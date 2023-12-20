Beeper gaat een Mac vereisen om iMessage te gebruiken op Android

Beeper Cloud en Mini worden via een nieuwe registratiemethode weer bruikbaar, claimt de ontwikkelaar. De diensten, die iMessage bruikbaar maken op Android, werden onlangs meermaals geblokkeerd door Apple. De nieuwe methode vereist dat gebruikers toegang tot een Mac hebben.

Beeper heeft naar eigen zeggen een manier gevonden om 'de iMessage-situatie te stabiliseren', zo meldt het team achter de iMessage-client op sociale media. Gebruikers dienen nu over een Mac te beschikken of die van een vriend te gebruiken om zich te registreren voor de dienst. Die Mac wordt gebruikt om registratiedata voor iMessage te genereren. Volgens Beeper kunnen tien tot twintig gebruikers samen één Mac gebruiken om zich te registreren voor de dienst. Gebruikers kunnen de registratiegegevens genereren via de Beeper Cloud-app voor Mac. Die wordt in de loop van woensdag 20 december geüpdatet om deze functionaliteit toe te voegen.

Volgens Beeper zijn die registratiegegevens de reden dat de dienst geblokkeerd kon worden door Apple. "Tot nu toe gebruikten we onze eigen Mac-servers om dit te doen. Helaas is dit een makkelijk doelwit gebleken voor Apple, omdat duizenden gebruikers van Beeper dezelfde registratiedata gebruikten." Met een eigen Mac, die door een relatief beperkt aantal mensen wordt gebruikt, moet het minder makkelijk voor Apple zijn om toegang tot iMessage te blokkeren voor Beeper-gebruikers.

"Deze een-op-eentoewijzing van registratiegegevens aan individuele gebruikers maakt de verbinding, in onze tests, zeer betrouwbaar", zo meldt de dienst. De Mac in kwestie moet de registratiegegevens 'periodiek vernieuwen' om Beeper te kunnen blijven gebruiken. Volgens de dienst moet dat 'ongeveer één keer per week of maand' gebeuren. De Mac in kwestie moet daarom 'regelmatig' aangezet worden om de gegevens te verversen.

Beeper Mini werd twee weken geleden geïntroduceerd. De dienst beloofde iMessage bruikbaar te maken op Android, inclusief 'blauwe bubbels' en functies als end-to-endencryptie, spraakberichten, groepsgesprekken, emojireacties, stickers en meer. De app gebruikt een reverse-engineered iMessage-stack en communiceert daarmee direct met de servers van Apple, zonder tussenkomst van een Mac of ander Apple-apparaat. De dienst had al langer een Cloud-variant, die werkte via Macs van Beeper.

Enkele dagen na de release stopte Beeper met werken, waarna Apple bevestigde maatregelen genomen te hebben tegen de dienst. De dienst werd daarop aangepast om een Apple ID te gebruiken, hoewel de app vervolgens opnieuw voor veel gebruikers stopte met werken. De nieuwe registratiemethode moet dat oplossen, hoewel daarvoor nu dus wel een Apple-apparaat nodig is.

Beeper Mini
Beeper Mini

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 20-12-2023 08:13 233

20-12-2023 • 08:13

233

Lees meer

RCS op iPhone: te weinig, te laat

2 dec 2023

RCS op iPhone: te weinig, te laat

Waarom Apple oude sms-opvolger gaat ondersteunen

119
Moederbedrijf WordPress.com koopt chatapp Beeper
Moederbedrijf WordPress.com koopt chatapp Beeper Nieuws van 9 april 2024
Apple voorziet iMessage binnenkort van postquantumencryptie
Apple voorziet iMessage binnenkort van postquantumencryptie Nieuws van 21 februari 2024
FCC-lid wil dat FCC Apple gaat onderzoeken om blokkeren Android-app iMessage
FCC-lid wil dat FCC Apple gaat onderzoeken om blokkeren Android-app iMessage Nieuws van 13 februari 2024
'Apple wil toegang tot content nieuwsuitgevers om AI-model te trainen'
'Apple wil toegang tot content nieuwsuitgevers om AI-model te trainen' Nieuws van 23 december 2023
'Amerikaanse FTC en DOJ onderzoeken mogelijke dwarsboming van Beeper door Apple'
'Amerikaanse FTC en DOJ onderzoeken mogelijke dwarsboming van Beeper door Apple' Nieuws van 22 december 2023
Beeper Mini werkt opnieuw; gebruikers moeten Apple ID gebruiken
Beeper Mini werkt opnieuw; gebruikers moeten Apple ID gebruiken Nieuws van 12 december 2023
Apple bevestigt maatregelen te hebben genomen tegen Beeper Mini
Apple bevestigt maatregelen te hebben genomen tegen Beeper Mini Nieuws van 10 december 2023
Beeper Mini, iMessage-client voor Android, werkt drie dagen na release niet meer
Beeper Mini, iMessage-client voor Android, werkt drie dagen na release niet meer Nieuws van 9 december 2023
Bloomberg: EU overweegt Apple iMessage niet onder DMA te laten vallen
Bloomberg: EU overweegt Apple iMessage niet onder DMA te laten vallen Nieuws van 6 december 2023
Beeper introduceert iMessage-client voor Android die werkt zonder Apple ID
Beeper introduceert iMessage-client voor Android die werkt zonder Apple ID Nieuws van 6 december 2023
Sunbird stopt tijdelijk met zijn iMessage-app voor Android na beveiligingszorgen
Sunbird stopt tijdelijk met zijn iMessage-app voor Android na beveiligingszorgen Nieuws van 21 november 2023
Apple gaat in beroep tegen classificatie als DMA-poortwachter
Apple gaat in beroep tegen classificatie als DMA-poortwachter Nieuws van 20 november 2023
Nothing haalt Nothing Chats-berichtendienst tijdelijk uit Google Play Store
Nothing haalt Nothing Chats-berichtendienst tijdelijk uit Google Play Store Nieuws van 19 november 2023
Apple wil volgend jaar ondersteuning voor sms-opvolger RCS toevoegen aan iPhones
Apple wil volgend jaar ondersteuning voor sms-opvolger RCS toevoegen aan iPhones Nieuws van 16 november 2023
Nothing introduceert Nothing Chats-app die werkt met iMessage voor Phone (2)
Nothing introduceert Nothing Chats-app die werkt met iMessage voor Phone (2) Nieuws van 14 november 2023
'Google en providers willen dat iMessage onder Europese DMA-wet gaat vallen'
'Google en providers willen dat iMessage onder Europese DMA-wet gaat vallen' Nieuws van 8 november 2023
EU wijst eerste poortwachters onder DMA-wet aan, waaronder Apple, Google en Meta
EU wijst eerste poortwachters onder DMA-wet aan, waaronder Apple, Google en Meta Nieuws van 6 september 2023
'Apple en Microsoft hebben bezwaar tegen DMA-classificatie van poortwachter'
'Apple en Microsoft hebben bezwaar tegen DMA-classificatie van poortwachter' Nieuws van 5 september 2023
Apple dreigt in VK te stoppen met FaceTime en iMessage om encryptiewet
Apple dreigt in VK te stoppen met FaceTime en iMessage om encryptiewet Nieuws van 21 juli 2023
Pebble-oprichter komt met betaalde universele berichtendienst
Pebble-oprichter komt met betaalde universele berichtendienst Nieuws van 21 januari 2021
Meer producten en artikelen
Smartphones Apple Google iPhone Android iOS Imessage

Reacties (233)

-Moderatie-faq
233
229
75
1
0
111
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
RRRobert 20 december 2023 08:18
Het gedrag van Apple in dezen is mijns inziens misselijkmakend. Zo wíl je toch niet eens deel uitmaken van een dergelijk ecosysteem?

=edit= tuurlijk, mod maar omlaag.

[Reactie gewijzigd door RRRobert op 22 juli 2024 17:48]

Verwijderd @RRRobert20 december 2023 08:42
Huh? Een app specifiek voor een bepaald platform, waar Apple dus alles voor betaald, moet maar opengesteld worden omdat een ondernemer die daar geld mee wil verdien n dat vind?
kozue
@Verwijderd20 december 2023 09:11
Nee, die moet opengesteld worden omdat de EU dat heeft bepaald via wetgeving. Als Google en Meta alles open moeten gooien, moet Apple dat ook.
Yucko @kozue20 december 2023 09:26
dat is jouw mening, maar zolang Apple wat betreft iMessage voldoet aan de voorwaarden om als poortwachter betiteld te worden hoeven ze niets.
SPee @Yucko20 december 2023 10:57
Als poortwachter, moet je een open data exchange aanbieden. Dus als Apple (mbt iMessage) als poortwachter wordt betiteld, dan moeten ze dus het openstellen.
Daarom is Apple hier ook in beroep tegen gegaan, want dat willen ze niet.
Valyx_ @SPee20 december 2023 11:34
Overigens denk ik dat als ze wél als poortwachter bestempeld worden, het aantal WhatsApp installaties op iPhone drastisch omlaag gaat en men iMessage overal voor gaat gebruiken. Wat het 'monopolie' alleen maar groter maakt.
Llopigat
@Valyx_21 december 2023 04:21
Waarom zou dat? De gemiddelde burger weet helemaal niks van DMA/DSA en of iets een poortwachter is of niet.

En iMessage is gewoon niet interessant in landen met een laag Apple marktaandeel. Zodra de terugval niet meer naar het waardeloze SMS/MMS gaat maar naar RCS is het misschien wat beter maar ook dan zou ik liever op WhatsApp blijven (of nog liever naar iets dat echt open is zoals Matrix).
micnocom @SPee20 december 2023 13:50
dan moeten ze dus het openstellen.
Nee, dan moeten ze communicatie met anderen openstellen en dat gaan ze (waarschijnlijk al) doen door naast SMS, ook RCS (non-encrypted) te gaan ondersteunen met als gevolg dat het bubble verhaal onveranderd blijft (groen, unencrypted, blauw encrypte iMessage protocol)
Aaargh! @kozue20 december 2023 09:24
Dan moet de EU dit dus aangeven, en dan zal Apple netjes de wet volgen, Helaas voor jou lijkt het er op dat iMessage niet onder deze wet valt.
Spatienazi @Aaargh!20 december 2023 10:55
Helaas voor jou
"jou" zijnde natuurlijk gewoon consumenten in het algemeen.
i-chat @kozue20 december 2023 14:50
Welke wetgeving is dat dan, want de dma stelt vij duidelijk dat je een bepaald aantal users moet hebben voordat die regels gaan gelden

En apple voldoet simpelweg niet aan die criteria

Dan zou je nog kunnen beweren dat het niet om imessage maar ook om sms gaat en dan is het argument dat iMessage al rcs gaat ondersteunen

Kun je vraagtekens hebben bij de manier waarop en als dat idd op de verkeerde manier gaat zullen we daar regels voor moeten opstellen
PrimusIP @RRRobert20 december 2023 09:01
Api's "hacken" van het product van een ander en daar dan je verdienmodel van maken en je gebruikers voor laten betalen, terwijl het origineel je "gratis" krijgt. Vervolgens gaat het bedrijf dat het product gemaakt heeft dit tegenwerken. En dat noem je misselijkmakend en je vraagt retorisch of 'we' daar deel van willen uitmaken, waarmee je denk ik bedoelt of je een product van dat bedrijf wilt kopen? Nog afgezien van dat ik een klant ben en geen "deel" uit van maak, net zo min ik geen deel uit maak van Samsung, Netflix en Philips:

Ik zou willen dat Apple gewoon een Android app zou maken van iMessage, ook al heb ik geen Android telefoon en gebruik ik trouwens iMessage bijna nooit, net zoals de meeste Europeanen. Wat ik nog veel liever heb is dat al die message apps open zouden zijn zoals email dat ook is, mits versleuling van berichten wel goed geregeld is.
Maar wanneer iemand geld wil verdienen (want aanvankelijk deden ze dat) door hun eigen app te maken die via "hacks" met iMessage servers kan praten en vervolgens Apple dat tegen houdt: Nee, dat vind ik niet misselijkmakend. En ik denk dat er heel weinig app developers zijn die dat wel tof zouden vinden als iemand zoiets met hun app zouden doen en er geld voor vragen.
Cambionn @PrimusIP20 december 2023 09:39
Api's "hacken" van het product van een ander en daar dan je verdienmodel van maken en je gebruikers voor laten betalen, terwijl het origineel je "gratis" krijgt. Vervolgens gaat het bedrijf dat het product gemaakt heeft dit tegenwerken. [...] Maar wanneer iemand geld wil verdienen (want aanvankelijk deden ze dat) door hun eigen app te maken die via "hacks" met iMessage servers kan praten en vervolgens Apple dat tegen houdt: Nee, dat vind ik niet misselijkmakend.
Ik ben absoluut geen Apple fan (en gebruik ook iMessage niet) maar kan me hier heel goed in vinden. Ja, het stigma rond blauwe/groene bubbels in Amerika is ruk. En ja, Apple gaat daar niks aan doen zolang ze op deze manier meer verdienen door de verkoop van toestellen. En ook dat is ruk. Maar dat maakt dit niet goed. Ben uberhaupt verbaasd dat men dacht hiermee weg te komen, dat dit dicht gezet werd was te verwachten.

