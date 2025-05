Entrust verkoopt publiekecertificatentak aan Sectigo

Entrust heeft zijn tak voor publieke certificaten verkocht aan Sectigo, een aanbieder van digitale certificaten. Meerdere browsers zegden vorig jaar het vertrouwen in de TLS-certificaten van Entrust op, omdat ze niet aan bepaalde kwaliteitseisen voldeden.

Entrust zegt dat het bedrijf zich door de verkoop meer kan richten op de ontwikkeling van 'innovatieve identiteits-, uitgifte-, en post-quantum-ready cryptografische databeveiligingsoplossingen'. Ondertussen wordt met Sectigo samengewerkt om klanten zo soepel mogelijk over te zetten naar de nieuwe provider.

Entrust kwam afgelopen jaar in opspraak, toen Google Chrome en Mozilla het vertrouwen in de TLS-certificaten van het bedrijf opzegden. Het beveiligingsteam van Chrome stelt dat er een patroon zichtbaar is bij het bedrijf, waaruit blijkt dat er al jaren niet aan bepaalde kwaliteitseisen wordt voldaan. Dat heeft het vertrouwen in de autoriteit geschaad, aldus het team destijds.

Mozilla verwijst naar een eerdere opsomming van problemen, waarbij Entrust te laat reageerde op problemen. Ook beschuldigt Mozilla Entrust ervan dat het bepaalde richtlijnen rondom het uitgeven van certificaten negeert en incidenten niet goed oplost.

Entrust levert naast TLS-certificaten ook andere diensten. Zo levert het systemen voor de uitgifte van fysieke kaarten, zoals ID-kaarten en betaalpassen, heeft het cloudbeveiligingsoplossingen en maakt het hardwaresecuritymodules.