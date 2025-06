Inlichtingendiensten VS: 2700 Nederlandse apparaten zitten in Chinees botnet

De FBI, NSA en Cyber National Mission Force uit de VS waarschuwen dat 2700 Nederlandse apparaten onderdeel uitmaken van een Chinees botnet. In totaal zitten er in het botnet 260.000 apparaten.

Het botnet is in handen van het Chinese Integrity Technology Group, melden de diensten. Het gaat niet alleen om apparaten die end-of-life zijn volgens hun fabrikanten, er zitten vermoedelijk ook veel apparaten tussen die nog actieve ondersteuning hebben en dus gepatcht kunnen worden.

Het gaat om een variant van de al jaren bekende Mirai-malware. Na gebruik te hebben gemaakt van een bekende kwetsbaarheid haalt de software de payload van Mirai van een server. De connectie met de centrale server loopt via poort 443 via TLS. De malware lijkt ook te verwijzen naar speedtest.net om gegevens over de internetverbinding te verzamelen. Het domein lijkt te horen bij de domeinnaam https://w8510.com.

Op de centrale server draait het programma Sparrow die een IP-adres van China Unicom Beijing Province Network gewhitelist heeft voor controle over het botnet. De getroffen apparaten zouden onder meer routers zijn van bijvoorbeeld Zyxel, maar ook apparatuur van Ubiquiti, Hikvision, Cisco en Qnap. Het Nederlandse NCSC gaf ook een waarschuwing af over de publicatie en zegt dat een deel van de gebruikers van de apparaten een melding krijgt.