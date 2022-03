Red Hat maakt RHEL gratis beschikbaar voor OSS-infrastructuur

Red Hat maakt Red Hat Enterprise Linux gratis beschikbaar voor gebruik op opensource-infrastructuur. Het gaat dan onder andere om gebruik voor opensourceprojecten maar niet voor individuele gebruikers.

Red Hat Enterprise Linux for Open Source Infrastructure is beschikbaar voor projecten, community's, standaardisatieorganisaties en andere non-profits die gebruikmaken van een opensource-infrastructuur. Die hoeven daarmee niet te betalen voor RHEL. Het programma is niet voor individuele ontwikkelaars of bestaande klanten, benadrukt het bedrijf. Ook projecten die gesteund worden door commerciële bedrijven, kunnen in aanmerking komen, maar de gratis RHEL-versie mag dan alleen op onafhankelijke infrastructuur voor het project draaien.

Organisaties kunnen de software gebruiken voor onder andere build- en testsystemen en voor mail- en webservers, waarbij hun abonnement recht biedt op toegang tot Red Hats klantenportaal, knowledge base-artikelen en fora. Ook is ondersteuning voor de analysetool Red Hat Insights aanwezig, maar gratis ondersteuning biedt het bedrijf standaard niet. Ondersteuning zonder kosten is wel een mogelijkheid, maar afhankelijk van de aard van de organisatie die dit verzoekt.

Red Hat beschouwt voor zijn programma alle software die onder een door Fedora goedgekeurde licentie wordt uitgegeven als open source. Het aanbod volgt op gratis gebruik van RHEL voor kleine bedrijven, zoals Red Hat dat vorige maand aankondigde. Beide aankondigingen zijn niet los te zien van de kritiek op het stoppen met CentOS vorig jaar. Red Hat besloot dat CentOS niet langer rebuilds van Red Hat Enterprise Linux betreft als Stream-release, maar juist voorop gaat lopen op de stabiele releases van die Linux-distro. De stap betekent dat CentOS Linux 8 eind 2021 stopt, wat Red Hat op veel kritiek kwam te staan.