En om eerlijk te zijn, zodra Apple merkt dat mensen te veel hun MacBooks gaan delen kun je erop wachten dat ze dat ook aan gaan pakken, alla Netflix die account sharing tegen gaat.

Daarbij. In het artiekel staat dit:
tot nu toe gebruikten we onze eigen Mac-servers om dit te doen.
Zeiden ze niet juist dat ze direct naar de Apple servers praatte? Er is weinig nieuws aan een Mac-cluster waarin je inlogt, maar dan moet je dus je inloggegevens aan die partij geven wat de nodige risico's geeft. Beeper zat juist mooi te doen dat dit bij hun nu niet zo was, maar toch wel als ik dit lees?

Also:
Beeper heeft naar eigen zeggen een manier gevonden om 'de iMessage-situatie te stabiliseren', zo meldt het team achter de iMessage-client op sociale media. Gebruikers dienen nu over een Mac te beschikken
Leuk dat ze het willen stabaliseren, maar dit bestaat natuurlijk al (kijk bijvoorbeeld in F-droid naar AirMessage). Hele punt van Beeper was dat je geen Apple device nodig bent. Nu moet alsnog jij of iemand die je kent een duur Apple product kopen om het te kunnen gebruiken. Uiteindelijk schiet je er weinig mee op.
Gerco @Cambionn20 december 2023 15:19
Zeiden ze niet juist dat ze direct naar de Apple servers praatte? Er is weinig nieuws aan een Mac-cluster waarin je inlogt, maar dan moet je dus je inloggegevens aan die partij geven wat de nodige risico's geeft. Beeper zat juist mooi te doen dat dit bij hun nu niet zo was, maar toch wel als ik dit lees?
Dat lees je verkeerd. De Mac servers van Beeper worden alleen gebruikt om aan Apple te "bewijzen" dat de gebruiker een Mac heeft door de server's hardware ID te gebruiken. De inloggegevens en het berichtverkeer loopt niet via die servers met deze methode (dat was met hun cloud dienst wel het geval).

Met deze nieuwe methode heeft de gebruiker zijn eigen Mac nodig en gebruikt DAT hardware ID om aan Apple te bewijzen dat een Apple apparaat gebruikt wordt. Het berichtverkeer loopt nog steeds direct van de Android app naar Apple's servers en er gaat niets via die Mac.
Cambionn @Gerco20 december 2023 15:24
Dank voor de opheldering! Dan was dat idd een interesante oplossing.

De nieuwe oplossing blijf ik minder vinden. Snapte wel dat je inloggegevens bij jezelf blijven, maar mijn probleem daar was meer dat je alsnog dat Apple apparaat nodig bent. Dat verslaat in mijn ogen het punt een beetje. En dat het daarmee ook niks toevoegd wat niet al bestond, er zijn immers meer apps die dat doen.
Jahe1990 @Cambionn20 december 2023 11:51
100% met je eens. Het is nu wachten tot het moment waarop Apple de T&C updatet waarin staat dat je je Mac niet mag gebruiken voor dit soort 'hacks'. En wie wil dan nog riskeren dat je Apple account geblokkeerd wordt omdat een kennis van je geen iPhone wil kopen maar wel iMessage wil hebben?
logix147 @Cambionn21 december 2023 12:53
Wist je dat iMessage ook gewoon werkt op een iPhone 6?

Die kan je praktisch “gratis” afhalen voor een zak snoep bij de gemiddelde Craigslisting.. over US gesproken.

Apple vereist niet dat je een nieuw device koopt om iMessage mee te kunnen gebruiken. Dat verplicht men zichzelf alleen.
Fornoo @RRRobert20 december 2023 08:27
De mensen met Apple producten maakt dit verhaal helemaal niets uit. Die hebben er geen last van.

De mensen met Android worden zo gedwongen om na te denken om over te gaan op de aanschaf van een Mac, iPhone of iPad. Of dat een nette manier is, kun je over discussiëren. Het eco systeem dat Apple heeft gemaakt legt ze geen windeieren. Dus de strategie werkt prima (vanuit Apple bezien).
ronaldmathies @Fornoo20 december 2023 08:42
En is ook logisch, wie betaalt bepaalt.

@CodeCaster Thx.

[Reactie gewijzigd door ronaldmathies op 22 juli 2024 17:48]

CodeCaster @ronaldmathies20 december 2023 09:21
Wie wordt bepaald te veel betaald? Wie betaalt, bepaalt.
Bierkameel @Fornoo20 december 2023 20:25
Het is maar net of je er wat om geeft, ik heb een iPhone maar iMessage is disabled, ik gebruik lekker telegram en whatsapp net als iedereen.
jmvdkolk @RRRobert20 december 2023 08:54
Ik ben voorstander van opengooien van iMessage. De vraag is in welke vorm dat moet en kan. Maar de manier waarop Beeper dit doet laat een security hole zien. Tot nog toe mag je ervan uitgaan dat als iemand een iMessage aan jou stuurt, dat die persoon traceerbaar is. Met wat Beeper deed, in ieder geval in eerste instantie, mag je daar niet meer vanuit gaan. Je krijgt dezelfde problemen als met SMS als nummer spoofen. In Nederland is dat niet zo'n groot issue. Maar in de VS krijgen mensen heel veel spam messages via SMS. Het is ideaal om makkelijk onderscheid te zien tussen legitieme berichten en de rest.
DNN!S
@RRRobert20 december 2023 08:55
Nog heel even en mensen gaan eisen dat iOS beschikbaar komt op toestellen van derden....
GertMenkel
@DNN!S20 december 2023 10:43
Oh, als iemand iOS werkend krijgt op een Androidtelefoon zie ik Apple zeker in staat om een update te pushen die dat expres kapot maakt. Microsoft heeft voor zover ik weet geen moeite gedaan om de mensen die Windows 11 op telefoons hebben geïnstalleerd expres dwars te zitten nadat het gelukt was, maar 2003 Microsoft en 2023 Apple hebben meer overeenkomsten dan je zou denken.

Helaas/gelukkig gaat niemand de moeite doen om Apple's spul te porten, dat kost veel te veel tijd en moeite voor een zijproject als dat.
laptopleon @GertMenkel20 december 2023 14:21
Apple doet bijvoorbeeld ook al sinds jaar en dag niets aan het draaien van macOS op hackintoshes, tenzij fabrikanten kant-en-klare systemen te koop aan gaan bieden. Zelfs het gebruiken van iMessage en andere Apple-specifieke diensten is mogelijk. Verschil (ten opzichte van Bleeper) is dat dit om een extreem klein percentage gebruikers gaat. Exacte cijfers zijn niet bekend maar het zal eerder minder dan 1 promille dan 1 procent zijn.

De vergelijking met Windows gaat mank omdat Microsoft het qua bedrijfsmodel toch al niet niet van de winst op Windows-hardware moet hebben. Dus net als Apple gaan ze hier gaan energie in steken want dat levert toch niets op.

[Reactie gewijzigd door laptopleon op 22 juli 2024 17:48]

watercoolertje
@DNN!S20 december 2023 09:06
Nu eist ook niemand iets, ze proberen het gewoon werkend te maken zonder eisen.
DNN!S
@watercoolertje20 december 2023 09:37
Als toegang weigeren door Apple misselijkmakend wordt genoemd is dat toch hetzelfde als toegang eisen?
CH4OS @RRRobert20 december 2023 08:24
Apple moet dus toestaan dat (ongeoorloofde) derde partijen hun infrastructuur, resources en dataverkeer gebruiken? :?
RRRobert @CH4OS20 december 2023 08:29
Apple moet dus toestaan dat (ongeoorloofde) derde partijen hun infrastructuur, resources en dataverkeer gebruiken? :?
Als je het zo beschouwt kun je het hele internet wel dicht gooien. Want waarom zou je individuele browsers toestaan anders dan Edge op Windows of Safari op MacOS?

Dit is nou precies waarom Europa de Digital Services Act heeft aangenomen:
De wetgeving reguleert onlinetussenpersonen en -platforms zoals marktplaatsen, sociale netwerken, platforms om content te delen, appstores en online reis- en accommodatieplatforms.
nhimf @RRRobert20 december 2023 08:53
Sorry maar dit is wel onzin.

iMessage is een dienst van Apple en bedoeld voor tussen Apple devices. Het is geen algemeen beschikbaar product zoals een Facebook of Twitter. Daarnaast zijn er meer dan genoeg alternatieven: Whatsapp, Telegram, Signal, SMS, dus is het ook niet alsof ze een monopoly hebben op een berichtenservice. Ook op Apple producten kan je alternatieven gebruiken.

Het lijkt me heel logisch als Apple zijn infrastructuur niet zomaar wil open gooien voor derden. Voor heel veel diensten op het internet is het zo dat je alleen met de officiële client mag en kan connecten. Waarom zou Apple dat niet mogen? Halen ze oneerlijk voordeel als ze dit alleen openstellen voor Apple gebruikers?


Daarnaast sla je echt helemaal de plank mis over de browsers op het internet. Dat is een heel andere situatie en heeft niets met elkaar te maken. Zou je met een Apple device alleen Safari mogen gebruiken die vervolgens alleen maar Apple certified websites laat bezoeken heb je misschien een punt, maar dat is niet wat je zegt.

Dus nee dat Apple dit wil beschermen snap ik volkomen.
niqck @nhimf20 december 2023 11:57
Halen ze oneerlijk voordeel als ze dit alleen openstellen voor Apple gebruikers?
Ja! Zoals reeds door anderen aangehaald kan je de situatie in Europa niet vergelijken met de VS. In de VS wordt iMessage, zeker bij tieners, enorm veel gebruikt. Door het onderscheid te tonen creeert Apple een zelfversterkende loop. Geen iPhone dan word je uitgesloten... dus dan koop je maar een iPhone waardoor de dominantie verder vergroot. En eens je in het ecosystem zit, blijf je er naar alle waarschijnlijkheid de rest van het leven hangen.

