20:22
Je zou kunnen kijken wat er gebeurd als je, jouw internet uitschakelde, maar yeah als je bootloader bricked is dan kom je daar niet ver mee helaas. Gezien het snel gebeurd neig ik daaraan te denken
JeroenV_ 26 december 2023 09:48
Google is lekker bezig, want recent hebben ze ook de oudere Protects al gesloopt.
Hier is een lang topic over wat ik volg, aangezien ik er ook last van heb dat ik mijn 2e Protect niet meer online krijg. Dit loopt nu al 2 maanden ofzo, en ze hopen dat ze begin volgend jaar een fix kunnen leveren.
Wil je een snellere oplossing? Kan, koop gewoon ff een nieuwe Protect en stel die als 1e in, daarna kunnen de oudere wel weer online.

Voelt toch wel heel erg gedwongen zo op die manier, terwijl mijn Protects nog geldig zijn tot 2025.
En daarbij, mijn vertrouwen is toch wel een beetje weg want wie zegt dat ze in 2026 ofzo niet weer een bug uitbrengen en forceren dat je weer een nieuwe koopt.
WimmieV @JeroenV_26 december 2023 10:44
Hoezo "... in 2026 niet "weer" een bug uitbrengen en forceren dat je een ...." ?

Beweer je nu dat er bewust een bug is uitgebracht?
JeroenV_ @WimmieV26 december 2023 12:13
Of het bewust is gedaan weet niemand behalve Google zelf ;)
Vind het alleen wel opvallend, net als bij de Home mini, dat met name oudere devices plotseling stoppen met werken na een update.
bartgymnast @JeroenV_27 december 2023 11:53
Er zijn genoeg mogelijkheden waarom dit gebeurt.

Bijvoorbeeld het verplichten van de software om TLS 1.2+ te gebruiken.
Grote kans dat oudere modellen dit niet ondersteunen.
RedNas74 26 december 2023 11:11
Het lijkt er op dat ze de update hebben terug gedraaid. Volgens de google site is de laatste versie 2.57.375114. Echter mijn home mini draait 2.58.384934. Ik heb zelf overigens geen problemen met mijn home mini.
johanneslol 26 december 2023 09:38
Ik heb al meerdere malen gehad dat mijn speakers en home een update hebben gehad waar hij in blijft hangen.. Dan moet ik zelf de stekker eruit trekken en dat doet ie het weer. Die van mij zijn overigens nieuwer.

Vooral bij de Google home is dat heel vervelend want dat is mijn wekker. Als hij blijft hangen is mijn hele kamer verlicht en gaat in de ochtend de wekker niet af.
TheVivaldi 26 december 2023 11:04
Waarom hebben ze die update zo vlak voor de feestdagen uitgerold?
A. Groothuys @TheVivaldi26 december 2023 12:58
Dan hebben de mensen die vrij zijn en zich vervelen mooi de tijd om de boel weer werkend te krijgen😆
Tr1pke @TheVivaldi26 december 2023 13:32
Kan je een nieuwe vragen over de kerstboom
vreakz 26 december 2023 11:05
Ik weet even snel niet welke versie ik heb, maar van de een op andere dag doen mijn Hue lampen het nagenoeg niet meer via de Home Mini.
Als ik vraag om het licht te dimmen voor X% dan lukt. De lampen aan of uit en ik krijg als response dat die het niet snapt.
Resetten van home mini werkt niet, Hue ontkoppelt en opnieuw gekoppeld ook niet. Heb zelfs een keer mijn hele home verwijderd en opnieuw ingesteld. Niks werkt.

Ga dan toch een poging wagen om het te laten herstellen
nl03228 @vreakz27 december 2023 10:22
Ik heb exact hetzelfde - sinds enkele maanden.
Via de Hue app werkt alles prima, via de Home app ook, alleen de Assistant begrijpt het commando uit niet meer ?!

Als je het werkend krijgt, lees ik het graag.

Ik heb net IPv6 op mijn home-netwerk uitgezet, maar dat zou bijzonder zijn als dat wel opeens werkt.
Ik begrijp niet waarom ik de lampen wel op 2% kan zetten, maar niet uit.

Zojuist ook de instelling gewijzigd van de taal van de Assistent:

Ik kan nu weer zeggen: Doe het licht uit

[Reactie gewijzigd door nl03228 op 22 juli 2024 17:18]

PrettigGestoord 26 december 2023 11:32
Ik vond het al vreemd dat de mijne niks meer deed.
Ik ging die vandaag eens resetten maar als ik dit lees…is natuurlijk ook uit garantie.
mike123 26 december 2023 11:50
Die updates van Google zijn bij mij ook nog niet zo goed bevallen.
Eerst werkte het apparaat prima en als je zegt dat de lamp aan moet op 65% dan doet hij dat. Na een update maakt hij er maar gewoon 6% van.
En dat is niet alleen bij mij het geval. Kennissen hebben er ook last van.
ucsdcom @mike12327 december 2023 08:39
Die updates van Google zijn bij mij ook nog niet zo goed bevallen.
Eerst werkte het apparaat prima en als je zegt dat de lamp aan moet op 65% dan doet hij dat. Na een update maakt hij er maar gewoon 6% van.
En dat is niet alleen bij mij het geval. Kennissen hebben er ook last van.
Dit had ik ook op de Google als ik 70% riep, dan ging het licht naar 30%, bij 80% wel naar 80%.

Mijn vriendin was er zo zat van, dat zij het heel snel heeft opgelost....door een Apple speaker te kopen die het wel doet.......

Korom: waar Google mee bezig is? Mogelijk het platform onaantrekkelijk aan het maken?
CreativeS 26 december 2023 12:29
De Nest-camera's toch ook... maandenlang een verkeerde beeldinstelling waardoor het vooral's nachts leek alsof er vaseline op de lens zat. Volgens Google was er niets aan de hand. 2 firmwareversies en 1 buildnummer later en het is bijna weer zoals vanouds. Google is een vreemd bedrijf, maar goed, dat was al een beetje bekend natuurlijk.

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