YouTube kondigt functie aan voor sociaal netwerk binnen eigen dienst

YouTube heeft Communities aangekondigd, een dienst waarmee makers een eigen sociaal netwerk binnen YouTube kunnen hebben. Abonnees van het kanaal kunnen daar onder meer eigen posts plaatsen.

De functie zal volgend jaar voor veel kanalen live gaan, meldt Google. De bedoeling is dat videomakers en hun fans via YouTube gaan communiceren in plaats van uit te wijken naar andere platforms. Dat is nu vaak wel het geval. Als een kanaal een Communities-functie heeft, zullen de makers in YouTube Studio een functie krijgen voor het beheer en moderatie. Abonnees kunnen niet alleen tekstuele reacties plaatsen binnen Communities, maar ook foto's. Vervolgens kunnen andere abonnees daar weer op reageren. De moderatie is de standaardmoderatie van YouTube-reacties.

YouTube kondigde ook aan dat er video's met automatisch vertaalde audiotracks zullen gaan verschijnen. Die AI-functie is opt-in voor videomakers en stelt hen in staat om de tekst met intonatie te laten vertalen.