Leesvoer:
Gen Z says everyone has an iPhone these days — and if they don’t, they get left out of group chats (https://www.businessinsid...re-of-multitasking-2019-6)
Why Apple’s iMessage Is Winning: Teens Dread the Green Text Bubble (https://www.wsj.com/artic...n-text-bubble-11641618009)

Zelfs de commentaren van Mac Daily News tonen dit aan:
https://macdailynews.com/...readed-green-text-bubble/

Dit toont aan dat Apple door hun dominantie (in de VS) met iMessage een oneerlijk voordeel haalt door deze functionaliteit niet op andere platformen mogelijk te maken. iMessage hangt vast aan iPhone en de enige manier om de 'groene bubbel schaamte' te voorkomen is een iPhone te kopen.
WhatsappHack
@niqck20 december 2023 12:43
Dus omdat mensen zelf rare keuzes maken naar aanleiding van marketing is dat de schuld van het bedrijf en moeten die jan en alleman gratis toegang gaan geven tot hun servers en infrastructuur? Raar verhaal en dan wordt het nog lachen met andere exclusieve diensten en producten als dat de redenering gaat worden. :+
niqck @WhatsappHack20 december 2023 14:01
Heeft iemand ooit gezegd dat dit gratis moet? Apple zou een betalende app of abonnement kunnen aanbieden. Feit dat mensen voor Beeper willen betalen toont dat er een markt voor is.

Maar ik zou het erg vinden dat een bedrijf als Apple dat bijna 100 miljard dollar WINST maakt een probleem zou hebben om deze dienst betaalbaar aan derden aan te bieden. Ze zullen het eerder merken in de verkoop van toestellen wat dan wel weer aan hun winst knabbelt... wat een bewijs is dat ze de dienst (mis)bruiken om aan hun ecosysteem vast te hangen.

[Reactie gewijzigd door niqck op 22 juli 2024 17:48]

mutley69 @WhatsappHack21 december 2023 17:26
Als iMessage ooit onder de DSA valt, zal dat geopend 'mogen' worden (lees: gedwongen geopend door de EU). Ik hoop daar dus inderdaad op. Wat niet open is - gebruik ik niet.
mwil @niqck20 december 2023 19:10
Als ik deze logica volg, neem ik aan dat alle sneaker fabrikanten de Nike Swoosh gaan plaatsen op hun schoenen aangezien kinderen zonder Nike’s niet mogen basketballen?
Gwaihir @nhimf20 december 2023 09:23
dus is het ook niet alsof ze een monopoly hebben op een berichtenservice
Je verhaal hangt op deze stelling.

Waarschijnlijk schrijf je dit vanuit de Europese situatie, waar iMessage een stuk minder dominant is dan in bijv. de Verenigde Staten? Toch loopt ook hier volop de discussie of het wel als voldoende 'monopolie achtig' gezien moet worden om openstelling te verplichten. (Zie bijvoorbeeld nieuws: 'Google en providers willen dat iMessage onder Europese DMA-wet gaat ... .)

Er zijn voorbeelden te over van situaties waarin (bijna) monopolisten gedwongen worden hun infrastructuur open te stellen - bijvoorbeeld: andere providers op het KPN netwerk. Dat punt lijkt best 't proberen waard.


Overigens denk ik niet dat Beeper Cloud als bedrijf zelf iets te winnen heeft. Indien ze het punt er door krijgen dat het nu te gesloten is, zou ik als Apple zijnde meteen zelf een Android client uitbrengen..

[Reactie gewijzigd door Gwaihir op 22 juli 2024 17:48]

Tronlord @Gwaihir20 december 2023 10:11
De vraag is alleen: is dat een monopolie? Want je kan met die app perfect berichten sturen naar Android, alleen zijn dat nu nog gewone SMSen maar worden dat binnenkort RCS-berichten, iets waar Google al jaren om zaagt. De reden dat er in de VS zo veel iMessage gebruikt wordt is omdat Amerikanen het liefst gewoon de apps gebruiken die meegeleverd worden met het toestel. Zijn ze te lui om een alternatief te gebruiken? Te kortzichtig? Te dom? Wie zal het zeggen. En Google is daar ook niet onschuldig in, want als ze elke poging tot concurrent iets langer dan twee weken hadden laten leven, hadden ze misschien nu een volwaardig alternatief.
Maar alles bij elkaar geteld geeft dat Apple nog steeds niet de verplichting om de technologie open te stellen. Het zou sympathiek zijn, daar niet van, maar vanuit hun standpunt bekeken is er geen enkele reden toe. Safari draait ook enkel op iOS, ga je ze dan ook verplichten om daar een Android-versie van te maken? Of van de Apple-watch app? Opnieuw: zou sympathiek zijn, maar Apple is een commercieel bedrijf, dus doen ze er alles aan om hun winst te maximaliseren, iets wat het openstellen van exculsives alleen maar zou tegenwerken.
TheVivaldi @Tronlord20 december 2023 10:18
Ja, Amerikanen gebruiken liefst de meegeleverde apps. Behalve de 20 streamingdiensten, 100 reisapps (vliegtuig, OV, etc.), 50 socialemedia-apps, enz.
Tronlord @TheVivaldi20 december 2023 10:22
Als de meegeleverde diensten voldoende zijn, waarom zou je dan nog iets anders gebruiken? Op een iPhone staat ook Apple TV+, maar zo lang daar geen Friends of Marvel op staat, ga je voor die zaken wel een andere dienst moeten nemen. Op een iPhone heb je Apple Maps, maar bij mijn weten staan daar geen uren voor vliegtuigen op. En tenzij je met Safari naar de mobiele sites van Facebook, Instagram en Twi..euh X gaat, heb je die apps wel nodig om aan je profiel te kunnen. Maar een selfie naar je lief sturen lukt perfect met de berichten-app van Apple, zelfs al heeft je lief een Android (de foto gaat dan wel gepixelder zijn en hij/zij/die kan er dan geen hartje of duimpje op plakken, maar de foto komt wel toe).
cmegens @Tronlord20 december 2023 13:26
De reden dat er in de VS zo veel iMessage gebruikt wordt is omdat Amerikanen het liefst gewoon de apps gebruiken die meegeleverd worden met het toestel. Zijn ze te lui om een alternatief te gebruiken? Te kortzichtig? Te dom? Wie zal het zeggen.
Andere situatie dan in Europa. In Europa verdienden de Telco's bakken met geld op SMSjes. Je kon destijds enkel bundels met SMSjes aanschaffen, onbeperkte SMSjes bestond niet of nauwelijks. Toen Whatsapp uit kwam was dit dus een gigantische gamechanger, ineens kon je 'gratis' berichten sturen. En Europa stapte dus massaal over op Whatsapp.

In de VS was de situatie iets anders. Ten eerste waren er veel meer onbeperkte SMS abonnementen, maar hadden ze ook al veel meer ervaring met Ping van Blackberry. 'Gratis' berichten sturen was dus al meer de norm. Toen Whatsapp uit kwam was de aantrekking een stuk lager dus. Daarnaast was Facebook al veel meer verspreid in de VS (in 2009 was Facebook echt nog kleiner dan Hyves in Nederland) waarbij men ook berichten kon sturen. Iets meer dan een jaar na Whatsapp kwam dan ook Facebook messenger officieel naar smartphones. En daardoor stapten mensen minder massaal over.
nhimf @Gwaihir20 december 2023 11:41
Maar ik woon toch in Europa en de aangehaalde wet is een Europese wet? Wat hebben wij hier te maken met de Amerikanen. Leuk wat ze daar doen en wat hun wetten zijn, maar voor de gemiddelde Europeaan is dat precies 0,0 interessant of relevant.
Dus nogal wiedes dat ik vanuit mijn Europese situatie kijk, omdat het hier ook over gaat.
DataGhost @nhimf20 december 2023 10:22
iMessage is een dienst van Apple en bedoeld voor tussen Apple devices.
Dit gaat al scheef op het simpele feit dat iMessage een actieve fallback heeft om tweeweg-communicatie met niet-Apple-devices mogelijk te maken. Als ze die niet hadden was ik het met je eens geweest. Maar dan was tegelijkertijd de dienst waarschijnlijk allang dood geweest.

Nu gaat het o.a. om het versleuteld kunnen besturen van berichten, dat kan in principe ook via SMS alleen weet je niet of de ontvangende kant daar iets mee kan, dus dat gebeurt niet en daarom zal je toch het native protocol moeten praten. Volgens mij is er niks op tegen als ze hier een kleine bijdrage voor vragen, maar ook dat willen ze niet.
ronaldmathies @DataGhost20 december 2023 11:05
Nu gaat het o.a. om het versleuteld kunnen besturen van berichten, dat kan in principe ook via SMS alleen weet je niet of de ontvangende kant daar iets mee kan
SMS ondersteund geen encryptie, en heeft dus ook geen enkele waarde om het toe te voegen, zoals je aangeeft, de andere kant kan er hoogst waarschijnlijk niets mee. Er is ook niets mis mee als ze er een kleine bijdrage voor zouden vragen, echter is het product als USP veel meer waard dan er een klein bedrag voor vragen. En het hebben van een USP is geen misdrijf en is geen monopolie, sterker nog, een USP is juist de kerngedachte achter een commercieel bedrijf, want zonder USP's zou je één van de vele maken.
DataGhost @ronaldmathies20 december 2023 11:21
Dat zeg ik daarom ook. Maar niets weerhoudt je ervan om toch encryptie op SMS-berichten toe te passen. Als de ontvanger dat niet ondersteunt ziet die enkel iets als "Qr trvg vf trzbyxra". Maar als die dat wel ondersteunt kan je dat ontsleutelen en het daadwerkelijke bericht laten zien.

Qua USP vind ik het geen goede. Dan had er namelijk geen fallback voor non-Apple-devices moeten zijn. Dezelfde functionaliteit is beschikbaar met verschillende andere gratis services die ook al bestonden rond het moment van introductie. Het enige "U"SP wat ik me kan bedenken is de kleur van de chatbubbels en dat is op bijna ontelbaar veel manieren ongelofelijk achterlijk en oppervlakkig. Maar nu bieden ze dus een product aan wat expliciet insecure is, helemaal omdat ze dit actief tegenwerken.
HtheB @nhimf20 december 2023 10:09
Zou je met een Apple device alleen Safari mogen gebruiken
Dit gedeelte is helaas wel zo. Op iOS is alleen het gebruik van Webkit als browser toegestaan. Dus de Chrome browser die je op een iPhone ziet, is gewoon in feite Safari in een ander schil.
jevin20 @HtheB20 december 2023 14:04
Klopt voor iOS. Maar niet waar voor MacOS bijvoorbeeld; dus gaat wat je zegt niet op. Gezien er 'Apple device' wordt geschreven, en niet iPhone/iOS.
HtheB @jevin2020 december 2023 14:19
Het gehele nieuws topic gaat over een mobiele app wat draait op Android. Snap niet waarom je dan MacOS erbij moet halen, ondanks dat ik inderdaad iOS heb genoemd en geen MacOS.
jevin20 @HtheB20 december 2023 15:36
Heel simpel, maar ik zal het even uitleggen:
Jij reageert op een reactie van iemand, wiens quote jij volledig uit verband trekt om je punt te maken, namelijk onderstaand:
Zou je met een Apple device alleen Safari mogen gebruiken
Waarna jij zegt dat 'dit gedeelte helaas wel zo is'. Dit gedeelte van de opmerking is dus niet zo (en was ook niet zo bedoeld, want jij trekt de opmerking uit de context), want een Apple device omvat niet alleen iPhones, en dit geldt alleen voor iPhones.
daanb14 @nhimf20 december 2023 10:43
Wat mij betreft is dit teveel naar deze situatie kijken vanuit een Europese bril. In de Verenigde Staten is de situatie compleet anders. Kinderen worden daar letterlijk gepest en buitengesloten, omdat zij een Android-toestel hebben en daardoor niet de blauwe tekstbubbels met de daarbij horende features hebben. Er is zelfs een "Never date a green texter" T-shirt lijn in de VS.

