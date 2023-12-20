Beeper gaat een Mac vereisen om iMessage te gebruiken op Android

Beeper Cloud en Mini worden via een nieuwe registratiemethode weer bruikbaar, claimt de ontwikkelaar. De diensten, die iMessage bruikbaar maken op Android, werden onlangs meermaals geblokkeerd door Apple. De nieuwe methode vereist dat gebruikers toegang tot een Mac hebben.

Beeper heeft naar eigen zeggen een manier gevonden om 'de iMessage-situatie te stabiliseren', zo meldt het team achter de iMessage-client op sociale media. Gebruikers dienen nu over een Mac te beschikken of die van een vriend te gebruiken om zich te registreren voor de dienst. Die Mac wordt gebruikt om registratiedata voor iMessage te genereren. Volgens Beeper kunnen tien tot twintig gebruikers samen één Mac gebruiken om zich te registreren voor de dienst. Gebruikers kunnen de registratiegegevens genereren via de Beeper Cloud-app voor Mac. Die wordt in de loop van woensdag 20 december geüpdatet om deze functionaliteit toe te voegen.

Volgens Beeper zijn die registratiegegevens de reden dat de dienst geblokkeerd kon worden door Apple. "Tot nu toe gebruikten we onze eigen Mac-servers om dit te doen. Helaas is dit een makkelijk doelwit gebleken voor Apple, omdat duizenden gebruikers van Beeper dezelfde registratiedata gebruikten." Met een eigen Mac, die door een relatief beperkt aantal mensen wordt gebruikt, moet het minder makkelijk voor Apple zijn om toegang tot iMessage te blokkeren voor Beeper-gebruikers.

"Deze een-op-eentoewijzing van registratiegegevens aan individuele gebruikers maakt de verbinding, in onze tests, zeer betrouwbaar", zo meldt de dienst. De Mac in kwestie moet de registratiegegevens 'periodiek vernieuwen' om Beeper te kunnen blijven gebruiken. Volgens de dienst moet dat 'ongeveer één keer per week of maand' gebeuren. De Mac in kwestie moet daarom 'regelmatig' aangezet worden om de gegevens te verversen.

Beeper Mini werd twee weken geleden geïntroduceerd. De dienst beloofde iMessage bruikbaar te maken op Android, inclusief 'blauwe bubbels' en functies als end-to-endencryptie, spraakberichten, groepsgesprekken, emojireacties, stickers en meer. De app gebruikt een reverse-engineered iMessage-stack en communiceert daarmee direct met de servers van Apple, zonder tussenkomst van een Mac of ander Apple-apparaat. De dienst had al langer een Cloud-variant, die werkte via Macs van Beeper.

Enkele dagen na de release stopte Beeper met werken, waarna Apple bevestigde maatregelen genomen te hebben tegen de dienst. De dienst werd daarop aangepast om een Apple ID te gebruiken, hoewel de app vervolgens opnieuw voor veel gebruikers stopte met werken. De nieuwe registratiemethode moet dat oplossen, hoewel daarvoor nu dus wel een Apple-apparaat nodig is.