Vanuit Apple's oogpunt is dit natuurlijk super logisch. Zij verdienen er keiharde pegels mee als mensen zich genoodzaakt voelen om een iPhone te nemen, omdat zij in hun sociale kring geen andere optie hebben. Hier in Europa zou ik ook zeker beargumenteren dat Apple zijn dienst logischerwijs afgrendelt voor clients van derden.

In de Verenigde Staten is de situatie gewoon heel anders en is het voor Android-gebruikers daar te hopen dat er regelgeving komt, waardoor Apple ervoor moet zorgen dat het protocol van iMessage veilig te gebruiken is op andere toestellen dan iPhones of dat Apple over moet op een open source, interoperabel protocol voor zijn messaging-dient. Voor messagingprotocollen is gewoon een veilige standaard te maken die over meerdere clients kan werken. De digital services act gaat er bijvoorbeeld voor zorgen dat dit gaat gelden voor het Signal-protocol tussen meerdere clients.
laptopleon @daanb1420 december 2023 14:03
Kinderen worden daar letterlijk gepest en buitengesloten, omdat zij een Android-toestel hebben en daardoor niet de blauwe tekstbubbels met de daarbij horende features hebben. Er is zelfs een "Never date a green texter" T-shirt lijn in de VS.
Dit is redelijk gestoord gedrag, maar kun je moeilijk Apple verwijten. Daarnaast, hoe gaat de cliënt aanpassen dit verhelpen? Klasgenoten etc weten haarfijn wie welk toestel heeft dus daarop discrimineren hou je toch niet tegen.

Persoonlijk herinner ik me een jeugd waarin sommige klasgenoten het bijvoorbeeld ook heel belangrijk vonden om bepaalde merkkleding zoals O’Neil (O’Neill?) te dragen. En natuurlijk van de laatste collectie. Nogal kansloos vond ik dat – en nog steeds. Maak je eigen keuzes en op basis van zaken die er toe doen. En die instelling zouden meer mensen moeten hebben. Stuk gezonder dan dat krampachtig erbij willen horen, want dat breekt je vroeg of laat op.
bashendriks1972 @nhimf20 december 2023 09:39
Ik geef je, tot op zekere hoogte wel gelijk. Het is de infra van Apple, en hebben alle recht gebruikers van buiten hun ecosysteem te weren. Het past ook wel bij de reguliere modus operandi die Apple al jaren hanteert. Het zorgt er immers ook voor dat partijen met twijfelachtig moraal (beter) buiten de deur blijven.

Beeper wil dat doorbreken, en had op zijn minst kunnen verwachten dat Apple hier iets van ging vinden. And they did.
batjes @nhimf20 december 2023 12:01
Zou je met een Apple device alleen Safari mogen gebruiken die vervolgens alleen maar Apple certified websites laat bezoeken heb je misschien een punt, maar dat is niet wat je zegt.
Hah. Nu heb je die vrijheid op MacOS nog wel. Maar op iPhones kun je dus alleen maar via Safari het grote wereld wijde web op en de "Apple certified websites" bestaat ook in de vorm van "We implementeren alleen HTML features die we zelf goedkeuren" en in veel gevallen mag je dus safari compatibiliteit toe gaan voegen aan je website alsof het weer 2001 is met IE6.

Apple heeft een dusdanige invloed op de smartphone markt, dat het pure marktmisbruik is om communicatiediensten te onderhouden die enkel toegankelijk zijn als je je in dat ecosysteem van Apple in graaft.

Laat de EU nu juist bezig zijn om die grote gesloten ecosystemen open te breken.
Aldy @nhimf20 december 2023 15:04
Heb geen producten van Apple, dus kijk hier neutraal tegenaan. Je vergeet nog te melden dat het inbreken op iMessage een beveiligingsrisico is. En dat wil niemand.

Beeper lijkt mij een stelletje criminelen, die kat en muis spelen met Apple. Zij willen willens en wetens geld verdienen aan iMessage en Apple sluit elke keer de deur. Zeker als iMessage onveiliger wordt door deze actie(s) hoop ik dat Apple snel ook deze deur weer kan sluiten.
Ik gebruik wel een andere vorm van communicatie.
mutley69 @nhimf21 december 2023 17:25
Daarom ook dat iMessage hopelijk voor Apple niet onder de DSA zal vallen. Als dat wel gebeurt moet Apple dat openen. Eigenlijk hoop ik dat Apple's schil gekraakt wordt door de EU - want die geslotenheid is een zeer dure aangelegenheid, ook voor de fans.
Voor u juicht dat een gesloten platform gesloten blijft - zou u beter nadenken over de kost van geslotenheid. Ten tijde van de mainframe en mini-systemen voor de microcomputers en pc's verschenen zijn - was IT gewoon erg duur en het ene systeem was maar zeer matig te koppelen met andere systemen. Wil u terug naar die oertijd misschien?
kleautviool @RRRobert20 december 2023 08:46
Dat is toch heel iets anders?

Een OS is gemaakt om verschillende software op te draaien en het internet is voor iedereen toegankelijk. iMessage is een dienst ontwikkeld om gebruikers onderling te laten communiceren binnen het eigen ecosysteem.

Tuurlijk, Apple kan het opengooien en zelf een Android applicatie ontwikkelen, maar blijkbaar willen ze dat niet en dat is dan toch hun goed recht?
77slevin @kleautviool20 december 2023 09:17
maar blijkbaar willen ze dat niet en dat is dan toch hun goed recht?
Natuurlijk niet. En uit een interne meeting die gelekt was is de reden omdat Apple vreest dat iPhone bezittende ouders dan mischien wel goedkopere Android phones kopen voor de kinderen, ze kunnen toch communiceren via iMessage met elkaar....Ik weet niet zeker meer van wie de uitspraak was, maar een android iMessage versie was besproken intern.
Heroic_Nonsense @77slevin20 december 2023 09:59
Logisch... Apple heeft hier een 'unique selling point' (USP) te pakken - een feature waardoor een deel van de mensen perse een iPhone wil kopen. Door die dienst op een concurrerend platform beschikbaar te maken, is iMessage geen USP voor de iPhone meer.

Daarnaast: Apple vraagt geen geld voor iMessage - het is een value added service voor iPhone- en iPad-bezitters. Er wordt dus geld bijgelegd door Apple om die servers in de lucht te houden*. Als een derde als Beeper daar dan ongeoorloofd gebruik van gaat maken (en er nog geld voor vraagt aan eindgebruikers ook) dan is het niet meer dan logisch dat Apple de boel dichtgooit.


*ja, Apple kan dat geld makkelijk missen. Maar dat betekent niet dat je er dan maar inbreuk op mag maken. anders moet je jouw voordeur ook open zetten voor alle minder bedeelden in de wereld.
TheVivaldi @Heroic_Nonsense20 december 2023 10:19
En daarom blijf ik er bij dat ze op Android gewoon geld kunnen vragen voor iMessage. Dus gratis op Apple, geld op Android. Net als met bijvoorbeeld Apple Music op Android.
cmegens @TheVivaldi20 december 2023 13:34
Apple Music is niet gratis op een apple device, dus je vergelijking gaat niet op.
Heroic_Nonsense @TheVivaldi20 december 2023 10:28
Maar dan is iMessage geen USP voor iPhone en iPad meer. Ik verwacht daarom niet dat Apple dit zal doen.
aap @TheVivaldi20 december 2023 16:25
Ik ben wel benieuwd wat het dan zou moeten gaan kosten om het voor Apple interessant te maken.
De marge op een Apple device is behoorlijk hoog, dus willen ze dat verschil terugverdienen, dan moeten Android-abonnementen heel wat gaan kosten.

En dan is de business case voor de Android-gebruiker ook meteen stuk: je kunt dan net zo goed meteen een Apple device kopen. (Tenzij je Andriod zo superieur vindt dat je de extra kosten er voor over hebt; misschien wordt dat dan wel het volgende statussymbool op de Amerikaanse scholen?)
TheVivaldi @aap20 december 2023 17:13
Ze kunnen een paar beperkingen inbouwen in de Android-app. Verdienen ze wat geld, maar mensen die meer willen, gaan dan alsnog naar een iPhone.
SPee @Heroic_Nonsense20 december 2023 10:53
Toch wel krom, gezien hoe Apple begon :/
Heroic_Nonsense @SPee20 december 2023 11:07
Hoe bedoel je dat?
SPee @Heroic_Nonsense20 december 2023 11:33
Before Apple made computers, the company's first product was the Apple I, a personal computer kit released in 1976. However, before that, the company's founders, Steve Jobs and Steve Wozniak, were involved in creating and selling "blue boxes," which were devices that allowed users to make long-distance phone calls for free. This was before the official founding of Apple Inc.
Dus: Apple begon met een apparaat om gebruik te maken van het netwerk van een ander bedrijf.
Heroic_Nonsense @SPee20 december 2023 11:57
Ah, op die fiets... Ja, daar heb je helemaal gelijk in :)
CAPSLOCK2000
@Heroic_Nonsense20 december 2023 13:48
Daarnaast: Apple vraagt geen geld voor iMessage - het is een value added service voor iPhone- en iPad-bezitters. Er wordt dus geld bijgelegd door Apple om die servers in de lucht te houden*. Als een derde als Beeper daar dan ongeoorloofd gebruik van gaat maken (en er nog geld voor vraagt aan eindgebruikers ook) dan is het niet meer dan logisch dat Apple de boel dichtgooit.
Kleine correctie: Dat geld wordt níet door Apple bijgelegd maar door de klanten. Alles wat bedrijven voor betalende klanten doen wordt uiteindelijk door die klanten betaalt.

Als klant van Apple ben je verplicht om hier aan mee te betalen, of je het nu gebruikt of niet.
Als je een iPhone koop dan zit de prijs voor een levenslang iMessage abonnement in de prijs van de telefoon.
ronaldmathies @RRRobert20 december 2023 08:41
Je vergelijking is nogal krom, Apple beheerd de servers en infrastructuur. Microsft beheer niet de infrastructuur en server voor het internet. En voor de delen dat ze het wel doen hebben ze betalende klanten(Azure bijvoorbeeld)

Een betere vergelijking zou zijn wanneer iemand een CoD clone zou maken en vervolgens mee gaat liften op de servers van infinity ward en mee gaat draaien in dezelfde online games.
StarZ @RRRobert20 december 2023 09:21
Scheve vergelijking. Er zijn tal van API's en applicaties die gesloten zijn. Ik kan ook niet zomaar een heel alternatief voor Teams gaan engineeren en verwachten dat MS dan niks doet, is gewoon deel van het verdienmodel.
KingFox @RRRobert20 december 2023 09:29
Als jij morgen een wrapper bouwt rond YouTube, wees er maar zeker van dat deze ook zal worden geblocked of dichtgetimmers :+ Niet huilen dat je wordt gedownmod
nst6ldr @KingFox20 december 2023 13:02
Revanced, LibreTube, Newpipe, SkyTube, etc
laurens0619 @RRRobert20 december 2023 10:10
Ik ben anders niet zo blij met het algemeen (verdienmodel) op Internet
Alles lijkt gratis maar in de praktijk betekent dat reclame inclusief manipulatie
Of abonnementskosten

Misschien ben ik oud maar ik heb aan beide een hekel. Ik betaal liever wat extra voor een product (iPhone is duuuur) maar hierna geen gezeik met reclame of abo kosten.
micnocom @laurens061920 december 2023 13:47
Ik sluit me daarbij aan, ik ben ook het liefst van eenmalige betalingen maar je merkt gewoon dat dat steeds schaarser word.
Helemaal erg zijn producten waar je alleen maar gebruikt van kan maken door reclame te kijken en dat dus niet eens kan afkopen (veelal mobiele spelletjes).
Helaas verdienen ze meer aan reclame dan aan een normaal aankoop bedrag.
CH4OS @RRRobert20 december 2023 10:29
Als je het zo beschouwt kun je het hele internet wel dicht gooien. Want waarom zou je individuele browsers toestaan anders dan Edge op Windows of Safari op MacOS?
Laat ik een iets andere analogie gebruiken: stel je hebt een auto, met een slot erop. Iemand maakt de sleutel na zodat diegene jouw auto ook kan gebruiken. Daarna pas je de sloten aan, maar wederom heeft diegene de sleutels bijgewerkt om jouw auto te blijven gebruiken, vind je dat normaal? Het is toch jouw auto?

De DSA is leuk, maar ook daar gaat het erom om het op een legale manier te doen, waar dat bij Beeper grijs gebied is, getuige het feit fat Apple tot twee keer toe intussen, de beveiliging aanscherpt. Daarnaast is er ook (zoals ook aangegeven door @nhimf) genoeg concurrentie. WhatsApp is er ook op iOS bijvoorbeeld en die wordt weer hier heel veel gebruikt. En zo zijn er nog wel meer alternatieven. Je bent dus niet per se gebonden aan iMessage op een Apple Device.
laptopleon @RRRobert20 december 2023 14:06
Je gooit nu allerlei heel verschillende zaken op één hoop. Alsof elke computer die online is open moet zijn voor alles en alle vormen van dataverkeer moet helpen gaande houden.
dok33 @CH4OS20 december 2023 13:32
Ehm, Apple gebruikt mijn router om data naar mijn vriendin's iPhone te sturen... En onderweg honderden of duizenden apparatuur en infrastructuur van derden. Moet dat zomaar mogen?

Ja dus, het Intenet zit zo in elkaar.
CH4OS @dok3320 december 2023 13:46
En onderweg honderden of duizenden apparatuur en infrastructuur van derden. Moet dat zomaar mogen?
Ook de providers die tussen jou als consument en de doelservers zitten, wordt gewoon voor betaald. Zo bleek laatst althans in het Twitch in Zuid-Korea bericht. ;)
Ja dus, het Intenet zit zo in elkaar.
Als werkelijk alles zo open moet; doe mij dan ook maar toegang tot jouw auto, dan rij ik op jouw kosten wel even ergens naar toe. ;)

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 17:48]

dok33 @CH4OS21 december 2023 13:49
Ik zie niet hoe mijn auto en het Internet hetzelfde zijn.

Er zegt ook niemand dat Apple moet toestaan dat anderen jouw iPhone gebruiken.

Maar ze mogen wel ophouden hun berichteninfrastructuur opzettelijk elitist te maken. Ze kunnen zelf de bubbels allemaal dezelfde kleur maken bijvoorbeeld. Of een Android app uitbrengen voor het iMessage protocol. Net zoals Whatsapp, Signal, etc. in beide varianten verkrijgbaar zijn.

Maar nee, ze kiezen er voor om hun berichten exclsief te houden voor hun apparaten.

Mijn auto rijdt op Esso, Shell, Texaco, Witte Pomp, of welk ander merk bezine dan ook. Niet exclusieve Skoda benzine.

Ik mag hem echter niet aan jou uitlenen, volgens mijn contract.
CH4OS @dok3321 december 2023 14:11
Geen idee wat 'het (open) internet' ermee van doen heeft, Het internet is enkel de snelweg waar de auto overheen rijdt? Beeper gebruikt de infrastructuur van Apple om non-Apple gebruikers toegang te geven tot iMessage en de infra van Apple dát is het punt. Ik begrijp serieus niet waarom mensen dat niet begrijpen en het op 'maar het is open internet' gooien. Nee, het 'open' internet heeft er weinig mee van doen, dat is alleen de (algemene) snelweg.

De iMessage dienst is van Apple en alleen met bepaalde Apple producten heb je er toegang toe volgens de voorwaarden van... Apple of 'het open internet'?

Wáár jij dan jouw auto tankt maakt niet uit, een ander gebruikt echter wel jouw auto om rond te rijden en pakketjes (berichten) te bezorgen.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 17:48]

dok33 @CH4OS22 december 2023 09:59
Nee, iMessage berichten gaan over Internet, dus jij begrijpt het niet.

Ze landen ergens op een Apple verzamelplaats, en gaan dan weer via Internet naar een andere Apple telefoon. Apple gebruikt de digitale snelweg om hun eigen ding mee te doen. Daar betaalt Apple mij niet voor, dat ze over mijn router naar de iPhone van mijn vriendin gaan. En dat is ook helemaal hoe het moet zijn.

Maar het zou van de zotte zijn als ik alleen met een Apple router naar hun servers zou kunnen gaan. Alleen met een Apple glasvezel aangesloten mocht zijn. Alleen met een Apple auto, met Apple benzine, naar de Apple winkel mocht rijden om een Apple telefoon te kopen. Want anders mag je niet meedoen met onze berichtjes.

Apple houdt bewust een sociaal stigma in de hand, omdat ze dan hopen meer hardware te verkopen.

Ik snap dat je je niet voor kan stellen hoe groot het probleem is, in de USA, omdat we hier allemaal "gewoon" een andere berichtenapp op onze iPhones zetten, om wel met iedereen te kunnen praten.

Maar als ze het zouden kunnen, deden ze het hier ook. Ze hebben het ook wel geprobeerd, om mensen die geen blauwe bubbels hebben over te halen. Maar gelukkig lukt het ze hier (nog) niet. En ik denk helemaal niet.

Nike scholen, waar je alleen naar binnen mag als je Nikes kan betalen, ofzo. Het in de hand werken van een sociaal stigma.

Opzettelijk geen app op Android uitbrengen, ook al weet je dat er sociale gevolgen aan zitten. En dan met hand en tand dijken opwerpen voor bedrijven die dat dilemma proberen op te lossen.

En dan fanboys zoals jij die dat beleid nog verdedigen ook. Ze hebben het goed voor elkaar.
CH4OS @dok3322 december 2023 11:35
Nee, iMessage berichten gaan over Internet, dus jij begrijpt het niet.
Dat het internet open is, begrijp ik maar heel goed, iedereen kan overal vandaan een iMessage bericht versturen, zolang er aan voorwaarden voldaan wordt. Beeper maakt het vervolgens mogelijk voor anderen die er niet aan voldoen, dus blokkeert Apple dat, zo simpel is het. Dat kun je niet eerlijk vinden, maar dat is Apples goed recht.
Ze landen ergens op een Apple verzamelplaats, en gaan dan weer via Internet naar een andere Apple telefoon. Apple gebruikt de digitale snelweg om hun eigen ding mee te doen. Daar betaalt Apple mij niet voor, dat ze over mijn router naar de iPhone van mijn vriendin gaan. En dat is ook helemaal hoe het moet zijn.
En jij denkt dat zo'n bericht magisch op een ander apparaat komt? Kom op. ;)
Maar het zou van de zotte zijn als ik alleen met een Apple router naar hun servers zou kunnen gaan. Alleen met een Apple glasvezel aangesloten mocht zijn. Alleen met een Apple auto, met Apple benzine, naar de Apple winkel mocht rijden om een Apple telefoon te kopen. Want anders mag je niet meedoen met onze berichtjes.
Het internet is toch open? :? Je kunt toch vanaf waar dan ook (locatie bedoel ik dan) een iMessage sturen? Dat is een heel ander niveau dan wat Apple doet om ongeautoriseerden buiten de deur te houden.
Apple houdt bewust een sociaal stigma in de hand, omdat ze dan hopen meer hardware te verkopen.
Ook dit is een heel ander issue, wat verder weinig te maken heeft met wat ik aangaf.
Opzettelijk geen app op Android uitbrengen, ook al weet je dat er sociale gevolgen aan zitten. En dan met hand en tand dijken opwerpen voor bedrijven die dat dilemma proberen op te lossen.
Volgens mij is het ook aan de developer om te beslissen voor welke platforms zij hun app uitbrengen, er zijn genoeg andere iOS/Android only apps en volgens mij heeft dat nog nooit tot "sociale problemen" geleid.

Ik snap het punt dat gemaakt wordt met Apple apparaten (in de USA) ook wel, maar ook dat heeft niets te maken met het punt dat ik maak: voor een dienst die Apple aanbiedt aan haar klanten, kan zij dus zelf beslissen wie er toegang tot heeft en wie niet, dat is gewoon hun goed recht. Als je daar dan via een omweg toch gebruik van maakt, behoudt Apple gewoon het recht die toegang te blokkeren.

Als ik niet wil dat iemand toegang krijgt tot mijn huis, geef ik de sleutels toch ook niet en als diegene het dan toch probeert door aan te bellen, doe ik toch ook echt niet open. ;) Volgens mij is daar toch echt niets mis mee.

Tweakers doet met haar voorwaarden exact hetzelfde, overtreed je die, kan je ook buitengesloten worden, bijvoorbeeld met een ban tot het verwijderen van het account.
En dan fanboys zoals jij die dat beleid nog verdedigen ook. Ze hebben het goed voor elkaar.
Grappig, dit soort aannames, al begrijp ik wel waarom je het zegt, dus ik laat je lekker in deze waan. :) Je hebt gelijk. ;)

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 17:48]

dok33 @CH4OS22 december 2023 16:19
Dat is een heel ander niveau dan wat Apple doet om ongeautoriseerden buiten de deur te houden.
Met een geldig Apple ID, en met het juiste protocol, een bericht kunnen versturen vanaf een Android telefoon. Dat tegenhouden. Dat is inderdaad een heel ander nivo.

Dat is het nivo fouten inbouwen in IIS webserver en zorgen dat alleen jouw Internet Explorer browser daar automagisch omheen gaat, zodat het net lijkt alsof andere browsers het niet goed doen. Dat nivo.
er zijn genoeg andere iOS/Android only apps en volgens mij heeft dat nog nooit tot "sociale problemen" geleid
Er zijn ook genoeg moorden geweest die niet tot een Wereldoorlog hebben geleid, maar die van Franz Ferdinand wel. Wat een drogreden weer.

Hun blauwe bubbels/groene bubbels leidt WEL tot problemen. Daar gaat het over. Niet dat andere zaken niet tot problemen leiden.

En Tweakers doet met haar voorwarden niet hetzelfde. Er staat nergens dat je met een Tweakers telefoon, of Tweakers browser moet komen op de site. Er staat niet dat je rood haar en groene ogen moet hebben om hier te mogen posten. Er staat iets over je gedrag, je taalgebruik, etc. Niks over de techniek.

En eerlijk gezegd, heeft Apple daar ook niks over staan in haar iMessage voorwaarden. Daar staat ook niet in dat je er een iPhone voor nodig hebt. Dat is gewoon zo, omdat ze enorm hun best doen om dat zo te houden.

Als je nooit een iPhone hebt gehad, dan heb je ook sowieso geen voorwaarden voor je neus gehad over iMessage, of wat dan ook van Apple. Dus dan kun je ze ook niet overtreden.

Ik heb als voorwaarde dat mensen mijn bijdrages lezen en het met me eens gaan zijn. Dus daar moet jij nu aan voldoen.
ioor @CH4OS21 december 2023 14:02
Wat een enorm domme analogie...zeg dan op zijn minst geen auto maar openbare weg waar je tol wegen vrij gaat stellen.....
CH4OS @ioor21 december 2023 14:12
Nee, want Apple iMessage is geen (tol)weg of het internet, ook iMessage gaat over internet als digitale snelweg. Zeg gewoon dat je de analogie niet snapt. Zie ook CH4OS in 'Beeper gaat een Mac vereisen om iMessage te gebruiken op Android' voor verdere verduidelijking.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 17:48]

mutley69 @CH4OS21 december 2023 17:31
We zullen maar zwijgen over de protocollen die Apple gewoon herdoopt voor de marketting. Zij roven massaal open bron software om dan op dure hardware te leveren.
U preekt geslotenheid - en u spuugt op openheid - maar zonder die OSS heeft u niet eens een platform.
Denk toch 's na man!
CH4OS @mutley6921 december 2023 17:54
Dat is totaal niet wat ik zeg, allemaal vage aannames van jouw kant. Ik preek niet geslotenheid, ik spuug niet op openheid. Misschien gewoon eens beginnen met mijn reacties goed te lezen voordat je gaat trollen. Waar je deze zaken allemaal vandaan haalt... Ik snap er echt niets van... :?
laptopleon @dok3320 december 2023 14:10
Nee, jouw vriendin gebruikt jouw router om data binnen te krijgen. Apple is daar niet verantwoordelijk voor. Heeft ook niets meer te maken met het internet in de zin van het artikel. Het internet gaat niet minder goed werken als jouw router offline is.
CAPSLOCK2000
@CH4OS20 december 2023 13:43
Apple moet dus toestaan dat (ongeoorloofde) derde partijen hun infrastructuur, resources en dataverkeer gebruiken? :?
Ja. Of ze stoppen met koppelverkoop en bieden hun product (iMessage) los aan.

Apple kiest hier zelf voor.
CH4OS @CAPSLOCK200020 december 2023 13:47
Ik denk niet dat Apple gekozen heeft voor Beeper, maar dat zal wel aan mij liggen.
mutley69 @CH4OS21 december 2023 17:29
U leeft in een vrij land - waar competitie toegelaten is. Dus oftewel koestert u die vrijheid oftewel hunkert u naar een dictatuur. Het staat u vrij om eens een paar maand naar China te trekken (alhoewel die bevelen Apple niet aan voor overheidsdiensten - hoe spijtig is dat?).
CH4OS @mutley6921 december 2023 17:52
Wat heeft dit ermee te maken? Dat is namelijk helemaal niet wat ik zeg. Nogmaals, lees mijn berichten.
dok33 @CH4OS22 december 2023 10:06
Lezen blijkt wel moeilijk voor jou.

Apple kiest voor koppelverkoop van iMessage met hun eigen telefoon.

Ze kunnen ook iMessage aanbieden in de Google Play Store, en er gewoon geld voor vragen.

Desnoods met een abonnement, vanwege het gebruik van hun servers, wat jij zo belangrijk lijtk te vinden.

Niks over Beeper, stond er in het bericht waar je op reageerde.

[Reactie gewijzigd door dok33 op 22 juli 2024 17:48]

CH4OS @SED20 december 2023 13:50
Nee, vind ik niet. Internet wordt wel als "open" weggezet, maar dat betekend niet dat overal de toegang maar open moet staan. Of krijg ik nu ook de sleutels van jouw auto, zodat ik op jouw kosten door het land kan rijden? :)
SED @CH4OS20 december 2023 13:54
Gaan we weer slecht verzonnen analogieën bedenken..
Jij mag over mijn pad lopen, je mag server kracht gebruiken om te zenden en ontvangen, je mag gebruik maken van de infrastructuur die we allen benodigen om te internetten etc etc ..
CH4OS @SED20 december 2023 13:55
Niets slechts aan, ik gebruik dan immers jouw middelen, voor mijn eigen gewin. :) Dat is precies wat Beeper ook doet.

Maar goed, als jij het geen probleem vind om resources van jouw apparatuur aan mij te geven/doneren: ik heb nog wel een leuke bitcoin miner. Kan ik die bij jou stallen? Uiteraard betaal ik je er niets voor. ;)

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 17:48]

SED @CH4OS20 december 2023 14:11
Je haalt misbruik en gebruik door elkaar.
En ja mijn resources worden voortdurend gedeeld. Kennelijk snap jij niet goed hoe het internet werkt :+
CH4OS @SED20 december 2023 14:14
Ik haal het zeker niet door elkaar. Ik zeg alleen dat het grijs gebied is wat Beeper doet;.Beeper gebruikt de middelen van Apple gratis, voor eigen financieel gewin. Volgens de gemiddelde definitie is dat immers misbruik, daar zit jij zo te lezen ook niet op te wachten om jouw resources aan mij te doneren voor mijn Bitcoin miner.

Natuurlijk denkt Apple daar ook zo over (dat Beeper misbruikt maakt), maar volgens jullie moet Apple dat toestaan 'want het internet is open'. De dienst iMessage is dat duidelijk niet (ook in de voorwaarden van de dienst trouwens) en hoewel het internet "open" is, is ook dat een (open) keuze (van in dit geval Apple) om dat te doen of niet. ;)

Ik denk dus eerder dat jij het "opene" van internet overal op wilt toepassen, terwijl dat gewoon niet realistisch is. ;) Dat is prima dat je vindt dat het zo zou moeten werken, maar anderen denken daar dus anders over. En ook een verschil in mening is prima, maar breng het dan dus niet als feit.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 17:48]

SED @CH4OS20 december 2023 19:51
Communicatiesystemen werken door uitwisseling.
Iemand stuurt info en iemand ontvangt info.
Dat is het enige feit in dit verhaal. Jij hebt een mening en dat is prima. Maar probeer eens bij het onderwerp te blijven en verlies je niet in zelf gecreëerde analogieën die je mening moeten ondersteunen.
Apple beperkt het internet met deze actie dat zou je zelfs als verstokte applefan moeten inzien .
dok33 @CH4OS22 december 2023 10:03
Financieel gewin? Vertel.
CH4OS @dok3322 december 2023 11:25
Beeper is niet gratis, maar heeft ook nauwelijks eigen infrastructuur nodig (in vergelijking tot Apple met iMessage) om gebruik te maken van de iMessage dienst. Maar jammer dat ik dat moet uitleggen. Iemand die in een andere reactie nogal op de man gaat, omdat lezen blijkbaar moeilijk is voor jou, krijg ik nu sterk de indruk dat even nadenken moeilijk voor jou is (als we dan toch op de man spelen...). Fijne dag nog. :)
dok33 @CH4OS22 december 2023 16:30
Dus omdat ergens geld voor wordt gevraagd, is het gelijk winst?

En wat weet jij over de infra van Beeper? Die kost niks, of bestaat niet? Want hun servers draaien bij Apple? Ze hebben Apple gehackt en gebruiken nu hun infra? Denk dat we dan wel andere nieuwsberichten hadden.

Beeper kan wel meer dan alleen iMessage, overigens. Maar goed, heb niet de indruk dat je je er echt in wil verdiepen. Apple good, Beeper bad. En dan zeggen dat ik niet nadenk, terwijl er van jouw kan geen blijk komt van enig begrip van de werkelijke situatie. Er wordt niks gestolen, gebruikt, of enige regel overtreden, van of bij Apple. Gebruik maken van Apple diensten, met je eigen Apple ID, dat is wat Beeper biedt, omdat Apple dat zelf niet doet.

Met je Netflix account mag je Netflix kijken. Met je Tweakers account mag je Tweakers gebruiken. Met je Google account mag je Google gebruiken. Geen van allen beperken dat tot een bepaald apparaat, browser of taal.

Met je Apple ID mag je, vanaf een Apple apparaat, misschien eventueel, als het je gegund is, en Apple niet toevallig die dag vind van niet, iets doen. Maar je bent daar wel veilig voor de boze buitenwereld, dus is het fantastisch dat ze dat zo doen...

Begrijp het nou. Apple laat niet toe dat mensen hun Apple diensten gebruiken op de manier die ze zelf willen, en ze moedigen het sociale stigma aan. Dat doet geen andere dienst. Daar kan je geen vergelijking op loslaten die het goed praat.
CH4OS @dok3322 december 2023 17:20
Er wordt niks gestolen, gebruikt, of enige regel overtreden, van of bij Apple
De berichten die Beeper verstuurd via iMessage zijn magisch daar inderdaad "opeens" verschenen, uiteraard. :) Maar hey, ik ben dom, ik begrijp het blijkbaar niet, ik ben hier de fanboy, ik ben hier blijkbaar de badguy. Volgens mij wilt er iemand hier gewoon graag per se gelijk hebben.
Begrijp het nou. Apple laat niet toe dat mensen hun Apple diensten gebruiken op de manier die ze zelf willen...
Zou jij dat voor een dienst die jij hebt gemaakt voor jouw klanten dat ook niet willen dan? :? Je doet alsof Apple er echt super slecht aan doet om hun dienst alleen voor hun klanten beschikbaar te stellen. Sterker nog, heb je die dienst niet, krijg je de berichten alsnog, maar als SMS, dus Apple doet ook voor niet-klanten er wat mee. In de toekomst wordt dat allicht RCS, wanneer Apple dat geïmplementeerd heeft en tot die tijd is er gewoon veel minder mogelijk (er even van uit gaande dat Apple met RCS eea wat breder gaat ondersteunen dan wat nu mogelijk is met SMS.

Ik zeg dus alleen doordat Beeper op iMessage inhaakt, dat het logisch is dat Apple daar wat aan doet; iedereen zou hetzelfde doen, dat weet ik 100% zeker. Niemand zit te wachten op ongeoorloofd gebruik van zijn of haar middelen. Maar vervolgens komt half Tweakers over mij heen met 'dat is geen open internet', maar dat is van begin af aan mijn punt ook niet geweest... En als je dat niet begrijpen wilt, prima, maar dan kunnen wij ook geen discussie voeren.

Deeper verdient geld doordat ze hun dienst als abonnement verkopen. Als je dan vervolgens alleen iMessage gebruikt (want daar gaat het hier toch over?) gebruikt, dan betaal je Beeper voor een dienst waar je eigenlijk geen toegang voor hebt, en gebruikt Beeper een fractie van de infra die zij nodig zouden zijn, wanneer zij wel een full fledged iMessage omgeving zouden hebben.

Iemand hier zei het al; Apple zou eigenlijk gewoon een API beschikbaar moeten stellen, waarmee derde partijen (tegen betaling eventueel) berichten kunnen versturen van/naar/met iMessage. Dan was het probleem veel kleiner dan nu, maar die API is er niet, vandaar dat Beeper heeft moeten reverse-engineeren. ;)

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 17:48]

dok33 @CH4OS22 december 2023 10:08
Heb jij dit wel geschreven op een Tweakers telefoon?

Want dit bericht staat op Tweakers infrastructuur.
M3m30 @RRRobert20 december 2023 10:01
Apple heeft voorwaarden gesteld om hun diensten te mogen gebruiken.. beeper gebruikt in feite gaatjes en let wel; de berichten via beeper zijn nooit versleuteld en beeper plus de eigebaar van de mac kan al je berichten meelezen.
GertMenkel
@M3m3020 december 2023 10:39
Beeper Mini versleutelt de berichten wel degelijk. Beeper Cloud kan alles meelezen.

De hele truc van Beeper Mini is nu dat ze Apple's iMessage-protocol op je telefoon hebben geïmplementeerd. Er wordt nog steeds het e.e.a. via Beeper's servers gespeeld, Android-telefoons kunnen namelijk niet (zomaar) contact houden met Apple's servers om pushberichten te ontvangen, dus wordt dat op een server gedaan. Feitelijk sturen Apple's servers alleen een "je hebt mail" bericht, dat wordt in een FCM-envelop geduwd en naar je telefoon gepusht, waarna je telefoon contact legt met Apple om berichten op te halen.

Hoe het zal werken met de Macs is mij nog niet bekend. Ik geloof niet dat je een Mac als server moet draaien, dat zou betekenen dat het hele punt van Beeper eigenlijk voorbij is, ik geloof eerder dat ze het registratiesleutelmateriaal van een echte Mac gebruiken (en niet, zoals nu, het materiaal van één Mac voor alle Beeper-klanten).
M3m30 @GertMenkel20 december 2023 12:09
Je kan dit nooit versleuteld houden… je moet van meerdere factoren uitgaan dat zij niets meelezen of dergelijke trucs uithalen.
GertMenkel
@M3m3020 december 2023 12:53
Want? Het iMessage-protocol is E2EE versleuteld, en ze hebben dat protocol gewoon geïmplementeerd. Zo moeilijk is de cryptografie van iMessage niet, en dat is maar goed ook. De uitdaging zit hem in de juiste tokens genereren die Apple's servers tevreden houden zodat je berichten daadwerkelijk aankomen, de rest is niet zo spannend.

Voel je vrij om Frida en mitmproxy te pakken om hun claims te verifiëren natuurlijk, maar ik kan me niet bedenken waarom ze de versleuteling zouden moeten breken om iMessage te implementeren.
GertMenkel
@RRRobert20 december 2023 10:30
Ik snap best dat Applefans hier problemen mee hebben omdat "hun" iMessage ineens voor iedereen beschikbaar komt, en dat mensen die zelf afgesloten API's verkopen niet blij zijn met het idee dat iemand anders daar zomaar mee kan praten.

Ik ben alleen wel erg teleurgesteld in dat je dit ook zo vaak voorbij ziet komen op tweakers.net. "Dat hoort niet te kunnen dus dan moet het ook geblokkeerd worden" gaat mijns inziens rechtstreeks tegen de Tweakers-mindset in.
BMW-M @RRRobert20 december 2023 11:10
sommige mensen willen dat wel.. blijkbaar.. en ja je wordt omlaag gemodereerd, omdat een moderatie door een gebruiker nooit objectief is, altijd gebaseerd op zijn of haar standpunten, je hebt blijkbaar iets negatiefs gezegd over Apple en dat mag natuurlijk niet..
lowfi @RRRobert20 december 2023 13:35
Wake up call. Google doet ook vervelende dingen. Dus wie wordt het dan? Met de huidige duo positie is er simpelweg geen keus.

En nee al die hobby OS-jes gebasseerd op android beschouw ik niet als alternatief.
CR2032 @RRRobert20 december 2023 18:23
Dan heb je het niet goed begrepen. Reversed-engineering ofwel hacken om beveiliging van een andere partij te omzeilen is pas misselijkmakend.

Beeper is een ordinaire parasiet die goedkoop wil meeliften met het werk van een ander.
Het is wachten tot Apple hier weer op ingrijpt. En terecht.
Blizz @RRRobert20 december 2023 18:47
Om maar de kleinste boete aan te wijzen: Google is beboet vanwege het omzeilen van cookievoorkeuren van Safari om zo iOS-gebruikers te bespioneren. Zo wil je toch niet eens deel uitmaken van een dergelijk ecosysteem? En toch vinden mensen het oké, je kunt er ook lastig omheen. Apple maakt het je moeilijk om iets te gebruiken op een bepaalde manier zoals zij het niet hebben bedoeld, maar zijn verder ethisch vele gradaties hoger dan alle concurrentie. Dus als je ethisch wilt kiezen, dan ga je juist naar Apple toe. De meeste mensen kan het niet zoveel schelen, die kijken naar wat ze fijn vinden en in welk ecosysteem ze al zijn ingekocht.
Verwijderd @RRRobert21 december 2023 08:01
Ja, krijg je met die moderatiehoeren hier.
Geen leven buiten Tweakers. Hele dag beetje modereren. Beetje vriendjes onderling....

Zeer fijn systeem hier |:(

Dit zal wel veel -1 opleveren van de moderatievriendjes, is mijn voorspelling ;)

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 17:48]

_eLMo_ 20 december 2023 08:23
Apple gaat RCS implementeren, dus kwestie van tijd voor Beeper overbodig is.

review: RCS op iPhone: waarom Apple oude sms-opvolger gaat ondersteunen
Sissors @_eLMo_20 december 2023 08:27
Zeer onwaarschijnlijk dat zoiets overbodig zou zijn. RCS zal niet alles implementeren wat imessage kan, en belangrijker waarschijnlijk: Apple zal duidelijk blijven markeren wie geen Apple telefoon heeft.

[Reactie gewijzigd door Sissors op 22 juli 2024 17:48]

langestefan @Sissors20 december 2023 08:46
En apple weet hoe schadelijk dat is, maar ze blijven er gewoon mee doorgaan want: geld. Een iphone hebben is onderdeel van de indentiteit van veel (amerikaanse) kinderen, misselijkmakend. Helaas zie je het hier ook steeds meer.
divvid @langestefan20 december 2023 08:59
Tja, zullen we dan ook Nike, Adidas, gstar e.a. voor tere kinderzieltjes afschaffen?
langestefan @divvid20 december 2023 09:21
Hele slechte vergelijking. Apple maakt hier doelbewust onderscheid, terwijl het er voor kan kiezen om het niet te doen.
Tronlord @langestefan20 december 2023 10:30
Nee, klopt, die gigantische logo's van Nike en Adidas op kleren en schoenen zijn onzichtbaar voor het blote oog, got it!
/s

Kijk, de situatie is simpel: in de maatschappij als de onze hebben de meeste bedrijven als doel geld te verdienen om hun aandeelhouders tevreden te stellen. Je kan dat op verschillende manieren doen, zoals de gebruikservaring, de prijs laag genoeg houden of exclusieve features aanbieden zodat meer mensen voor je product kiezen. Daarom kiezen mensen bijvoorbeeld een Dacia of een Tesla als het op auto's aankomt. En daarom kiezen mensen dus ook een Android-telefoon of een iPhone. Apple kiest er in dit geval voor om iMessage als feature aan te bieden, een beetje zoals Blackberry in de tijd met BBM. Google heeft trouwens ook exclusieve features op hun toestellen: heel hun AI-tool in hun camera-app heb ik ook nog niet gezien in de Apple App Store, ik ben er van overtuigd dat er veel iPhone-gebruikers zijn die dat ook wel willen gebruiken.
langestefan @Tronlord20 december 2023 10:40
Ik vind het echt een onnozele vergelijking dus ik ga er verder niet op in.
micnocom @langestefan20 december 2023 14:08
Het Nike verhaal is hier in NL gaande, Heb je niet Nike type "Jordan" schoenen maar gewone Nike's dan heb je "Nep Nikes" en wordt je daadwerkelijk gepest op de middelbare VWO scholen in de regio Utrecht in 2023.
En niet een beetje! je hoort er gewoon niet bij omdat je schoenen €99,- ipv. €145,- hebben gekost. (fictieve bedragen, heb geen idee)

En als je een Black Banana's (trainings) pak koopt en het is een model van het jaar daarvoor moet je het ook horen...
Helaas zie je het hier ook steeds meer.
Dit is van aller tijden, bedrijven/merken weten dit en vinden het wel prima.
In mijn tijd was je Skater, als je geen Airwalk of Vans aanhad was je ook raar, of Gabber... Australian Cangeroo of Cavello met Nike Air Max anders was je een nep gabber.

Hier gebeurd precies hetzelfde als in America, alleen daar blijkbaar met iPhones / iMessage.
langestefan @micnocom20 december 2023 14:19
Leuk verhaal, ga het verder niet lezen :)
micnocom @langestefan20 december 2023 14:22
Jou keuze 👍🏻
nokie @langestefan20 december 2023 09:39
Sorry, maar als ze dit onderscheid niet zouden aanduiden, hadden ze al lang rechtzaken aan hun broek om het te verplichten. Het kostenmodel tussen groene en blauwe bubbels is fundamenteel anders, het ene gaat via je data-abonnement, het andere via SMS of MMS. Dat ligt niet aan Apple, maar aan de providers die (afhankelijk van het abonnement) belachelijk veel geld vragen voor het één of het andere.

De kleur van die bubbels is eigenlijk niet het probleem (en eerlijk, ik vind zelfs dat ze SMS en MMS een aparte kleur zouden moeten geven, omwille van wat ik beschrijf hierboven). De kleur is een indicatie voor de kost. Het probleem is dat geen enkele van de grote spelers een veilige (E2EE) open standaard voor (vooral groeps)gesprekken toepast die bruikbaar is tussen alle clients (zoals dat met mail wel kan).
langestefan @nokie20 december 2023 09:52
Dat is onzin gezien de kosten van een bericht bij de verzender en niet bij de ontvanger liggen.
nokie @langestefan20 december 2023 09:58
Hoezo onzin? Daar gaat het toch over, de verzonden bubbels. Alle ontvangen bubbels zijn grijs, het zijn de verzonden bubbels die een kleur krijgen. Dat is informatie voor de verzender dat zijn bericht verstuurd is als iMessage of als SMS/MMS.

Lijkt me dat je niet echt weet waar je het over hebt...
langestefan @nokie20 december 2023 10:22
Ik dacht dat alleen de ontvanger een groene bubbel had, maar de verzender blijkbaar ook. Veranderd mijn mening verder niet, apple hoeft geen SMS te gebruiken.

[Reactie gewijzigd door langestefan op 22 juli 2024 17:48]

nokie @langestefan20 december 2023 10:34
Alleen de verzender heeft een groene bubbel (zie bijvoorbeeld hier side by side het verschil: https://i.insider.com/641...700&format=jpeg&auto=webp). Uiteraard maakt dit niet uit, je weet dat je zelf een iPhone hebt en je weet wie "groen" en wie "blauw" is.

Ik zeg ook niet dat ik een voorstander ben van het onderscheid, ik ben voorstander van een open standaard. ik zeg alleen dat er wel degelijk een gegronde reden voor is om het onderscheid te maken in deze, en dat ze niet zomaar de kleur kunnen aanpassen. Het is niet "gewoon de kleur", de kost is verschillend én de functionaliteit is verschillend. Je moet dat op één of andere manier duidelijk maken, en dat is wat ze doen.
langestefan @nokie20 december 2023 10:38
Je redeneert nu de verkeerde kant op. Apple creëert een probleem, en moet vervolgens aan wetgeving voldoen binnen het eigen gecreëerde probleem. En dan zeg jij, 'ja maar ze moeten wel!'. Nou nee, ze moeten gewoon een open standaard gebruiken dan had je deze hele situatie kunnen voorkomen. Maar nee, het moet weer op de apple proprietary manier.
nokie @langestefan20 december 2023 11:31
Daar zijn we het eens, dat zou inderdaad het beste zijn... Maar zonder ze vrij te pleiten, iMessage komt uit een tijd dat BBM heel populair was, en de concurrenten zijn ook allemaal gesloten. Zo heel vreemd was de keuze niet. Verkeerd, maar niet vreemd.
divvid @langestefan20 december 2023 13:00
Uiteraard maken ze onderscheid, dat is hun goed recht. Als consument heb je toch ook die keuze?
langestefan @divvid20 december 2023 13:38
Welke keuze heb je dan precies?
divvid @langestefan20 december 2023 14:57
Whatsapp, Signal Telegram, Matrix, good old SMS, Email en nog een paar dozijn message systemen. Oh ja, je kan óók nog gewoon bellen tussen Android en IOS systemen
langestefan @divvid20 december 2023 15:03
Lol, de gemiddelde amerikaan heeft van al die producten nog nooit gehoord
divvid @langestefan20 december 2023 15:05
dat is een probleem van amerikanen in het algemeen, die zijn nogal....conservatief.
Nomoi @langestefan20 december 2023 09:42
Dat mensen serieus belang hechten aan de kleur van een tekstballon kun je mijns inziens Apple moeilijk aanrekenen.
langestefan @Nomoi20 december 2023 09:50
Nogal naïef als je je beseft dat kinderen hierom gepest worden. En ja dat kan je apple zeker aanrekenen.
Nomoi @langestefan20 december 2023 12:36
Dat ligt in mijn optiek toch echt aan de pesters (en hun ouders), dus daarover verschillen we fundamenteel van mening.
langestefan @Nomoi20 december 2023 12:58
Het is geen mening dat apple hier wat aan had kunnen doen, maar heeft daar niet voor gekozen. En daar is maar één reden voor: geld
ouweklimgeit @_eLMo_20 december 2023 08:50
Kwestie van tijd dat Beeper iMessage via RCS ondersteunt bedoel je? Ik gebruik Beeper met het heel veel plezier. Signal, Telegram, Discord, Twitter, alles in 1 app.
david-v @_eLMo_20 december 2023 08:31
Dan heb je nog steeds last van de Green/Blue bubble waar mensen serieus een ding van maken, op scholen, dating sites enz. Te triest voor woorden.
cracking cloud @david-v20 december 2023 09:12
je wil toch niet iemand daten die moeilijk doet over groen/blauw?
micnocom @cracking cloud20 december 2023 14:18
PRECIES!

Je wilt toch geen vrienden die alleen bevriend met je zijn als je;

- De juiste schoenen hebt
- De juiste woning in de juiste straat hebt
- Het juiste merk fiets of auto hebt.

etc. etc.

Dat is wat ik m'n kinderen leer en daardoor zullen ze misschien in de toekomst niet -tig "vrienden" hebben maar wel een paar échte vrienden die elkaar steunen en er voor elkaar zijn wanneer het nodig is.
david-v @cracking cloud20 december 2023 13:41
Je hebt dus het kamp die willen maar wil daten met de juiste kleur bubbles, een je hebt het kamp van mensen die alleen maar wil daten met mensen die dat geen probleem vinden |:(

En dan klagen mensen dat ze geen match kunnen vinden :+
GertMenkel
@_eLMo_20 december 2023 10:32
RCS heeft geen E2EE en Apple wil liever dat de standaard gerepareerd wordt (haha, E2EE in een protocol beheerd door de mobieletelefoonindustrie, wat een grap) dan dat ze met Google een de facto protocol afspreken.

Het blijft een inferieur protocol, al lost het ook veel symptomen op.
dutchnltweaker 20 december 2023 09:15
Gebruikers dienen nu over een Mac te beschikken of die van een vriend te gebruiken om zich te registreren voor de dienst. Die Mac wordt gebruikt om registratiedata voor iMessage te genereren. Volgens Beeper kunnen tien tot twintig gebruikers samen één Mac gebruiken om zich te registreren voor de dienst. Gebruikers kunnen de registratiegegevens genereren via de Beeper Cloud-app voor Mac. Die wordt in de loop van woensdag 20 december geüpdatet om deze functionaliteit toe te voegen.
Kan je geen Hackintosch bootable aanmaken op een VM? Dan hoef je niet tot een mac device te beschikken.

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 22 juli 2024 17:48]

roelboel @dutchnltweaker20 december 2023 09:57
Ik neem aan dat de officiële Mac iets van codes/sleutels produceert waarvan Apple kan controleren of het een werkelijk verkocht product is. Anders zou Beeper dit ook zelf eenvoudig kunnen aanbieden.
The Zep Man
@roelboel20 december 2023 10:02
Ik neem aan dat de officiële Mac iets van codes/sleutels produceert waarvan Apple kan controleren of het een werkelijk verkocht product is.
Van wat ik begrijp heb je enkel (onbeschermde) waardes uit een EEPROM nodig van een Mac. Alles wordt verder in software afgehandeld, met een controle op de servers van Apple of de waardes bij elkaar horen (model, serienummer, ...), en hoe vaak die combinatie is gebruikt om een account te registreren.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 17:48]

L2GX @The Zep Man20 december 2023 11:24
Apple weet donders goed dat je op een VM zit, stond jarenlang in de details van mijn development.
Daar maakten ze geen punt van, en waarom ook? Mijn games gaven tenslotte meerwaarde aan hun mobile walled garden. En uiteindelijk was die VM een gateway naar Mac hardware k had ook op even op een powebook gedevd en zit nu weer permanent op een M1.
Maar ze zagen het dus zeker, en ik meen dat Apple gewoon geduldig de ene backdoor na de andere sluit voor dit specifieke project
GertMenkel
@dutchnltweaker20 december 2023 10:28
Volgens een blogpost van Beeper wordt er her één en ander aan Apple-sleutelmateriaal gebruikt om een sessie te registreren. Ze hebben een gedumpte sleutel gebruikt bij hun eerdere pogingen, maar die sleutel had Apple natuurlijk kunnen blokkeren.

Als men een sleutel gebruikt van een eigen, daadwerkelijke Mac, kan Apple die alsnog wel gaan blokkeren, maar dan zitten ze hun daadwerkelijke klanten dwars.

Ik geloof niet dat dat sleutelmateriaal beschikbaar is op een Hackintosh. Daarop moet je sowieso het één en ander aan ID's genereren en hopen dat die geen echte Mac matchen, dus ik denk niet dat een VM werkt.
bluegoaindian @dutchnltweaker20 december 2023 10:37
[...]

Kan je geen Hackintosch bootable aanmaken op een VM? Dan hoef je niet tot een mac device te beschikken.
Ja of een KVM onder linux met een mac bios als opstart rom. :Y)
er kan een hoop maar t zal wel netjes zijn als er ergens in t verhaal een echte mac voor komt. :)
WoutervOorschot @dutchnltweaker20 december 2023 13:13
Het gaat vermoedelijk om de serienummers van de mac die worden gebruikt voor registratie. Er zit geen limiet aan aantal accounts op 1 serienummer, maar bij beeper kon Apple dus accounts blokkeren met de reden dat ze op die paar mac-servers waren aangemaakt.

Bij een hackintosh gebruik je over het algemeen een nep-serienummer (of een kopie van iemand anders). Daarom werken sommige diensten daar niet altijd correct (zoals iMessage). Dat zal voor beeper niet werken omdat Apple serienummers kan controleren.
Bolle117 20 december 2023 08:19
Ben je straks zo vriendelijk om je Mac voor een vriend te laten gebruiken om de registratie gegevens te genereren, blocked apple jullie allebei. Interessant sociaal experiment!
themarteh @Bolle11720 december 2023 09:06
Dit vindt ik ook interessant. Ik denk dat Beeper nu de gok waagt dat Apple haar 'echte' iMessage gebruikers niet wil benadelen. Het kat-en-muis spel blijft doorgaan. Wat zou de volgende stap zijn?

Als Apple in haar strijd tegen Beeper iMessage negatief zou beïnvloeden voor echte Apple gebruikers zou dit wel eens een reden kunnen zijn waarom deze gebruikers overstappen naar andere diensten zoals Whatsapp
BeosBeing @themarteh20 december 2023 10:28
Als Apple in haar strijd tegen Beeper iMessage negatief zou beïnvloeden voor echte Apple gebruikers zou dit wel eens een reden kunnen zijn waarom deze gebruikers overstappen naar andere diensten zoals Whatsapp
Ik hoop niet WhatsApp, maar Signal, Briar of Matrix via een client zoals Element, Rocket.Chat, NeoChat, FluffyChat, Fractal, Syphon of Session. Enige hindernis voor de laatste is dat geen van die clients voor alle platformen beschikbaar is, sommige zijn er alleen voor de desktop, andere alleen voor KDE of Gnome en sommige allleen voor mobile. Briar is er niet voor Apple (misschien een manier m een tegenbeweging te vormen)
CH4OS 20 december 2023 08:21
Het is noemenswaardig dat een bedrijf bezig blijft om haar dienst werkend te houden, aan de andere kant is dit nu een kat en muis spelletje geworden, een gebed zonder eind. Het zou Apple denk ik sieren als zij met een iMessage dienst komen voor derden, dan zijn diensten als Beeper, die eigenlijk ongeoorloofd gebruik maken van Apple's infrastructuur, niet nodig.
StackMySwitchUp @CH4OS20 december 2023 08:38
Of gewoon een API met registratieplicht, er zijn vast manieren te bedenken om dit voor Apple beheersbaar te houden. Maar Beeper is nu tegen een heuvel op aan het fietsen, dit gaat nooit blijven werken zo.
mutley69 @CH4OS21 december 2023 17:22
Hoezo ongeoorloofd? Wat is er ongeoorloofd aan het transpart van data over het internet? Verklaar u aub. nader?
CH4OS @mutley6921 december 2023 17:51
Ik denk dat mijn berichten in deze discussie intussen genoeg hebben uitgelegd.
michaelw1998 20 december 2023 08:30
Ik doe een aanname maar lijkt mij dat veel mensen met een Mac ook al een iPhone hebben.
kw_nl @michaelw199820 december 2023 08:40
Je zou hem virtual kunnen draaien op je Windows machine. Mag volgens mij officieel niet. Maar het kan wel.
The Zep Man
@kw_nl20 december 2023 09:44
Je zou hem virtual kunnen draaien op je Windows machine. Mag volgens mij officieel niet. Maar het kan wel.
macOS virtueel draaien is geen probleem. De registratie en het gebruik van een iMessage account ermee is wel een probleem. Er wordt een controle gedaan op zaken zoals het serienummer van het apparaat. Te veel accountregistraties via hetzelfde apparaat, en Apple staat geen nieuwe registraties meer toe.

Een enkele gebruiker zou voor zijn eigen Matrix iMessage-bridge een tweedehands (kapotte) Mac kunnen kopen en de EEPROM-waardes kunnen rippen, om die waardes vervolgens in een emulator te gebruiken om zo een iMessage-bridge op te zetten. Dit schaalt echter niet.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 17:48]

gaskabouter 20 december 2023 08:16
Straks heb je nog een iPhone nodig om beeper te kunnen gebruiken...

Ik waardeer het initiatief maar verloren zaak vrees ik

[Reactie gewijzigd door gaskabouter op 22 juli 2024 17:48]

SgtElPotato @gaskabouter20 december 2023 08:25
Zou hetzelfde zijn als Geforce NOW de eis gaat opleggen dat je wel een capabele Windows PC in huis hebt om games te kunnen spelen..

[Reactie gewijzigd door SgtElPotato op 22 juli 2024 17:48]

snaggyheadshot @SgtElPotato20 december 2023 08:37
Die vergelijking gaat enigszins mank. Je kunt namelijk prima een Windows PC hebben die absoluut niet in staat is fatsoenlijk een game te draaien waarvoor je dus.. Geforce NOW gebruikt.
SgtElPotato @snaggyheadshot20 december 2023 08:41
Bedoelde dan ook meer dat ze een game pc zouden vereisen.
Webgnome @snaggyheadshot20 december 2023 10:37
Er was in het begin volgens mij een tijd dat je een nvidia kaart moest hebben om het te gebruiken... Dus zeg nooit nooit
Cegax 20 december 2023 08:52
Apple heeft slechts 1 belang. En dat is het belang van de aandeelhouders. Je eigen gebruikers gijzelen past binnen dit belang. Zouden Apple gebruikers er ook niet bij gebaat zijn dat zij een foto op een normale manier naar een andere gebruiker kunnen sturen via imessage. Ik denk het wel. Maar dit gaat tegen het belang van de aandeelhouders dus gebeurt het niet.

Zo kun je Apple's strategie vrij eenvoudig voorstellen. Gelukkig voor Apple gebruikers dat zij in een mooi eco systeem zitten, anders waren zij zwaar de pineut.

[Reactie gewijzigd door Cegax op 22 juli 2024 17:48]

boot020 20 december 2023 09:02
Dit is toch niet serieus te nemen.. Kat en muis spel... Koop dan gewoon een iphone of gebruik WhatsApp of iets dergelijks..
BeosBeing @boot02020 december 2023 10:37
Signal, Briar of Matrix via een client zoals Element, Rocket.Chat, NeoChat, FluffyChat, Fractal, Syphon of Session. A.U.B geen WhatsApp of FB Messenger. Ook over Viber heb ik zo mijn twijfels.
MsG 20 december 2023 09:16
Heb je met een Mac-apparaat niet sowieso al toegang tot iMessage? Beetje omslachtige eis, al is het wel begrijpelijk.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.